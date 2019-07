Xe Honda City đỏ rực, chỉ 486 triệu đồng tại Malaysia

Passion Red Pearl là màu sơn thay thế cho màu Dark Ruby Red Pearl trước đó. Màu sơn này được ra mắt lần đầu ở dòng Honda HR-V bản nâng cấp. Theo Honda, Passion Red Pearl được chứng minh là khá phổ biến với khách hàng, chiếm khoảng 30% doanh số của HR-V facelift. Chính vì vậy, mới đây sắc đỏ này lại xuất hiện trên mẫu xe Honda City 1.5L V. Về ngoại hình, chiếc Honda City 1.5L V này không khác biệt nhiều so với trước ngàoi màu đỏ - Passion Red Pearl. Xe vẫn sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.440 x 1.694 x 1.477 (mm), trục cơ sở 2.600 (mm), khoảng sáng gầm xe 135 (mm) và bán kính quay vòng 5,6 (m). Phía trước, mặt ca-lăng mới tạo hình đôi cánh "Solid Wing" với một thanh nẹp chrome gọn gàng, kéo dài về hai bên và nối liền với cụm đèn pha. Đây cũng chính là nét đặc trưng trên các dòng sản phẩm hiện hành của Honda. Bên cạnh đó, cản gầm trước và sau cũng được tinh chỉnh lại, hài hòa hơn với tổng thể. Các chi tiết khác giữ nguyên giống bản cũ. Mẫu xe Honda City 2019 đỏ rực này vẫn được trang bị tiêu chuẩn đèn pha Halogen, tích hợp đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu LED. Đuôi xe không thay đổi so với thế hệ trước, từ cụm đèn hậu cỡ lớn góc cạnh, thanh nẹp chrome, logo Honda, tên xe, dòng chữ i-VTEC cho đến ăng-ten radio kiểu vây cá mập... Các trang bị ngoại thất còn lại trên 2 phiên bản đều gồm gương chiếu hậu gập/chỉnh điện có đèn báo rẽ, la-zăng hợp kim 16-inch dạng đa chấu khá đẹp mắt, ăng-ten dạng vây cá mập và tay nắm cửa mạ chrome. Bên trong, khoang cabin mẫu xe này cũng đã khắc phục những hạn chế từ bản tiền nhiệm, từ đó nâng cao trải nghiệm và sự thoải mái khi sử dụng của khách hàng. Trên vô lăng của xe vẫn là thiết kế 3 chấu bọc da với các nút bấm tiện ích. Các trang bị tiện nghi với chìa khóa thông minh Smart Key, bật tắt động cơ bằng nút bấm và camera lùi... Ghế lái trên xe có thể tùy chỉnh 6 hướng, ghế phụ 4 hướng,... hệ thống thông tin giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 6,8inch Digipad. Hệ thống này bao gồm cả tính năng định vị, ra lệnh bằng giọng nói, kết nối Bluetooth, MirrorLink, bộ nhớ 1,5 GB, cổng HDMI (hệ thống âm thanh trên xe gồm 8 loa cho bản cao cấp, 4 loa cho bản tiêu chuẩn). Về trang bị an toàn, Honda City 1.5L V có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo dừng khẩn cấp, 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và trợ lực phanh. Bản 1.5 cao cấp sẽ có thêm 2 túi khí bên trong và bổ sung 2 túi khí rèm. Cung cấp sức mạnh cho chiếc sedan là khối động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145Nm, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hệ truyền động này cũng có mặt trên biến thể Grade E tầm trung và Grade S cơ sở. Tại Malaysia, giá xe Honda City 1.5L V mới được bán ra từ 86.983 RM (tương đương 486,3 triệu đồng), ngoài màu đỏ Passion Red Pearl, xe còn có nhiều lựa chọn sơn ngoại thất khác là Lunar Silver Metallic, White Orchid Pearl, Modern Steel Metallic và Crystal Black Pearl. Video: Honda City 1.5L V "mê hoặc" với sắc đỏ Passion Red Pearl.

