Thời điểm hiện tại khi sức mua ôtô tại Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại, hàng tồn năm sản xuất cũ còn nhiều buộc các hãng xe, đại lý liên tục kích hoạt chính sách giảm giá, trong đó mẫu xe VinFast VF8 chạy điện đang ghi nhận mức hạ "sâu" nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, giá xe VinFast VF8 bản eco đang được chào bán ở mức 740-750 triệu đồng, thậm chí có nơi còn khoảng 730 triệu đồng, tuy nhiên số lượng xe và màu xe bị hạn chế.

Voucher "hạ nhiệt", giá xe VinFast VF8 chạm đáy còn hơn 700 triệu đồng.

Đối với bản Plus giá bán của VF8 dồi dào về lượng hàng và màu sắc lựa chọn, và giá cũng giảm sâu hơn ở mức 920-950 triệu đồng tùy đại lý, showroom. Tuy nhiên, tại một số đại lý giá xe có xuống 890 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết hơn 300 triệu đồng tùy thuộc vào việc họ có áp voucher hay không và áp mức giá nào.

Đây đều là những phiên bản Vin 2022, còn đối với các phiên bản Vin 2023 thì giá bán gần như vẫn được giữ nguyên.

Tương tự, đối với xe lướt, Giá xe mới giảm thì giá xe lướt cũng giảm. VF8 lướt vài nghìn km tầm giá 840-850 triệu đồng không khó mua. Chẳng hạn có những chiếc VF8 bản plus màu đỏ be biển Hà Hội đã qua sử dụng, mới đi được 1.000km đang muốn bán giá 850, chịu lỗ hơn 150 triệu đồng so với giá mua.

Theo tìm hiểu, sở dĩ giá VinFast VF8 giảm mạnh trong thời gian gần đây bởi giá voucher Vinhomes đã hạ nhiệt so với thời điểm mới ra mắt. Trước đó, từ sau khi VinFast thông báo áp dụng voucher Vinhomes trị giá 200 triệu đồng cho khách mua xe điện VF8 thì giá sang nhượng voucher liên tục tăng, đỉnh điểm lên tới 180 – 185 triệu đồng. Điều này có nghĩa voucher trị giá 200 triệu đồng nhưng khách hàng chỉ tiết kiệm được 15 - 20 triệu đồng.

Tuy nhiên từ giữa tháng 2, giá bán voucher Vinhomes đã dần "hạ nhiệt". Loại voucher 200 triệu đồng được có lúc được chào với giá 120 triệu đồng, và bây giờ hạ xuống còn khoảng 90 triệu đồng. Điều chỉnh này của thị trường giúp khách hàng được lợi nhiều hơn và dễ dàng tiếp cận với VF8 hơn.

Ngoài ra, tại các đại lý thường có giá cạnh tranh hơn so với showroom nên mức giảm có thể thấp hơn khoảng 50 triệu đồng so với mặt bằng chung, nhờ họ lấy 1 phần từ khách hàng bỏ cọc để giảm cho khách mua mới. Thậm chí, các đại lý có thể phải chịu lỗ, với những đại lý không có nhiều vốn phải vay ngân hàng nhiều. Từ bài toán kinh tế, họ thà bán lỗ một chút nhưng không phải gánh lãi ngân hàng cũng rất nặng, hay nói 1 cách khác thì lấy khoản tiền phải trả để cho vào giảm giá cho khách thì vừa bán được hàng vừa cắt lỗ.

Nếu giá voucher tiếp tục giữ ở mức như hiện nay hoặc giảm thì chắc chắn lượng hàng tồn xe VF8 Vin 2022 sẽ nhanh chóng bán hết.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua xe sau Tết đang ở mức thấp. Trong tháng 12/2022, VinFast bán được hơn 2.730 xe VF8 nhờ vào việc áp voucher, nhưng sang tháng doanh số VinFast VF8 chỉ còn hơn 300 xe trong khi vẫn áp voucher.

Đến tháng 2/2023 vừa qua, mặc dù chưa có số liệu cụ thể nhưng theo tìm hiểu lượng xe mới giao không nhiều, đặc biệt trước 15/2 khi giá voucher cao thì gần như đóng băng.

Theo nhận định của chúng tôi, nếu giá voucher tiếp tục giữ ở mức như hiện nay hoặc giảm sâu hơn thì chắc chắn lượng hàng tồn mấy nghìn xe VF8 Vin 2022 sẽ nhanh chóng bán hết. Còn giá vocher tăng thì thời gian bán hết sẽ kéo dài.