Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đồng Nai sẽ bứt tốc phát triển từ đại công trường

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Đồng Nai có vị trí đặc biệt với tiềm năng, lợi thế vô cùng lớn, trong đó sân bay Long Thành khi hoàn thành sẽ trở thành 1 trong 6 sân bay lớn nhất thế giới.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ủy ban nhân dân Đồng Nai về kinh tế-xã hội năm 2025, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đồng Nai hiện là đại công trường với nhiều dự án trọng điểm đang triển khai. Thời gian qua tỉnh phải xử lý một khối lượng công việc lớn, gặp nhiều những vướng mắc, khó khăn. Đặc biệt, trong phạm vi dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cần di dời hàng nghìn hộ để thực hiện dự án. Vượt qua những thách thức, đến nay Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Đồng Nai có vị trí đặc biệt với tiềm năng, lợi thế vô cùng lớn để phát triển. Tỉnh có sân bay Long Thành, nhiều cảng biển, khu công nghiệp, đường cao tốc và tới đây là các tuyến đường sắt; trong đó, sân bay Long Thành khi hoàn thành tất cả các giai đoạn sẽ trở thành 1 trong 6 sân bay lớn nhất thế giới. Đây là những nhân tố có tính chất tương hỗ, gắn kết chặt chẽ trong phát triển kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng tin tưởng tới đây Đồng Nai sẽ bứt tốc phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, từ đầu năm 2025 đến nay Đồng Nai đạt được thành tích trong thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thấp (dưới mức trung bình của cả nước), trên địa bàn còn hàng trăm dự án tồn đọng.

Tới đây, ngay từ khi có chủ trương, có dự án tỉnh cần tập trung nguồn lực để thực hiện các bước chuẩn bị, làm trước những phần việc cơ bản, khi được cấp vốn lập tức triển khai; tập trung xử lý những vướng mắc tại dự án tồn đọng, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và người dân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, chú trọng thu hút đầu tư các dự án vốn lớn, công nghệ cao, phát triển công nghiệp chế biến; coi trọng kinh tế gia đình, bởi đây là kinh tế tự thân, người dân lao động nuôi sống lẫn nhau. Điều này góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo sinh kế ổn định cho người dân. Quan tâm phát triển các mô hình kinh tế ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai lưu ý vấn đề phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách xây dựng nhà ở xã hội để để lấy đất; người mua nhà ở xã hội nhưng không ở mà bán lại, cho thuê; đảm bảo sử dụng nhà ở xã hội đúng đối tượng. Tỉnh sớm có phương án xử lý trụ sở dôi dư sau hợp nhất đơn vị hành chính, không để lãng phí.

Theo Phó Thủ tướng, về cơ chế đặc thù theo đề xuất của các địa phương, tới đây cơ quan Trung ương sẽ xem xét, lựa chọn những vấn đề, cơ chế để cho vào luật, quy định chung cho cả nước. Vốn đầu tư công được phân bổ theo kế hoạch, quy định rõ thời hạn giải ngân, không có quy định vốn giải ngân không hết thì đưa ra kế hoạch.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, sau hợp nhất với Bình Phước, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km2 (đứng thứ 9 cả nước), dân số gần 4,5 triệu người (đứng thứ 5 của nước), quy mô kinh tế hơn 609.000 tỷ đồng (đứng thứ 4 cả nước).

Sáu tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai đạt 8,23% (trung bình của cả nước khoảng 7,5%). Tổng thu ngân sách Nhà nước đến đầu tháng 8 này đạt gần 53.000 tỷ đồng, dự kiến cả năm nay đạt gần 81.000 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Thủ tướng giao. Đến nay, Đồng Nai đã giải ngân khoảng 8.700 tỷ đồng vốn đầu tư công (đạt hơn 24% tổng vốn năm 2025). Từ đầu năm đến nay Đồng Nai thu hút hơn 1,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 64.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Trong 7 tháng của năm 2025, Đồng Nai xuất khẩu trên 19 tỷ USD, nhập khẩu gần 14 tỷ USD, tỉnh xuất siêu khoảng hơn 5 tỷ USD, chiếm 50% tổng xuất siêu cả nước.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh triển khai 2 dự án lớn gồm: cầu thay phà Cát Lái (hơn 9.000 tỷ đồng) và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 (trên 11.000 tỷ đồng). Đầu tư tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài (Bình Phước cũ) đến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh qua Đường tỉnh 753 - tuyến nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 với chiều dài hơn 60km, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 17.700 tỷ đồng. Đồng Nai cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ gần 1.400 tỷ đồng để sửa chữa toàn diện 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất được chuyển tiếp tỷ lệ giải ngân vốn một số dự án sang năm 2026, như tiêu thoát nước ngoài sân bay Long Thành (1.200 tỷ đồng) và cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành (hơn 8.000 tỷ đồng). Đồng thời không tính khoản bội chi 2.000 tỷ đồng năm 2025 vào tỷ lệ giải ngân do vay thương mại cho 3 dự án kết nối sân bay Long Thành./.