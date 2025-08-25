Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 23/8, Ban chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 41 Ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND thành phố được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy.

Theo Xuân Đoàn và Q.Huy/ Báo Dân Trí

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 23/8 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

4.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 41 ủy viên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM khóa mới đã ra mắt với 41 Ủy viên. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM khóa mới gồm 11 ủy viên.

Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Phó bí thư thường trực Đảng uỷ là ông Nguyễn Lộc Hà; các Phó bí thư Đảng ủy (chuyên trách): Trần Văn Nam, Huỳnh Tân Định, Ngô Thành Tuấn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thành phố và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới”.

44.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND TPHCM đề ra 28 chỉ tiêu. Trong đó, 19 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, TPHCM hướng tới tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm địa bàn) bình quân 10-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm chiếm 35-40% GRDP.

Đến cuối năm 2030, thành phố có số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn (20.000 căn).

Tại phiên trù bị diễn ra sáng cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết bầu đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 thành viên gồm: Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch đoàn; các Phó bí thư Đảng ủy gồm: Ông Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Nam, Huỳnh Tân Định, Ngô Thành Tuấn.

#Ông Nguyễn Văn Được #Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM #đại hội đảng bộ TPHCM 2025-2030 #phát triển kinh tế TPHCM #chỉ tiêu phát triển đô thị #GRDP TPHCM

Bài liên quan

Tin 24/7

Hà Nội tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ CSGT phục vụ Đại lễ A80

Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 100 phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) do Cục CSGT, Bộ Công an tăng cường, để phục vụ Đại lễ A80

Lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, dày dạn kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết và chỉ huy giao thông. Cùng với nhân sự, gần 100 phương tiện chuyên dụng hiện đại đã được bàn giao cho Công an Hà Nội, trong đó có ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing... Tất cả đều đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

img-20250823-104948-1755922055782.jpg
Lực lượng CSGT tinh nhuệ, phương tiện hiện đại, vừa được Cục CSGT tăng cường cho Hà Nội.
Xem chi tiết

Tin 24/7

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng”, kết nối những trang sử hào hùng và thời cơ, vận hội bước vào kỷ nguyên mới

Tối 22/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp Thành ủy, Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt mang tên: "Thời cơ vàng"

thoi-co-vang-01.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025),

Xem chi tiết

Tin 24/7

Cập nhật: Không khí náo nức trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 A80

Chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay 21/8

1.jpg

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới