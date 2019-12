Cụ thể, theo Quyết định 16/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải xe ôtô tham gia giao thông và xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu, từ ngày 1/1/2020 tới đây, các loại xe ôtô sản xuất từ sau năm 2008 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 2, cao hơn 1/3 so với hiện nay (mức 1).

Tiêu chuẩn khí thải mới nhằm giảm hơn nữa nồng độ chất gây ô nhiễm CO (Carbonmonoxit), HC (Hydrocarbon) và mức độ khói trong khí thải xe ôtô thải ra môi trường. Theo đó, mức CO trong khí thải ôtô sẽ giảm từ 4,5% thể tích xuống còn 3,5% thể tích. Trong khi đó, đối với ôtô (đa số dùng động cơ 4 kỳ) mức HC từ 1200 ppm (part per million - 1/1.000.000) giảm xuống còn 800 ppm.

Xe ôtô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới được được lăn bánh.

Riêng với xe ôtô động cơ diesel, độ khói giảm từ 72% HSU xuống còn 60% (phần ánh sáng bị chặn lại do khói của khí thải động cơ, không đến được thiết bị đo).

Cũng theo Quyết định 16/2019/QĐ-TTg, các loại xe ôtô sản xuất trước năm 1999 tiếp tục được áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 như hiện tại, còn các loại xe sản xuất từ 1999 đến 2008 sẽ được áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 2 từ ngày 1/1/2021.

Riêng đối với các loại ôtô nhập khẩu đã qua sử dụng được trang bị động cơ cháy cưỡng bức hay động cơ cháy do nén sẽ phải áp dụng mức 4 ngay từ khi Quyết định 16/2019/QĐ-TTg có hiệu lực vào tháng 5/2019 vừa qua.

Hiện tại, theo ước tính của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong năm 2020 có khoảng 2,4 triệu xe ôtô được sản xuất từ sau năm 2008 sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 2 mới được lưu thông.

Theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTG, các loại ôtô sản xuất/nhập khẩu mới, được áp dụng tiêu chuẩn khí thải ở mức 4 từ ngày 1/1/2017 và sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 1/1/2022. Các loại xe mô-tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 1/1/2017.