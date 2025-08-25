Hà Nội

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Ông Trần Lưu Quang từng có thời gian làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM từ tháng 2/2019 - 4/2021.

Hà Khánh/VOV

Sáng 25/8, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị trao các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư chủ trì.

Cùng dự có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú trao Quyết định cho ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Văn Nên (ảnh T.B)

Tại buổi lễ, ông Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức vụ tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh liên quan để điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng các cán bộ được luân chuyển, điều động(ảnh M.Q)

Trước đó, hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Nên được phân công làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, quê quán phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Lưu Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh và lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ tháng 2/2019 - 4/2021, ông Trần Lưu Quang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Từ tháng 4/2021 - 1/2023, ông Trần Lưu Quang là Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Từ tháng 1/2023 – 8/2024, ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8/2024 – 1/2025, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 23/1/2025, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Từ tháng 2/2025 đến nay, ông Trần Lưu Quang giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

