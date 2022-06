Zoom chi tiết Honda Tapas 100 chỉ 28 triệu đồng - “ngon, bổ, rẻ” hơn Vision

Honda vừa chính thức giới thiệu một mẫu xe ga hoàn toàn mới cho thị trường Trung Quốc với kiểu dáng cổ điển và trang bị động cơ 100cc nhỏ gọn. Đáng chú ý hơn chính là mức giá xe Honda Tapas 100 2022 này ở mức rất hợp lý, rẻ hơn cả Honda Vision ở Việt Nam. Về ngoại hình, mẫu xe ga Honda Tapas 100 có kiểu dáng rất nhỏ gọn, mang thiết kế có phần cổ điển và đơn giản với các đường nét bo tròn mềm mại trên khắp mặt nạ và ốp đuôi xe. Nổi bật ở mặt nạ của xe là cụm đèn pha hình bầu dục, bao gồm đèn pha và đèn định vị. Ở sát cụm đèn pha là cặp đèn xinhan, cả hai đều có ốp viền crôm bóng nhằm thể hiện nét hoài cổ và có phần sang trọng của xe. Cụm đồng hồ và các nút bấm thiết kế theo dạng cổ điển, đơn giản và không quá nổi bật. Xe có trọng lượng nhẹ chỉ 95kg và bình xăng dung tích 5,5 lít, với một ngoại hình nhỏ gọn nên Tapas sử dụng lốp có kích thước 10inch. Các trang bị khác trên Honda Tapas 2022 tại Trung Quốc gồm cốp dưới yên có thể để vừa 1 mũ 3/4, hộc để đồ nhỏ phía trước có thêm cổng sạc USB và đặc biệt xe có diện tích sàn để chân rộng rãi. Yên xe được bọc da và khâu nổi kiểu yên “bánh mì” nhấn mạnh yếu tố cổ điển. Ngoài ra tính cổ điển của Honda Tapas còn được nhấn mạnh khi cặp gương dạng tròn và baga sau đều được mạ chrome sáng. Ở phía sau đuôi xe, Honda Tapas 2022 còn có cụm đèn hậu LED thiết kế theo phong cách cổ điển và cặp xi-nhan hình chữ C độc đáo. Về mặt trang bị, Tapas sở hữu hệ thống treo dạng ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Còn về mặt an toàn, xe sử dụng phanh đĩa bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Cung cấp sức mạnh cho Honda Tapas 2022 là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 102cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Cỗ máy này cho ra công suất 7,1 mã lực tại 7.500rpm và mô-men xoắn cực đại 7,4Nm tại 6.000rpm, sức mạnh động cơ có phần thua thiệt so với người anh em Honda Vision và Scoopy cùng phân khúc. Cuối cùng, giá xe Honda Tapas 100 2022 tại thị trường Trung Quốc được công bố ở mức 8.280 NDT (tương đương khoảng 28,8 triệu đồng). Đáng tiếc là mẫu xe này hiện chỉ đang được bán độc quyền tại thị trường Trung Quốc với 4 tùy chọn màu gồm Trắng, Xám, Đỏ, và Đen. Video: Giới thiệu xe tay ga Honda Tapas 100 thế hệ mới.

