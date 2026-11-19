Tâm lý thị trường thận trọng, VN-Index rung lắc trong phiên giao dịch 19/11. Chỉ số khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ khi giảm hơn 13 điểm tại mốc 1.689 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt 15.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng với giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 996 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu TCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 17 tỷ đồng. Theo sau, NKG và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 16 và 15 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là FPT và ACB bị bán ròng mạnh lần lượt 272 tỷ đồng và 101 tỷ đồng. Theo sau, VIX bị bán 71 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 0,5 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, TNG.

(Nguồn: Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 29 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 7,5 tỷ, NTP, HUT bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu PCB được khối ngoại mua 1 tỷ đồng. Theo sau, MML và PHP cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , GCF, MSR,...