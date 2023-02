“Xe lam" huyền thoại Tuk Tuk đã có phiên bản chạy điện ở châu Phi

Chắc hẳn chúng ta đều biết đến xe Tuk Tuk 3 bánh, một loại xe giống những chiếc "xe lam" chạy trên đường phố ở Việt Nam trước đây. Tuk Tuk là một trong những phương tiện di chuyển khá phổ biến ở khu vực châu Á, đặc biệt là tại các nước Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Campuchia... Khi đến những quốc gia này, chúng ta thường dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xe Tuk Tuk chở hành khách đi dạo trên đường phố.

Một công ty có tên Solutions Africa, đặt trụ sở tại Kenya, đang nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xe Tuk Tuk sang chạy hoàn toàn bằng điện.

Xe Tuk Tuk thậm chí còn phổ biến hơn cả những chiếc xe taxi ở các quốc gia Đông Nam Á. Tên gọi Tuk Tuk bắt nguồn từ âm thanh mà chiếc xe phát ra khi chạy trên đường. Ở những quốc gia này, Tuk Tuk không chỉ được xem là một loại phương tiện di chuyển mà từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của đất nước.

Đặc điểm ấn tượng nhất của xe Tuk Tuk chính là màu sắc rực rỡ, thường là màu xanh biển nổi bật. Có lẽ đó là lý do vì sao loại xe này trước đây thường được gọi là "xe lam" ở Việt Nam. Đây là loại xe có một buồng nhỏ chở hai người ngồi ở phía trước. cùng khoang sau rộng rãi, có thể chứa được nhiều người. Khoang sau của xe cũng không có bất kỳ cửa kính nào để tạo thuận lợi cho du khách lên/xuống xe và ngắm nhìn đường phố.

Không chỉ nổi tiếng ở châu Á, gần đây, những chiếc Tuk Tuk cũng là phương tiện di chuyển chính tại nhiều nước châu Phi. Một công ty có tên là Solutions Africa có trụ sở tại Mombasa, Kenya, đang nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xe Tuk Tuk thành ôtô điện. Xe Tuk Tuk thay thế loại hình taxi truyền thống ở nhiều nước.

Thành lập vào tháng 12/2021, Solutions Africa LTD có kế hoạch lấp đầy khoảng trống trên thị trường và giới thiệu xe 3 bánh chạy điện trong khu vực. Solutions Africa đã nhập khẩu các bộ dụng cụ hoàn chỉnh và sau đó hợp tác với các nhà lắp ráp phương tiện liên kết (AVA) để sản xuất xe tại Mombasa. Chính phủ Kenya khuyến khích việc lắp ráp trong nước các phương tiện được nhập khẩu nguyên chiếc bằng cách miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác. Solutions Africa đã tận dụng lợi thế này để đảm bảo rằng xe Tuk Tuk chạy điện của họ sẽ cạnh tranh được về giá bán với xe Tuk Tuk chạy động cơ đốt trong truyền thống.

Để đảm bảo rằng xe Tuk Tuk chạy điện có mức giá cạnh tranh, thế hệ đầu tiên đi kèm với ắc quy axit chì. Đây là một bước đi chiến lược để thâm nhập thị trường với giá gần ngang bằng với các sản phẩm dùng động cơ đốt trong tương đương vì phiên bản được trang bị pin lithium-ion sẽ có giá cao hơn gần 2.000 - 3.000 USD. Trong một ngành có tỷ suất lợi nhuận eo hẹp, các khách hàng sẽ không muốn trả trước thêm 2.000 USD. Khi giá của pin lithium-ion được cải thiện, Solutions Africa sẽ giới thiệu các phiên bản sử dụng loại pin này. "Xe lam' huyền thoại Tuk Tuk đã có phiên bản chạy điện ở châu Phi.



Hiện tại, công ty đảm bảo với khách hàng rằng ắc quy axit chì của họ sẽ tồn tại ít nhất 3 năm. Công ty cũng đang làm việc với các đối tác để có chương trình nâng cấp pin lên lithium-ion sau khi các phiên bản axit chì hiện tại hết tuổi thọ.

Hiện tại, Solutions Africa đang sở hữu, vận hành và quản lý đội xe Tuk Tuk chạy điện mà họ đã giới thiệu ở Mombasa. Do trọng lượng và độ cồng kềnh của ắc quy axit chì, Solutions Africa hiện đang sạc trực tiếp cho xe Tuk Tuk, nhưng cũng nghiên cứu mô hình hoán đổi ắc quy khi họ giới thiệu các tùy chọn lithium-ion nhẹ hơn. Mất từ 6 đến 8 giờ để sạc đầy ắc quy axit chì trong xe Tuk Tuk.

