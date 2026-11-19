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Bosch, tập đoàn công nghệ và kỹ thuật đến từ Đức, thành lập văn phòng đại diện đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1994. Từ năm 2007 đến nay, Công ty TNHH Bosch Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm các văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, cùng nhà máy hệ thống truyền động ở Đồng Nai sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục (CVT) trong ô tô.

Theo đó, năm 2008, doanh nghiệp đầu tư Nhà máy chuyên sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục cho ô tô tại Đồng Nai. Đây là doanh nghiệp đầu tiên tại Đồng Nai được công nhận ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Quốc gia có GDP bình quân lớn gấp 2 lần Mỹ, 3 lần Đức, 15 lần Trung Quốc, vừa có một dấu mốc quan trọng với Việt Nam

Và trong năm đầu tiên đi vào sản xuất, nhà máy đã cho ra đời 1,6 triệu sản phẩm. Tính đến tháng 3 năm 2018, nhà máy Bosch Powertrain Solutions tại Đồng Nai đã sản xuất hơn 25 triệu sản phẩm dây đai CVT. Sản phẩm dây đai CVT hiện được sản xuất tại ba nhà máy của Bosch trên toàn thế giới, bao gồm Hà Lan, Việt Nam và Mexico. Nhà máy tại Việt Nam là nhà máy sản xuất dây đai CVT lớn nhất của Bosch toàn cầu.

Trang thông tin điện tử Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho biết, là một trong những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiêu biểu, Nhà máy Bosch Việt Nam luôn chú trọng tiết kiệm năng lượng, sản xuất xanh và giảm thiểu khí thải. Bosch cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao tại Đồng Nai.

Để giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí tài chính, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, hàng loạt các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Nhà máy Bosch Việt Nam triển khai như: Lắp đặt máy nén có biến tần, lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt máy nén để gia nhiệt nước cấp cho sản suất, cân bằng lượng gió cấp của AHU khu nhà xưởng Lth, tắt máy biến áp không sử dụng, tắt hệ thống điều hòa không khí khu văn phòng ngoài giờ làm việc, xử lý các điểm rò rỉ khí nén, sử dụng đèn LED tiết kiệm điện.

Ngoài ra, nhà máy còn giảm giờ chạy máy lạnh khu sản xuất Lth, giảm số giờ chạy chiller 105a, cài đặt bật/tắt cố định cho các điều hòa khu nhà ăn, điều chỉnh thông số cài đặt hệ thống tháp giải nhiệt.

Năm 2023, Nhà máy Bosch Việt Nam đã lắp đặt điện mặt trời áp mái với công suất 1.540 kWp. Việc lắp đặt thành công hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Nhà máy Bosch Việt Nam sẽ tạo ra khoảng 2,3 ngàn MWh năng lượng sạch hàng năm và giảm hơn 1,6 ngàn tấn khí thải CO2. Mức giảm này tương đương với khoảng 30 ngàn cây xanh được gieo trồng hàng năm.

Nhà máy đầu tư hệ thống quản lý năng lượng BMS, PMS, SCA - đây là hệ thống quản lý thông minh giúp tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm năng lượng.

Để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ đó có giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhà máy thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ 3 năm một lần.