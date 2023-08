Yunduo - "chiến mã" mới của Baojun trong cuộc chiến ôtô điện cỡ nhỏ

Vào tháng 5 đầu năm nay, liên doanh SAIC-GM-Wuling đã giới thiệu thương hiệu xe điện Baojun cùng chiếc ôtô điện đầu tiên mang tên gọi Yep, 1 mẫu xe có thiết kế khá vuông vức và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khách hàng Việt, vì bản concept của mẫu xe VinFast VF3 lại na ná thiết kế của mẫu xe điện Trung Quốc. Sau 1 tháng ra mắt, Baojun đã chia sẻ mình đã nhận được hơn 5.000 đơn đặt hàng dành cho chiếc xe điện Yep, đây có thể xem là 1 thành công rất lớn cho thương hiệu này. Thừa thắng xông lên, Baojun sắp giơi thiệu ra thị trường Trung Quốc chiếc xe điện thứ 2 của mình, mang tên gọi Yunduo, sẽ là đối thủ rất nặng ký của chiếc VinFast VF6, nếu như SAIC-GM-Wuling có ý định phân phối Baojun tại nước ta. Nhìn ngoại hình của Baojun Yunduo 2023 mới, chúng ta sẽ thấy chiếc xe điện cỡ nhỏ này có diện mạo khác hẳn những mẫu xe Baojun đang bán, khi có các đường nét bo tròn hơn, rất hợp với tên gọi của xe. Cụm đèn pha tách rời là phương pháp thiết kế thông thường của gia đình Baojun, đèn chạy ban ngày dạng xuyên suốt khá bắt mắt, giúp cho toàn bộ mặt trước trông rất hiện đại. Nhìn từ bên thân xe, Baojun Yunduo 2023 chạy điện áp dụng thiết kế mui lửng phổ biến, trang bị tay nắm cửa ẩn và mâm xe 5 chấu kéo thấp, tạo cảm giác thời trang nổi bật. Xe có bộ mâm 17 inch chạy trên lốp 215/60 và đi kèm với cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoài ra, xe có 3 màu ngoại thất để người tiêu dùng lựa chọn là trắng, tím và xanh lá cây và 2 màu nội thất xanh lục bảo và be. Ở phía sau xe, chiếc xe điện cỡ nhỏ Baojun Yunduo có đèn hậu xuyên thấu như phần đầu xe và một cánh gió đuôi vịt được cho là sẽ được thêm vào phần trên của cửa sổ sau. Cuối cùng là về kích thước thân xe, Baojun Yunduo có các số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.295 mm x 1.850 mm x 1.652 mm, chiều dài cơ sở của chiếc xe điện cỡ nhỏ Baojun Yunduo đạt 2.700 mm. Tiến vào bên trong khoang lái của Baojun Yunduo, nơi chiếc xe mới áp dụng thiết kế phối màu đôi tổng thể và tô điểm bằng các chi tiết giả vân gỗ tương tự ở nhiều chi tiết, trông rất thời trang. Baojun Yunduo sẽ được trang bị tính năng đỗ xe thông minh, kiểm soát hành trình, đèn khí quyển 256 màu, cửa sổ 4 cửa nâng hạ bằng một nút bấm, có chức năng chống kẹt, cửa gió thải phía sau, v.v. Ngoài ra, theo tuyên bố chính thức của hãng, ghế ngồi của xe kết hợp phong cách ghế sofa Bubble của Ý và áp dụng công nghệ cắt thủ công, mỗi ghế có tới 36 miếng cắt thủ công, vừa tăng vẻ đẹp hình ảnh, vừa có thể cũng cải thiện sự thoải mái khi đi xe cho hành khách. Về không gian bên trong của chiếc xe điện cỡ nhỏ Baojun Yunduo, người dùng có toàn bộ 18 hộc chứa đồ để chứa, chiều dài khoang hành khách đạt 2.287 mm, vì thế, khoảng cách giữa hàng ghế trước và sau khá rộng, lên đến 935 mm. Xe có bảng đồng hồ với kích thước 8,8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch được hỗ trợ bởi Ling OS 2.0. Đối với hàng ghế sau, Baojun sử dụng "giường sofa", và hàng ghế sau có thể điều chỉnh tiến lùi một góc 135 độ. Ngoài ra, hàng ghế sau còn được trang bị tựa tay trung tâm, đèn đọc sách trái phải, cửa gió độc lập phía sau và giao diện hai ghế an toàn. Các ghế ngồi của xe Baojun Yunduo được phân vùng riêng, hỗ trợ ba phương pháp điều chỉnh ghế, nhờ đó, thể tích có thể đạt tới 382 lít, sức chứa sẽ tăng lên trên 600 lít khi hàng ghế sau ngả 4:6, và có thể đạt tới 1707 lít sau khi ngả toàn bộ. Về sức mạnh, chiếc xe Baojun Yunduo mới được trang bị động cơ có công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 200 Nm, sử dụng bộ pin lithium iron phosphate có xuất xứ từ Liuzhou Huating New Energy Technology Co., Ltd. Có hai phiên bản 37,9 kWh và 50,6 kWh, sẽ mang đến phạm vi di chuyển theo NEDC tương ứng là 360 km và 460 km. Ở chế độ sạc nhanh, Baojun Yunduo chỉ mất chưa đầy 30 phút để sạc từ 30% – 80% và hỗ trợ giao diện nguồn ngoài 220V. Giá của chiếc xe Baojun Yunduo mới sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 8 và cũng sẽ được tung ra thị trường vào cùng ngày đó, dự kiến khoảng giá 150.000 nhân dân tệ, tương đương 500 triệu đồng, hứa hẹn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng nếu ưng mắt với chiếc xe này ngay từ bây giờ, hãng đã mở đơn đặt hàng chiếc cho mẫu xe điện 5 chỗ Baojun Yunduo vời 4 phiên bản là 360 Plus, 360 Pro, 460 Pro và 460 Max. Video: Giới thiệu Baojun Yunduo 2023 chạy điện của Trung Quốc.

