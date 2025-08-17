Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

‘Ông lớn’ KCN Thái Lan Amata chọn Phú Thọ làm điểm đầu tư mới

Tập đoàn Amata của Thái Lan lên kế hoạch đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng (Phú Thọ) với quy mô giai đoạn một 300-500 ha, định hướng công nghệ cao. Tỉnh Phú Thọ cam kết cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 10/2025.

Minh MInh/Doanh nhân&Pháp luật

Khu công nghiệp 500 ha định hướng công nghệ cao

Theo thông tin từ buổi làm việc ngày 14/8 giữa lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata (Thái Lan), hai bên đã thống nhất các nội dung quan trọng liên quan đến việc triển khai một dự án khu công nghiệp mới tại tỉnh.

Dự án có tên dự kiến là Amata City Phú Thọ, đặt tại các xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng. Trong giai đoạn một, quy mô sử dụng đất của dự án vào khoảng 300 - 500 ha. Khu công nghiệp được định hướng thu hút các ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao và thân thiện với môi trường, trọng tâm là công nghiệp ô tô và các ngành phụ trợ, công nghệ cao, công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Trần Duy Đông, cho biết tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thủ tục. Dự kiến Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 sẽ được phê duyệt trước ngày 31/8 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể được cấp cho Amata ngay trong tháng 10/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Amata.

Amata là nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Thái Lan, được thành lập từ năm 1989. Với gần 30 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Amata đã rất thành công với các mô hình khu đô thị công nghiệp tích hợp như Amata City Biên Hòa, Amata City Long Thành và Amata City Hạ Long.

Bà Somhatai Panichewa, Tổng giám đốc điều hành Amata phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Amata.

Phú Thọ trải thảm đỏ đón nhà đầu tư chiến lược

Việc Amata lựa chọn Phú Thọ là một tín hiệu tích cực cho môi trường đầu tư của tỉnh. Phú Thọ đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc nhờ vị trí địa lý thuận lợi, kết nối trực tiếp với cao tốc huyết mạch Hà Nội - Lào Cai và gần sân bay quốc tế Nội Bài. Tỉnh cũng đang tích cực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Trong buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Đặng Xuân Phong, khẳng định tỉnh cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nhanh chóng và hỗ trợ tối đa cho Amata trong suốt quá trình triển khai dự án. Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh sẽ đồng hành cùng tập đoàn trong việc xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và bà Somhatai Panichewa tại buổi tiếp. Ảnh: Amata.

Về phía Amata, bà Somhatai Panichewa cho biết dự án tại Phú Thọ sẽ là một cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng của tập đoàn tại Việt Nam. Amata sẽ tập trung phát triển dự án theo định hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung.

#KCN Thái Lan Amata #đầu tư Phú Thọ #Amata City Phú Thọ #khu công nghiệp công nghệ cao #đầu tư nước ngoài Việt Nam #phát triển công nghiệp sạch

Bài liên quan

Bạn đọc

BV Phổi Đồng Tháp: Gói thầu mua thiết bị y tế hơn 2,3 tỷ về tay Công ty TTS Medical

Vượt qua hai đối thủ, Công ty TNHH TTS Medical đã trúng gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phổi năm 2025 với giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngày 07/08/2025, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Tháp, ông Nguyễn Hữu Thành, đã ký Quyết định số 120/QĐ-BVP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phổi năm 2025". Gói thầu này có mã số IB2500239812 , thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Sở Y tế Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-SYT ngày 20/05/2025.

Theo quyết định này, Công ty TNHH TTS Medical được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu. Giá trúng thầu là 2,339 tỷ đồng (giá gói thầu 2,512 tỷ đồng, tiết kiệm được 173,934 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,9%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vì sao Đức Long và Thiên Lộc Gia liên kết trong đấu thầu suốt nhiều năm?

Với tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối, Đức Long có phải đối tác chiến lược cung cấp phương tiện chuyên dụng cho các gói thầu lớn nhỏ do Thiên Lộc Gia mời thầu?

Trong các dữ liệu về hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Xây dựng Công nghiệp Đức Long, một con số đặc biệt gây chú ý là tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối với các gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia mời thầu.

Cụ thể, nhà thầu Đức Long đã trúng 42 trên tổng số 43 gói thầu do Công ty Thiên Lộc Gia mời thầu. Mối quan hệ này kéo dài từ năm 2016 đến nay, thể hiện một mô hình hợp tác đặc trưng trên thị trường đấu thầu. Phân tích dưới đây sẽ đi sâu vào các dữ liệu này để làm rõ bản chất của mối quan hệ, dựa trên các dữ liệu công khai từ các gói thầu đã được cung cấp.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Thanh Đình trúng gói thầu vật tư bảo trì hầm sông Sài Gòn hơn 1,7 tỷ đồng

Với mức giá dự thầu 1,742 tỷ đồng, Công ty Thanh Đình được chọn để cung ứng vật tư phục vụ bảo trì đột xuất đường hầm sông Sài Gòn.

Ngày 11/8/2025, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị (thuộc Sở Xây dựng TP HCM) ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa đột xuất hệ thống thiết bị, kết cấu đường hầm sông Sài Gòn) – đợt 2 năm 2025.

Trước đó, theo Quyết định số 35/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT, Trung tâm đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán mua sắm là 1,978 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục mua sắm vật tư trị giá 1,968 tỷ đồng.

Xem chi tiết
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà tái định cư bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng

Nhà ở thiếu, nhà bỏ hoang nhiều: Gỡ rối thế nào cho hợp lý?

Tại Hà Nội và TP HCM, hàng chục nghìn căn hộ tái định cư và biệt thự liền kề bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho bảo trì, bảo dưỡng. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm có giải pháp chuyển đổi và tận dụng quỹ nhà bỏ trống để phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là của người thu nhập thấp.

Dự án Aqua City rộng 1.000 ha tại Đồng Nai.

M&A dự án tăng nhiệt

Hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) dự án bất động sản thời gian gần đây bắt đầu sôi động trở lại.