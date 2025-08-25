Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Ông Trần Lưu Quang từng có thời gian làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM từ tháng 2/2019 - 4/2021.

Sáng 25/8, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị trao các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư chủ trì.

Cùng dự có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú trao Quyết định cho ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Văn Nên (ảnh T.B)

Tại buổi lễ, ông Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức vụ tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh liên quan để điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng các cán bộ được luân chuyển, điều động(ảnh M.Q)

Trước đó, hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Nên được phân công làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.