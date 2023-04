Trúng thưởng Ford Territory ở TP HCM choà bán ngay chỉ 750 triệu đồng

Sở dĩ, chiếc Ford Territory giá mềm như vậy là do đây là chiếc xe thuộc diện quà tặng trúng thưởng, nhưng chủ nhân đã không lấy mà quyết định gửi đại lý bán hộ. Giá lăn bánh của chiếc xe này tại TP.HCM hiện chỉ còn khoảng 790 triệu đồng, bởi người mua chỉ cần trả thêm 2% lệ phí trước bạ sang tay. Chiếc xe này vẫn chưa hề lăn bánh, chưa đăng ký biển số. Nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất trong xe vẫn còn nguyên bọc ni lông từ nhà sản xuất. Chiếc SUV Ford Territory bản Trend này sở hữu ngoại thất màu đen bóng. Là bản tiêu chuẩn nhưng ngoại thất của bản Trend không khác gì so với hai bản còn lại. Xe vẫn được trang bị đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED cùng bộ mâm kích thước 18 inch. Các chi tiết mạ chrome xung quanh vẫn được giữ lại. Về nội thất, xe không có các trang bị tiện nghi và cao cấp như hai bản còn lại nhưng vẫn có những tiện ích cơ bản như: vô lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, màn hình sau vô-lăng kích thước 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm, điều hoà tự động hai vùng, núm xoay chuyển số, sạc không dây, phanh tay điện tử... Ngoài ra, xe còn sở hữu các trang bị an toàn như: camera lùi, cảm biến sau, hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát áp suất ốp, chống trộm… Nằm dưới nắp capo của Ford Territory tại Việt Nam là khối động cơ 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước. Bên cạnh Ford Territory Trend, đại lý này cũng còn có một chiếc xe khác cũng thuộc diện quà tặng, đang được rao bán tại đại lý ở miền bắc. Tuy nhiên, giá xe không được tư vấn bán hàng tiết lộ. Video: Đánh giá xe crossover hạng C - Ford Territory tại Việt Nam.

