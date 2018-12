Phong thuỷ cho phòng khách, giúp gia chủ luôn thịnh vượng

Phong thủy là thuyết nghiên cứu sự ảnh hưởng của môi trường địa lý lên đời sống và sức khỏe của con người. Chính vì lẽ đó, phong thủy trong thiết kế nhà là điều cực kì quan trọng đối với gia chủ.

1. Vị trí đặt phòng khách

Vị trí phong thủy tốt nhất để đặt phong khách là ở gần cửa chính, nơi khách bước vào nhà đầu tiên. Gia chủ nên tránh việc đặt phòng khách ở vị trí phải đi qua các phòng khác vì vừa cản tài lộc cho gia chủ vừa ảnh hưởng đến sự riêng tư của gia đình. Phòng khách không nên đặt ở gần gian bếp. Cần đặc biệt chú ý cửa phòng khách không được đặt đối diện với cửa phòng khác.



Nếu là nhà biệt thự hoặc nhà đất, phòng khách phải được đặt ở tầng trệt là tốt nhất.

2. Trang trí vật phẩm, linh vật ở trong phòng khách

Phòng khách cần tránh các chi tiết trang trí sắc nhọn như đầu, sừng động vật… Điều này rất dễ tạo nên sự bất hòa cho gia đình. Để chiêu tài lộc vào nhà, chúng ta cũng có thể đặt thêm các vật phong thủy như đá phong thủy, cóc phong thủy,… Tuy nhiên, cần phải tham khảo với các chuyên gia phong thủy để đặt vật đúng chỗ và hợp với gia chủ.

Trong phòng khách tối kỵ trang trí bằng hoa giả, cây giả hoặc hoa khô bởi điều này là không tốt cho sinh khí trong nhà. Phòng khách nên được trang hoàng bởi các loại cây trong nhà, cần ít nước, hoặc hoa tươi để giữ mang đến sinh lực dồi dào cho gia chủ.

Khi nói về phong thủy trong nhà , người xưa thường có câu “Sảnh Minh Thất Án”, nghĩa là phòng khách phải được bố trí làm sao cho ánh sáng ngập tràn. Phòng khách phải là nơi sáng sủa nhất trong nhà, ngay cả các góc khuất cũng nên được cân bằng ánh sáng hợp lý.

Tuy nhiên, nhiều ánh sáng không có nghĩa ta lạm dụng thiết kế nhiều cửa sổ bởi theo phong thủy, nhiều cửa sổ sẽ khiến tài vận trôi đi mất. Các luồng khí khác nhau đi qua cửa sổ cũng dễ gây xung đột, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Vì vậy, việc bố trí này cần phải cực kì thận trọng.

3. Chú ý đến vị trí vượng tài trong phòng khách

Thường thì phòng khách chính là nơi có vị trí vượng tài, mà vị trí vượng tài nhất trong phong khách nằm ở góc chéo từ cửa chính vào. Theo lẽ đó, gia chủ nên để vị trí đó thông thoáng, tránh treo gương ở đây bởi gương có tác dụng phản xạ, tài lộc cát khí vào nhà lại bị tánh ra ngoài, gia chủ cũng vì thế mà tài lộc kém sắc, tiền bạc chẳng có nhiều.

Sau khi xác định được vị trí vượng tài, gia chủ có thể bài trí các vật phẩm phong thủy mang ý cát tường để vận khí ngày càng tăng tiến. Cũng có thể đặt những cây xanh lá to, xanh tốt quanh năm như cây kim tiền, cây kim ngân… để vượng khí vượng tài. Muốn có một năm no đủ, một cái Tết an lành, các bạn đừng bỏ qua những yếu tố giúp phong thủy cuối năm thêm thịnh vượng này nhé.

4. Trần phòng khách không nên có xà ngang

Theo phong thủy đời sống, con người ngồi dưới xà ngang sẽ cảm thấy căng thẳng, lo lắng do cảm giác bị xà ngang đè nặng lên người. Điều này cũng được áp dụng với phòng khách. Nếu trần phòng khách nhà bạn có xà ngang đè lên thì nhớ đừng kê sofa, ghế ngồi ngay dưới vị trí đó nhé. Gia chủ ngồi nghỉ ngơi dưới xà ngang sẽ bị kìm hãm vận thế, tài lộc khó tới.

Để khắc phục lỗi đại kị phong thủy này, gia chủ có thể xem xét tùy theo điều kiện thực tế để làm trần thạch cao che xà ngang nơi phòng khách, cũng có thể chọn màu sơn nhạt để phủ lên xà ngang, tạo cảm giác nhẹ nhàng, xua tan khí u ám nặng nề.