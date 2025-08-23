Hà Nội

Phường Vĩnh Hội, TP HCM đặt mục tiêu 100% tuyến đường, hẻm không còn rác

Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Hội vừa diễn ra sáng nay. Ông Lê Văn Chiến được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường.

Theo Anh Vũ/NLĐO

Sáng 22-8, Đảng bộ phường Vĩnh Hội (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

a1-7166.jpg
Bà Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa cho Đảng bộ phường Vĩnh Hội.

Đến dự Đại hội có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM.

Phường Vĩnh Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 3 và một phần phường 4 (quận 4 cũ).

a2-8331.jpg
Quang cảnh Đại hội phường Vĩnh Hội.

Về mục tiêu, phường Vĩnh Hội xác định 2 chương trình trọng tâm gồm: chỉnh trang đô thị và chuyển đổi số. 4 dự án trọng điểm, gồm: xây dựng mới trung tâm hành chính phường Vĩnh Hội; xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Huệ; phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án cầu đường Nguyễn Khoái; phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ.

Phường cũng phấn đấu 100% tuyến đường, hẻm không còn tồn đọng rác và 100% hộ gia đình, chủ nguồn thải đóng tiền thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo quy định. Hằng năm, tỉ lệ thu gom chất thải y tế đạt 100%.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Lê Văn Chiến làm Bí thư Đảng ủy phường; bà Đỗ Thị Trúc Mai làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thùy Trinh làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

a3-9089.jpg
Ông Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội, cho biết với phương châm Đại hội "Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển", ông tin rằng các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đề ra những giải pháp đúng đắn thực hiện thắng lợi chương trình.

a4-31.jpg
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM.

Góp ý với đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, cho hay phường Vĩnh Hội là một trong những phường tự đánh giá hạn chế nhiều nhất, cho thấy việc tự soi, tự nhìn nhận. Bà mong rằng phường có giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế đang có.

Bà Trương Thị Bích Hạnh đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục thực hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, khát vọng vươn lên, kiến tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế để đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước trong giai đoạn mới.

"Sự đóng góp của từng xã, phường rất quan trọng để TP HCM trở thành một siêu đô thị hàng đầu. Bởi một xã phường là một tế bào mạnh, để cơ thể là TP HCM khỏe mạnh, phát triển" - bà Trương Thị Bích Hạnh nói.

Ông Lê Văn Chiến, sinh năm 1975, trước đó ông làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4, TP HCM.

#Phường Vĩnh Hội TP HCM #Chỉnh trang đô thị Vĩnh Hội #Chuyển đổi số quận 4 #Dự án xây dựng trung tâm hành chính #Thu gom rác và vệ sinh môi trường #Phát triển hạ tầng quận 4

