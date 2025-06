Phát hiện 62 thùng kẹo socola, táo đỏ không rõ nguồn gốc

Ngày 30/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận, đơn vị vừa có công văn gửi các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, đề nghị rà soát việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm bổ sung trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị cần tăng cường rà soát việc phân loại sản phẩm, phân nhóm thực phẩm bổ sung theo quy định tại thông tư 43-2014 của Bộ Y tế và hướng dẫn tại công văn 2792/ATTP-SP ngày 14-11-2024 của Cục An toàn thực phẩm về phân loại sản phẩm tự công bố, đăng ký bản công bố cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.