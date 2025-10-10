Phẫn nộ clip nữ sinh bị hành hung dã man tại trường THCS ở An Giang

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 32 giây ghi lại cảnh hai nam sinh hành hung một nữ sinh trong lớp học, gây bức xúc dư luận.
Ngày 8/10, ông Trần Tấn Lợi, Chủ tịch UBND xã Chợ Vàm, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Chợ Vàm báo cáo, giải trình và đề xuất hướng xử lý.
Hiện chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Phú Tân đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời có biện pháp ổn định tâm lý cho học sinh liên quan.