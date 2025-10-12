Phát hiện thi thể nam nổi trên hồ thủy điện, lưng đeo ba lô có tảng đá

Thi thể một người đàn ông khoảng 35 tuổi, lưng đeo ba lô chứa tảng đá 20kg, được phát hiện nổi trên hồ thủy điện Sông Bung 5 (Đà Nẵng).

Ngày 12/10, ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng) xác nhận, người dân vừa phát hiện thi thể nam giới khoảng 35 tuổi nổi trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 5, thuộc thôn Pà Dấu 2.

Tìm tung tích thi thể người đàn ông được phát hiện tại mặt đập sông Bung trên lưng mang Ba lô đựng tảng đá 20kg (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h30 ngày 7/10, ông Công (62 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) là ngư dân đang đánh cá thì phát hiện thi thể nam giới nổi cách bờ sông 10 -15m. Trên người nạn nhân mặc áo đỏ, quần đùi xanh đen, tay đeo đồng hồ dây da màu đen, sau lưng có ba lô bên trong chứa tảng đá nặng khoảng 20kg.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho chính quyền địa phương thực hiện mai táng theo quy định.

Đến nay, chưa xác định được danh tính nạn nhân. Công an TP Đà Nẵng đã phát đi thông báo tìm thân nhân, đồng thời đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu biết hoặc có hình ảnh liên quan.