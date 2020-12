Xe UAZ Patriot 4×4 từ 614 triệu đồng gia nhập thị trường Mỹ

Hãng ôtô Nga UAZ đã phối hợp với công ty Bremach Inc. để đưa một số mẫu xe của mình vào thị trường Mỹ. Đầu tiên trong số đó là mẫu SUV cỡ C - UAZ Patriot 4×4 2021 mới. Tuy nhiên, tại thị trường Mỹ, mẫu xe này sẽ được đổi tên thành Bremach Taos. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe SUV UAZ Patriot 4×4 có những trang bị tiêu chuẩn như bộ vành hợp kim Sahara 18 inch, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi, màn hình thông tin giải trí 7 inch, modem LTE/Wi-Fi, ghế sưởi trước/sau, sấy kính lái, sấy gương ngoại thất, ngăn đựng đồ làm mát và nút bấm khởi động máy. Được miêu tả là "mẫu xe 4x4 cao cấp" trên trang web của công ty Bremach, UAZ Patriot 4×4 dùng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2,7 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực. Động cơ được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp do tập đoàn General Motors sản xuất với hộp số phụ 2 cấp. Trong khi đó, hộp số sàn 6 cấp chỉ là trang bị tùy chọn của mẫu xe này. Khác với hầu hết các mẫu xe gầm cao tại thị trường Mỹ hiện nay, UAZ Patriot 4×4 được trang bị khung gầm sát-xi rời. Do đó, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn vượt địa hình khó. Chưa hết, UAZ Patriot 4×4 còn có chiều cao gầm 210 mm và khả năng lội nước 500 mm. Tiếp đến là góc tiếp cận 35 độ và góc thoát 30 độ. Nếu muốn, khách hàng Mỹ có thể chi thêm tiền cho những trang bị tùy chọn như bộ nâng gầm, ống thở, thanh bảo vệ cản va và tời kéo. Khi nói về UAZ Patriot 4×4, công ty Bremach tỏ ra vô cùng tự tin. Công ty này khẳng định đây là mẫu SUV "được thiết kế để ngay lập tức mang đến giá trị khổng lồ cho khách hàng". Theo Bremach, UAZ Patriot 4×4 có "những tính năng cao cấp thường chỉ trang bị tùy chọn trên phần lớn các mẫu SUV khác". Thậm chí, công ty này còn hứa hẹn UAZ Patriot 4×4 sẽ kết hợp sự đa dụng và cảm giác an tâm của Lexus LX với khả năng vận hành đã được chứng minh cũng như hệ truyền động tiên tiến của Land Rover Hiện công ty Bremach đã mở cọc dành cho mẫu ô tô Nga này tại thị trường Mỹ. Giá xe UAZ Patriot 4×4 khởi điểm từ 26.405 USD (khoảng 614 triệu đồng). So với Jeep Wrangler 2021, UAZ Patriot 4×4 chỉ rẻ hơn 2.000 USD. Xe sẽ có chế độ bảo hành 5 năm hoặc 96.561 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Sau Patriot 4×4, công ty Bremach sẽ tiếp tục phân phối những mẫu xe UAZ khác tại Mỹ như ô tô bán tải Patriot Pickup. Tương tự Patriot 4×4, mẫu xe bán tải này cũng được đổi tên thành Bremach Brio và dự kiến có giá từ 27.882 USD (648 triệu đồng). Nếu đúng như vậy, UAZ Patriot Pickup sẽ đắt hơn 3.500 USD so với xe bán tải Ford Ranger 2020 tại thị trường Mỹ. Vào hồi năm 2016, những chiếc xe UAZ như Patriot, Pickup và Hunter cũng đã được đưa về Việt Nam để giới thiệu. Tuy nhiên, với thiết kế kém bắt mắt, công nghệ nghèo nàn mà giá bán không thực sự rẻ, những chiếc xe UAZ đã không được nhiều người Việt Nam đón nhận. Video: Xem những chiếc xe UAZ phô diễn sức mạnh.

