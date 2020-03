Xe Peugeot 3008 và 5008 giá rẻ sắp bán ra tại Việt Nam

Mới đây, các tư vấn bán hàng đồng loạt chào bán phiên bản mới bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 mới cùng mức giá rẻ hơn tới cả trăm triệu đồng, lần lượt là 1,099 tỷ và 1,199 tỷ đồng. Theo đó, đây chỉ là các phiên bản tiêu chuẩn được lược bỏ bớt một số trang bị để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với những mẫu ôtô đến từ thương hiệu Pháp. Song song với đó, THACO vẫn sẽ phân phối các bản “full option” trước đây của 2 mẫu xe này tại các đại lý chính hãng, giá xe Peugeot 3008 và 5008 lần lượt là 1,149 tỷ (Peugeot 3008) và 1,349 tỷ đồng (Peugeot 5008). Cụ thể, với mức giảm 50 triệu đồng, bản tiêu chuẩn Peugeot 3008 2020 mới sẽ được cắt bỏ cửa sổ trời panorama, giá nóc, cảm biến va chạm trước, gương chống chói tự động cùng một số tính năng an toàn chủ động như cảnh báo điểm mù và cảnh báo chệch làn đường. Nội thất cũng được thay một số chi tiết vải thành ốp carbon với ghế ngồi khâu chỉ cam có phần thể thao hơn. Vì chỉ là bản lược bớt trang bị, 2 phiên bản tiêu chuẩn của Peugeot 3008 và 5008 vẫn giữ nguyên tổng thể thiết kế. Bên cạnh đó, động cơ dưới nắp ca-pô vẫn là loại tăng áp, dung tích 1.6L sản sinh công suất tối đa 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Trang bị hộp số vẫn là loại tự động 6 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Peugeot 5008 2020 mới tại Việt Nam lại cắt bỏ nhiều trang bị hơn để hạ được mức giá tới 150 triệu đồng so với bản “full option”. Theo đó, bản tiêu chuẩn của mẫu xe này không còn cửa sổ trời panorama, giá nóc, cốp sau không còn tính năng mở điện hay đá cốp. Ở phần nội thất, tiện nghi cho người ngồi giờ đây không còn sạc không dây, không có gương chống chói tự động, hàng ghế trước bỏ tính năng massagae, hệ thống âm thanh từ 10 loa Focal giờ chuyển sang 6 loa thường. Các trang bị an toàn bị lược bỏ cảm biến trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường. Bên cạnh đó, 2 phiên bản Peugeot 3008 và 5008 giá rẻ mới còn có thêm lựa chọn màu sơn ngoại thất 2 tông: 1 tông đen cố định và tông còn lại sẽ là một 4 màu: xanh, đỏ, cam và trắng. Đồng thời, các tư vấn bán hàng còn cho hay, trong thời gian tới khách hàng có thể đặt mua Peugeot 3008 và 5008 với các option tùy chọn theo ý mình, giống với loạt ôtô VinFast hồi mới ra mắt trước đây. Theo đó, thời gian chờ nhận xe sẽ vào khoảng 1 tháng. Video: Chi tiết bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 thế hệ thứ 2.

