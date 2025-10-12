Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Phát hiện thi thể nam nổi trên hồ thủy điện, lưng đeo ba lô có tảng đá

Thi thể một người đàn ông khoảng 35 tuổi, lưng đeo ba lô chứa tảng đá 20kg, được phát hiện nổi trên hồ thủy điện Sông Bung 5 (Đà Nẵng).

Huyền Hương

Ngày 12/10, ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng) xác nhận, người dân vừa phát hiện thi thể nam giới khoảng 35 tuổi nổi trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 5, thuộc thôn Pà Dấu 2.

1-2221.jpg
Tìm tung tích thi thể người đàn ông được phát hiện tại mặt đập sông Bung trên lưng mang Ba lô đựng tảng đá 20kg (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h30 ngày 7/10, ông Công (62 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) là ngư dân đang đánh cá thì phát hiện thi thể nam giới nổi cách bờ sông 10 -15m. Trên người nạn nhân mặc áo đỏ, quần đùi xanh đen, tay đeo đồng hồ dây da màu đen, sau lưng có ba lô bên trong chứa tảng đá nặng khoảng 20kg.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho chính quyền địa phương thực hiện mai táng theo quy định.

Đến nay, chưa xác định được danh tính nạn nhân. Công an TP Đà Nẵng đã phát đi thông báo tìm thân nhân, đồng thời đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu biết hoặc có hình ảnh liên quan.

#Phát hiện thi thể ở hồ thủy điện #Nạn nhân mất tích chưa rõ danh tính #Nghi vấn tử vong do tự sát hoặc án mạng #Điều tra và khám nghiệm pháp y #Thông báo tìm thân nhân nạn nhân #Phát hiện thi thể có tảng đá nặng

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới