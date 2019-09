Toyota Vios ế ẩm, giảm doanh số bán xe “nặng”... nguyên nhân gì?

Theo báo cáo tình hình kinh doanh xe tháng 8 của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, Toyota Vios vẫn duy trì được vị trí đứng đầu danh sách các mẫu xe bán chạy nhất tháng với sản lượng tiêu thụ cao nhất đạt 1.934 chiếc. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cả một chặng đường dài từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đang "ế" trầm trọng và doanh số xuống thấp chưa từng có.

Toyota Vios - giảm giá bán doanh số vẫn thấp

Theo nhiều chuyên gia cho hay, hiện mẫu xe sedan Toyota Vios không còn giữ được độ "hot" như trước nữa - doanh số của mẫu sedan này trong vài tháng qua chủ yếu dựa vào việc giảm giá bán từ phía Toyota Việt Nam và cả các đại lý chính hãng. Cụ thể trong tháng 6/2019, Toyota Vios được ưu đãi tới 75 triệu đồng. Sang tháng 7 mẫu xe này tiếp tục được giảm cao nhất đến 41 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Mới đây nhất là trong tháng 8 "tháng cô hồn", mẫu xe này tiếp tục được liên doanh ôtô Nhật Bản giảm từ 20 triệu đồng và tặng kèm thêm phụ kiện.

Toyota Vios không còn giữ được độ "hot" như trước, doanh số của mẫu sedan này trong vài tháng qua chủ yếu dựa vào việc giảm giá bán.

Với mức giảm “kịch sàn” cùng nhiều ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay, giá bán của Toyota Vios hiện đang được xem là "chạm đáy". Đây được đánh giá là mức rẻ kỷ lục cho một chiếc sedan cỡ B, đặc biệt là khi mẫu xe này chỉ nhỉnh hơn không đáng kể so với với giá mẫu xe hạng A vừa ra mắt như Honda Brio hay VinFast Fadil.

Tuy nhiên, sau hàng loạt những chương trình ưu đãi đặc biệt và giảm giá "khủng" từ phía chính hãng và đại lý, doanh số Toyota Vios vẫn không hề có dấu hiệu đi lên mà thậm chí còn giảm mạnh hơn so với trước. Cụ thể, doanh số 5 tháng đầu năm 2019 của mẫu Vios của Toyota giảm từ 10.600 chiếc xuống còn còn 8.900 chiếc, giảm hơn 1.700 chiếc.

Trong tháng 8/2019 vừa qua sản lượng tiêu thụ cao nhất của Vios đạt 1.934 chiếc. Tuy nhiên, con số này lại giảm tới 468 chiếc so với mức bán ra 2402 chiếc trong tháng 7 và giảm đến 1.469 chiếc so với 3403 chiếc bán ra trong tháng 6. Lượng tiêu thụ chiếc sedan này trong tháng 8 giảm tới 20% so với tháng 7 và giảm tới 44% so với tháng 6.

Toyota Vios đang yếu thế trước các đối thủ.

Trên thực tế trong năm 2018, Vios luôn xuất hiện trong danh sách những mẫu xe bán chạy trên thị trường mỗi tháng và tạo nên sự thống trị riêng trong phân khúc gần như tuyệt đối. Các đối thủ như Suzuki Ciaz, Mazda 2, Honda City và Ford Fiesta đều bị bỏ lại phía sau. Nhưng sự thống trị trong phân khúc sedan hạng B này đang dần thay đổi khi nó bị các "đối thủ" giá rẻ dần chiếm lĩnh, đặc biệt là sự vươn lên của mẫu xe Hàn Quốc - Hyundai Accent.

Hyundai Accent được xem là một đối thủ mạnh của Toyota Vios.

Cụ thể cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019, đã có 7.321 xe Hyundai Accent đến tay khách hàng và chỉ kém Toyota Vios một con số không nhiều (khoảng 1579 xe) tuy nhiên nếu tính cả chặng đường dài sắp tới thì nó chắc chắn sẽ khiến "ông vua doanh số - Vios" phải đau đầu. Đặc biệt là khi những đối thủ khác yếu thế hơn như Honda City, Suzuki Ciaz, Mazda2 hay Mitsubishi Attrage đẩy mạnh việc giảm giá bán và hỗ trợ khách hàng tốt hơn nhằm đẩy mạnh doanh số.

Nên nhớ, trước đây "đàn anh" Toyota Corolla Altis đình đám cũng từng đánh mất vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng C của vào tay của Mazda3 tại thị trường Việt Nam, và điều này cũng không thể không lặp lại với Toyota Vios.

Toyota Vios dính lỗi thước lái.

Việc mất dần khách vào tay đối thủ khiến doanh số thấp, có thể một phần còn do việc Toyota Vios dính phốt lỗi thước lái. Trong thời gian gần đây, trên các hội nhóm về Toyota Vios, rất nhiều tài xế đã chia sẻ việc chiếc xe của mình bị lỗi thước lái gây hiện tượng có tiếng "lục cục" khi đánh lái sang hai bên.

Mới đây nhất trên báo Tiền Phong, một người có tên N.Đ đã đăng đàn về vấn đề này: "Xe Toyota Vios của tôi phát ra tiếng kêu lục cục khi đánh lái hết về một bên, hoặc đi vào đường gập ghềnh cũng nghe thấy tiếng đó. Cảm giác lái lúc đó không ổn nên mang đến đại lý kiểm tra". Tuy thước lái bị lỗi có thể do các nguyên nhân khách quan nhưng việc xe gặp vấn đề khi chưa hết bảo hành là một vấn đề khá lớn, điều này cũng khiến vị khách hàng phải nghi ngờ về chất lượng xe: "Tôi nghĩ thước lái chưa hết bảo hành mà đã gặp vấn đề thì chất lượng hơi đáng ngại".

Thước lái bị lỗi của Toyota Vios được thay mới. Ảnh: FBNV

Người dùng này cũng chia sẻ rằng chiếc xe vẫn còn bảo hành và đã được thay thế thước lái mới ngay sau đó. "Sau đó, xe tôi đã được hãng thay mới thước lái vì còn được bảo hành. Xe của tôi mua vào tháng 11/2016 mới đi được khoảng 50.000 km". Tuy nhiên, dù đã thay thế thước lái mới nhưng chiếc Toyota Vios vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, và anh N. Đ dự định sẽ đưa xe đến bảo dưỡng trước khi hết bảo hành: "Sắp tới tôi phải đưa đi kiểm tra một lần tổng thể nữa vì sắp hết bảo hành mà thỉnh thoảng vẩn nghe tiếng lật khật nhẹ lúc đi vào đường gồ ghề".

Ngoài ra, trên các hội nhóm còn có rất nhiều Toyota Vios cũng bị dính vấn đề này, thậm chí với xe đời mới 2018, 2019. Cùng với đó, các chủ sở hữu xe chưa từng gặp lỗi trên cũng lo ngại khi thước lái có thể hỏng lúc hết bảo hành, và họ cho biết khi đó sẽ phải mất khoảng 16 triệu để thay mới, một con số rất lớn.

Liên hệ với Toyota Việt Nam (TMV), PV đã nhận được câu trả lời rõ ràng về vấn đề này: "Chúng tôi (TMV) chưa thể đưa ra bất kì kết luận gì nếu chưa kiểm tra thực tế. Theo ghi nhận từ các đại lý Toyota, chúng tôi có gặp một số trường hợp khách hàng gặp phải vấn đề về thước lái, chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, không đáng kể so với số lượng Vios bán ra trên thị trường".

Toyota Vios hiện đang mất vị thế trong mắt người tiêu dùng Việt Nam

Đồng thời, TMV cũng đưa ra khuyến cáo dành cho khách hàng gặp phải vấn đề về thước lái: "Khi phát hiện những hiện tượng như vậy cần mang xe đến đai lý chính hãng để kiểm tra và trao đổi các phương án sửa chữa với đại lý dựa trên kết quả kiểm tra thực tế".

Được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Vĩnh Phúc - theo thông tin từ Cục Đăng kiểm, từ năm 2012 đến nay, mẫu Toyota Vios từng được triệu hồi 6 lần với các lỗi như: Công tác điều khiển cửa kính, hộp số và cụm bơm khí Takata; chưa có lần nào liên quan đến các bộ phận lái.