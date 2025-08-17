‘Ông lớn’ KCN Thái Lan Amata chọn Phú Thọ làm điểm đầu tư mới

Tập đoàn Amata của Thái Lan lên kế hoạch đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng (Phú Thọ) với quy mô giai đoạn một 300-500 ha, định hướng công nghệ cao. Tỉnh Phú Thọ cam kết cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 10/2025.

Khu công nghiệp 500 ha định hướng công nghệ cao

Theo thông tin từ buổi làm việc ngày 14/8 giữa lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata (Thái Lan), hai bên đã thống nhất các nội dung quan trọng liên quan đến việc triển khai một dự án khu công nghiệp mới tại tỉnh.

Dự án có tên dự kiến là Amata City Phú Thọ, đặt tại các xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng. Trong giai đoạn một, quy mô sử dụng đất của dự án vào khoảng 300 - 500 ha. Khu công nghiệp được định hướng thu hút các ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao và thân thiện với môi trường, trọng tâm là công nghiệp ô tô và các ngành phụ trợ, công nghệ cao, công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Trần Duy Đông, cho biết tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thủ tục. Dự kiến Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 sẽ được phê duyệt trước ngày 31/8 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể được cấp cho Amata ngay trong tháng 10/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Amata.

Amata là nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Thái Lan, được thành lập từ năm 1989. Với gần 30 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Amata đã rất thành công với các mô hình khu đô thị công nghiệp tích hợp như Amata City Biên Hòa, Amata City Long Thành và Amata City Hạ Long.

Bà Somhatai Panichewa, Tổng giám đốc điều hành Amata phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Amata.

Phú Thọ trải thảm đỏ đón nhà đầu tư chiến lược

Việc Amata lựa chọn Phú Thọ là một tín hiệu tích cực cho môi trường đầu tư của tỉnh. Phú Thọ đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc nhờ vị trí địa lý thuận lợi, kết nối trực tiếp với cao tốc huyết mạch Hà Nội - Lào Cai và gần sân bay quốc tế Nội Bài. Tỉnh cũng đang tích cực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Trong buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Đặng Xuân Phong, khẳng định tỉnh cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nhanh chóng và hỗ trợ tối đa cho Amata trong suốt quá trình triển khai dự án. Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh sẽ đồng hành cùng tập đoàn trong việc xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và bà Somhatai Panichewa tại buổi tiếp. Ảnh: Amata.

Về phía Amata, bà Somhatai Panichewa cho biết dự án tại Phú Thọ sẽ là một cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng của tập đoàn tại Việt Nam. Amata sẽ tập trung phát triển dự án theo định hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung.