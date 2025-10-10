Phẫn nộ clip nữ sinh bị hành hung dã man tại trường THCS ở An Giang

Vụ việc hai nam sinh đánh đập một nữ sinh giữa lớp học tại Trường THCS thị trấn Chợ Vàm (An Giang) đang khiến cộng đồng mạng và phụ huynh học sinh bàng hoàng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 32 giây ghi lại cảnh hai nam sinh hành hung một nữ sinh trong lớp học, gây bức xúc dư luận.

Clip ghi lại sự việc

Ngày 8/10, ông Trần Tấn Lợi, Chủ tịch UBND xã Chợ Vàm, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Chợ Vàm báo cáo, giải trình và đề xuất hướng xử lý.

Hiện chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Phú Tân đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời có biện pháp ổn định tâm lý cho học sinh liên quan.