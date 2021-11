Weltmeister M7 2022 - xe ôtô điện Trung Quốc đạt tự lái cấp 5

WM Motors, còn được gọi là Weltmeister, là một công ty khởi nghiệp xe điện của Trung Quốc mới được thành lập vào năm 2018. Hiện tại, thương hiệu này đang cung cấp 4 mẫu xe chạy điện hoàn toàn, bao gồm những cái tên như W6, EX5-Z và EX6 Plus. Gần đây, họ đã vén màn mẫu xe thứ 5, và cũng là mẫu xe thú vị nhất của mình cho tới nay - Weltmeister M7 2022 mới. Điều đặc biệt nhất về M7 là việc nhà sản xuất tuyên bố rằng nó có thể hỗ trợ khả năng tự lái Cấp 5. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa rằng Weltmeister M7 2022 tự lái liên tục và an toàn mà không cần người lái chú ý nhìn đường. Nhưng về mặt lý thuyết, nó sẽ có thể làm như vậy với sự hỗ trợ của phần mềm thích hợp. Mẫu xe điện mới này được trang bị tới 3 cảm biến LiDAR, và nhiều thiết bị cảm biến hỗ trợ khác. Theo nhà sản xuất xe Trung Quốc, M7 có tổng cộng 32 cảm biến (bao gồm 3 LiDAR), trong đó bao gồm 5 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm, 7 camera độ phân giải cao, 4 camera quan sát xung quanh, và 1 mô-đun GPS. Nhìn từ những hình ảnh công bố, WM M7 trông rất giống với một mẫu sedan điện Trung Quốc khác cũng dùng LiDAR là XPeng P5. Nó có thiết kế trơn mượt, gọn gàng, trang bị những dải đèn LED mỏng, bộ la-zăng tối ưu khí động học, và tay nắm cửa ẩn vào trong. Freeman Shen, nhà sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của WM nói: “Công nghệ càng phát triển, thì nó càng giống cuộc sống thật - đây chính là triết lý và định hướng nghiên cứu phát triển đằng sau WM M7. Để đạt được hiệu suất thông minh giống như đời thật, WM M7 có mang ba khả năng chính: nhận thức nâng cao, sức mạnh tính toán, và tiềm năng tiến hóa. Do đó, chúng tôi muốn gọi nó là 'không gian di động thông minh cho mọi tình huống đầu tiên trên thế giới’”. Về vị trí của 3 LiDAR trên WM M7, một cái được đặt trên nóc xe, ngay sau kính chắn gió, nơi nó trông giống một cửa hút gió lớn, và hai cái còn lại nằm trên chắn bùn trước, vị trí giữa bánh xe và gương chiếu hậu bên. WM Motors có thể khiến M7 trở thành một phương tiện tự lái Cấp 5 là nhờ sử dụng chip Driv Orin-X, của Nvidia, loại chip cũng sẽ được sử dụng trên các phương tiện của Nio hoặc Volvo dự kiến ra mắt vào năm 2022. WM M7 dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào năm sau với phạm vi hoạt động lên tới 700 km theo chu kỳ NEDC. Hiện chưa có nhiều thông tin khác về mẫu sedan điện tân tiến này, chẳng hạn như thông số cụ thể về hệ thống truyền động hoặc giá xe Weltmeister M7 2022, nhưng những thông tin đó sẽ được nhà sản xuất công bố vào thời điểm gần với ngày ra mắt thị trường. Video: Weltmeister M7 2022 - xe ôtô điện Trung Quốc có thể tự lái.

WM Motors, còn được gọi là Weltmeister, là một công ty khởi nghiệp xe điện của Trung Quốc mới được thành lập vào năm 2018. Hiện tại, thương hiệu này đang cung cấp 4 mẫu xe chạy điện hoàn toàn, bao gồm những cái tên như W6, EX5-Z và EX6 Plus. Gần đây, họ đã vén màn mẫu xe thứ 5, và cũng là mẫu xe thú vị nhất của mình cho tới nay - Weltmeister M7 2022 mới. Điều đặc biệt nhất về M7 là việc nhà sản xuất tuyên bố rằng nó có thể hỗ trợ khả năng tự lái Cấp 5. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa rằng Weltmeister M7 2022 tự lái liên tục và an toàn mà không cần người lái chú ý nhìn đường. Nhưng về mặt lý thuyết, nó sẽ có thể làm như vậy với sự hỗ trợ của phần mềm thích hợp. Mẫu xe điện mới này được trang bị tới 3 cảm biến LiDAR, và nhiều thiết bị cảm biến hỗ trợ khác. Theo nhà sản xuất xe Trung Quốc, M7 có tổng cộng 32 cảm biến (bao gồm 3 LiDAR), trong đó bao gồm 5 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm, 7 camera độ phân giải cao, 4 camera quan sát xung quanh, và 1 mô-đun GPS. Nhìn từ những hình ảnh công bố, WM M7 trông rất giống với một mẫu sedan điện Trung Quốc khác cũng dùng LiDAR là XPeng P5. Nó có thiết kế trơn mượt, gọn gàng, trang bị những dải đèn LED mỏng, bộ la-zăng tối ưu khí động học, và tay nắm cửa ẩn vào trong. Freeman Shen, nhà sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của WM nói: “Công nghệ càng phát triển, thì nó càng giống cuộc sống thật - đây chính là triết lý và định hướng nghiên cứu phát triển đằng sau WM M7. Để đạt được hiệu suất thông minh giống như đời thật, WM M7 có mang ba khả năng chính: nhận thức nâng cao, sức mạnh tính toán, và tiềm năng tiến hóa. Do đó, chúng tôi muốn gọi nó là 'không gian di động thông minh cho mọi tình huống đầu tiên trên thế giới’”. Về vị trí của 3 LiDAR trên WM M7, một cái được đặt trên nóc xe, ngay sau kính chắn gió, nơi nó trông giống một cửa hút gió lớn, và hai cái còn lại nằm trên chắn bùn trước, vị trí giữa bánh xe và gương chiếu hậu bên. WM Motors có thể khiến M7 trở thành một phương tiện tự lái Cấp 5 là nhờ sử dụng chip Driv Orin-X, của Nvidia, loại chip cũng sẽ được sử dụng trên các phương tiện của Nio hoặc Volvo dự kiến ra mắt vào năm 2022. WM M7 dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào năm sau với phạm vi hoạt động lên tới 700 km theo chu kỳ NEDC. Hiện chưa có nhiều thông tin khác về mẫu sedan điện tân tiến này, chẳng hạn như thông số cụ thể về hệ thống truyền động hoặc giá xe Weltmeister M7 2022 , nhưng những thông tin đó sẽ được nhà sản xuất công bố vào thời điểm gần với ngày ra mắt thị trường. Video: Weltmeister M7 2022 - xe ôtô điện Trung Quốc có thể tự lái.