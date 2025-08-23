Ông Nguyễn Hoàng Long làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình, TP HCM

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Bình đề ra 22 chỉ tiêu quan trọng, trong đó nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ngày 22-8, Đảng bộ phường Tân Bình, TP.HCM, đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng 215 đại biểu đại diện hơn 2.800 đảng viên toàn phường đã đến tham dự đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Bình ra mắt tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Tiến



Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình Nguyễn Hoàng Long, cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu toàn diện. Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” đã được phát huy hiệu quả, lan tỏa rộng khắp địa bàn.

Phường đã vận động nhân dân tích cực tham gia vào các dự án trọng điểm của TP, như tuyến Metro số 2 và các dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, đường Trần Quốc Hoàn nối dài xung quanh khu vực nhà ga T3 - sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Bình, phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Nguyễn Tiến



Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Bình đề ra 22 chỉ tiêu quan trọng. Phường đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 100% so với dự toán, tăng trưởng bình quân 8% mỗi năm. Tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn phấn đấu đạt 98% trên các lĩnh vực.

Cạnh đó, phường sẽ tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng đến thực hiện Đề án “Đô thị thông minh, khu phố thông minh”, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Nguyễn Tiến

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay ngay từ khi bắt đầu hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền phường Tân Bình đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo mọi hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp được xuyên suốt.

Trong giai đoạn hiện nay, ông Cường đề nghị phường Tân Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chủ động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thái độ phục vụ của cán bộ. Quy hoạch nhân sự lãnh đạo có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I phường Tân Bình. Ảnh: Nguyễn Tiến

“Phường cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ. Phát huy lợi thế vị trí chiến lược gần sân bay Tân Sơn Nhất để phát triển các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ” - ông Cường nói.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, ông Cường yêu cầu phường cần khẩn trương rà soát quy hoạch các phường cũ và định hướng phát triển chung của TP. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa các nghị quyết, đặc biệt là về phát triển kinh tế -xã hội.