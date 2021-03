Xe "dân chơi" Volkswagen Scirocco GTS 2016 gần 1 tỷ đồng ở Hà Nội

Từng bị khai tử vào năm 2017, mẫu hot-hatch 2 cửa Volkswagen Scirocco GTS thể thao khiến nhiều người trong giới mê xe phải tiếc nuối. Tại Việt Nam hiện nay, Volkswagen Scirocco GTS chỉ xuất hiện trên thị trường ôtô đã qua sử dụng với số lượng không nhiều. Chiếc Volkswagen Scirocco GTS đời 2016 xuất hiện trong bài viết này là một trong số ít xe còn giữ được tình trạng khá tốt. Theo quảng cáo của người bán chiếc xe được đăng ký lần đầu vào 2019 tại hà Nội và hiện có mức lăn bánh khoảng 31.000km. Xe sở hữu màu sơn cam ấn tượng. Chiếc hot-hatch Volkswagen Scirocco GTS 2016 sở hữu gói ngoại thất R-Line thể thao, nổi bật với phần cản trước lớn kết hợp cùng những đường gân cứng cáp. Hệ thống chiếu sáng của xe sử dụng đèn pha bi-xenon. Phía sau, cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED tiêu chuẩn. Thiết kế bộ mâm trên Volkswagen Scirocco GTS khiến nhiều người liên tưởng đến những mẫu xe hiệu năng cao của BMW. Xe trang bị mâm loại 5 chấu kép hình chữ Y, kích thước 18 inch. Sau khoảng thời gian 4 năm xuất hiện tại việt Nam, việc khoang nội thất của chiếc Volkswagen Scirocco GTS vẫn giữ được sự ổn định. Khoang cabin sở hữu thiết kế của một mẫu xe thể thao với tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết những đường chỉ đỏ. Những trang bị tiện nghi trên chiếc Volkswagen Scirocco GTS có thể kể tới như ghế lái bọc da chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí, vô-lăng bọc da 3 chấu mạ chrome sáng bóng tích hợp nút rảnh tay, màn hình kích thước 6,5 inch kết nối bluetooth, AUX, Apple CarPlay và Android Auto... Volkswagen Scirocco GTS 2016 sở hữu động cơ tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 2.0L sản sinh công suất tối đa 217 mã lực và mô-men xoắn cực đại 349 Nm. Sức mạnh trên kết hợp với hộp số tự động 6 cấp giúp Scirocco GTS chỉ mất 6,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 244 km/h. Xe sở hữu hệ thống cân bằng chủ động Dynamic Chassis Control (DCC), giúp người lái có nhiều lựa chọn chế độ lái như Comfort (thoải mái) đến Sport (thể thao) thông qua nút bấm ngay trên bệ cần số và hệ thống Khóa vi sai điện tử ở trục bánh trước (Extended Electronic Differential Lock – XDL). Mặc dù là chiếc xe thể thao, Volkswagen không bỏ qua các trang bị an toàn tối đa cho lái xe lẫn hành khách ngồi trên xe. Bên cạnh những trang bị an toàn chủ động tiêu chuẩn như hệ thống phanh ABS, cân bằng thân xe điện tử ESP, phân phối lực phanh điện tử EBD và hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Chưa hết, xe còn được trang bị các tính năng an toàn bị động như 6 túi khí... Giá xe Volkswagen Scirocco GTS 2016 khi mới ra mắt tại Việt nam có giá bán chính hãng 1,62 tỷ đồng. Hiện chiếc xe cũ này đang được chủ nhân chào bán với giá khoảng 990 triệu đồng tại Hà Nội. Mức giá này hiện rẻ hơn 40 triệu so với Toyota Camry 2.0G và nhỉnh hơn một chút so với mẫu Honda Civic RS đang bán chính hãng tại Việt Nam. Volkswagen Scirocco GTS đời 2016 được xem là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe thể thao 2 cửa nhỏ gọn thương hiệu Đức, mạnh mẽ nhưng sở hữu mức giá không quá khó tiếp cận. Video: Volkswagen Scirocco - hatchback không dành cho số đông.

