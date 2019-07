Xe giá rẻ Suzuki Jimny và Vitara ra mắt bản đặc biệt

Mới đây, trong khuôn khổ sự kiện triển lãm Turin đang diễn ra ở Ý, hãng xe Nhật Bản đã bất ngờ giới thiệu tới các khách hàng 2 phiên bản đặc biệt của bộ đôi xe giá rẻ Suzuki Jimny Gan và Vitara Katana. Dự kiến, hai phiên bản mới của bộ đôi crossover cỡ nhỏ này sẽ chính thức "lên kệ" từ cuối năm nay, giá bán chưa được Suzuki tiết lộ. Đầu tiên về phần thiết kế ngoại thất, Suzuki Jimny Gan đặc biệt này sở hữu một bộ body-kit thực sự gây ấn tượng bởi vẻ nam tính, gân guốc và vô cùng mạnh mẽ. Ở phần đầu xe, toàn bộ cản truớc cùng mặt ca-lăng đều được sơn đen mờ, mang tới sự cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào khoang nội thất, phiên bản đặc biệt Jimny Gan không mang sự thay đổi nào rõ rệt so với các phiên bản tiêu chuẩn. Điều người ta dễ dàng nhận thấy nhất trong khoang cabin ở phiên bản này chỉ phần nội thất được bao phủ bởi 1 màu đen tuyền huyền bí. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ lốp gai cực dầy cùng vành 5 chấu kép nhỏ mang tới diện mạo hầm hố cho tổng thể một chiếc xe vuông vắn của Jimny Gan. Thêm vào đó, phần gầm của Jimny phiên bản đặc biệt này đã được các kỹ sư Nhật Bản nâng lên 100 mm so với bản tiêu chuẩn. Hệ thống khung gầm, giảm xóc và lò xo đều được tinh chỉnh lại để tương thích với chiều cao gầm mới. Khác với sự gân guốc và dữ dằn như "người anh em" Jimny Gan, ở Suzuki Vitara Katana bản đặc biệt mới này vẫn còn được bảo lưu những đường nét, bộ body-kit mềm mại nhưng không kém phần nam tính. Các chi tiết dù nhỏ nhưng được làm mới lại đem lại hiệu quả lớn cho mẫu xe SUV của Suzuki như "bộ cánh" màu ghi xám, cản trước, trục thân xe... được sơn đen giúp gia tăng cái nhìn khoẻ khoắn và ấn tượng. Suzuki cho biết, bộ đôi Vitara Katana và Jimny Gan sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào về động cơ so với phiên bản tiêu chuẩn. Dự kiến, xe sẽ đến tay khách hàng trên toàn thế giới vào cuối năm nay, mức giá của hai mẫu xe Suzuki Jimny Gan và Vitara Katana vẫn chưa được tiết lộ. Video: Chi tiết Suzuki Vitara Katana bản đặc biệt mới.

Mới đây, trong khuôn khổ sự kiện triển lãm Turin đang diễn ra ở Ý, hãng xe Nhật Bản đã bất ngờ giới thiệu tới các khách hàng 2 phiên bản đặc biệt của bộ đôi xe giá rẻ Suzuki Jimny Gan và Vitara Katana. Dự kiến, hai phiên bản mới của bộ đôi crossover cỡ nhỏ này sẽ chính thức "lên kệ" từ cuối năm nay, giá bán chưa được Suzuki tiết lộ. Đầu tiên về phần thiết kế ngoại thất, Suzuki Jimny Gan đặc biệt này sở hữu một bộ body-kit thực sự gây ấn tượng bởi vẻ nam tính, gân guốc và vô cùng mạnh mẽ. Ở phần đầu xe, toàn bộ cản truớc cùng mặt ca-lăng đều được sơn đen mờ, mang tới sự cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào khoang nội thất, phiên bản đặc biệt Jimny Gan không mang sự thay đổi nào rõ rệt so với các phiên bản tiêu chuẩn. Điều người ta dễ dàng nhận thấy nhất trong khoang cabin ở phiên bản này chỉ phần nội thất được bao phủ bởi 1 màu đen tuyền huyền bí. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ lốp gai cực dầy cùng vành 5 chấu kép nhỏ mang tới diện mạo hầm hố cho tổng thể một chiếc xe vuông vắn của Jimny Gan. Thêm vào đó, phần gầm của Jimny phiên bản đặc biệt này đã được các kỹ sư Nhật Bản nâng lên 100 mm so với bản tiêu chuẩn. Hệ thống khung gầm, giảm xóc và lò xo đều được tinh chỉnh lại để tương thích với chiều cao gầm mới. Khác với sự gân guốc và dữ dằn như "người anh em" Jimny Gan, ở Suzuki Vitara Katana bản đặc biệt mới này vẫn còn được bảo lưu những đường nét, bộ body-kit mềm mại nhưng không kém phần nam tính. Các chi tiết dù nhỏ nhưng được làm mới lại đem lại hiệu quả lớn cho mẫu xe SUV của Suzuki như "bộ cánh" màu ghi xám, cản trước, trục thân xe... được sơn đen giúp gia tăng cái nhìn khoẻ khoắn và ấn tượng. Suzuki cho biết, bộ đôi Vitara Katana và Jimny Gan sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào về động cơ so với phiên bản tiêu chuẩn. Dự kiến, xe sẽ đến tay khách hàng trên toàn thế giới vào cuối năm nay, mức giá của hai mẫu xe Suzuki Jimny Gan và Vitara Katana vẫn chưa được tiết lộ. Video: Chi tiết Suzuki Vitara Katana bản đặc biệt mới.