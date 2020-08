Toyota Land Cruiser máy dầu đời 2018 hơn 5 tỷ tại Việt Nam

Ngoài các phiên bản máy xăng, tại Việt Nam dòng xe SUV Toyota Land Cruiser còn có phiên bản máy dầu được nhập tư về nước, chủ yếu là nhập từ thị trường Trung Đông hay Nga. Trên thực tế, các khách hàng sử dụng xe Toyota Land Cruiser đa số là những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, và họ thường không mấy bận tâm về mức tiêu hao nhiên liệu của các động cơ xăng dung tích lớn V8 5.7L (nhập khẩu) hay V8 4.6L nổi tiếng là “ngốn” xăng khi vận hành trong đô thị! Bên cạnh lựa chọn máy xăng, vẫn có nhiều khách hàngthích sử dụng dòng xe Toyota Land Cruiser máy dầu vì độ bền bỉ, chi phí khi vận hành thấp hơn, kinh tế hơn, hay động cơ cho mô-men xoắn cao. Chính vì thế, luôn có những chiếc Land Cruiser máy dầu được nhập về nước để đáp ứng cho các nhu cầu ấy, dù giá nhập về nước không hề rẻ so với xe máy xăng nhập chính hãng. Chiếc Toyota Land Cruiser đời 2018 máy dầu 4.5L này lăn bánh được 23.000km đang được chào giá 5,2 tỷ đồng. Tức đắt hơn khoảng 1,2 tỷ đồng so với Toyota Land Cruiser đời 2020 máy xăng V8 4.6L nhập khẩu chính hãng. Tham khảo giá bán những chiếc Toyota Land Cruiser máy dầu 4.5L đời thấp hơn như 2016 – 2017 có giá rao hiện tại không dưới 4,8 tỷ đồng. Thậm chí, có những chiếc Land Cruiser máy dầu “đi hơn 10 năm” như đời 2008 vẫn có giá bán lại ngót ngét gần 2 tỷ đồng. Bên dưới nắp ca-pô chiếc Toyota Land Cruiser này là động cơ V8 dung tích 4.5L tăng áp (mã 1VD-FTV) cho công suất tối đa 260 mã lực tại 3.400 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 650Nm có được tại ngay dải vòng tua rất thấp từ 1.600 - 2.600 vòng/phút nhờ đó mang lại sức kéo tối ưu cho chiếc SUV cỡ lớn. Mô-men xoắn của động cơ dầu V8 4.5L của Land Cruiser lớn hơn nhiều so với các phiên bản lắp động cơ xăng V8 4.6 hay V8 5.7L, tuy nhiên công suất (hp) thì lại thấp hơn. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Theo nhà sản xuất, động cơ dầu 4.5L này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 10,5 lít/100km. Ngoài dòng Land Cruiser, động cơ dầu V8 4.5L (1VD-FTV) này còn được hãng xe Toyota lắp trên mẫu SUV hạng sang – Lexus LX phiên bản “450d” máy dầu được bán ở các thị trường như Nga. Là mẫu SUV full-size, nội thất Land Cruiser cung cấp chỗ ngồi rộng rãi cho 7 hàng khách với 3 hàng ghế. Tất cả ghế ngồi đều được bọc da cao cấp. Phiên bản máy dầu này được trang trí ốp gỗ, nội thất và vô lăng đa chức năng bọc da, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch cỡ lớn ở khoang lái. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tự động độc lập với cửa gió cho hàng ghế thứ 3. Ngoài ra mẫu xe này còn được trang bị camera 360 độ, bậc lên xuống xếp điện, cửa sổ trời, cốp sau đóng mở bằng điện… Land Cruiser đi kèm với nhiều trang bi an toàn như tính năng chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, khởi động ngang dốc, lựa chọn vận tốc vượt địa hình, các chế độ thích nghi địa hình và 10 túi khí... Nhìn chung, so với các phiên bản máy xăng, Land Cruiser 2018 máy dầu còn hiếm ở thị trường Việt Nam. Mặc dù giá bán khá cao, hơn 5 tỷ đồng cho một chiếc đời 2018 đã qua sử dụng, nhưng Land Cruiser vẫn có sức hút từ một bộ phận người tiêu dùng trong nước, họ là những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, chuộng xe SUV full-size “ăn chắc mặc bền” và thích động cơ dầu! Video: Toyota Land Cruiser GXR máy dầu đời 2017.

Ngoài các phiên bản máy xăng, tại Việt Nam dòng xe SUV Toyota Land Cruiser còn có phiên bản máy dầu được nhập tư về nước, chủ yếu là nhập từ thị trường Trung Đông hay Nga. Trên thực tế, các khách hàng sử dụng xe Toyota Land Cruiser đa số là những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, và họ thường không mấy bận tâm về mức tiêu hao nhiên liệu của các động cơ xăng dung tích lớn V8 5.7L (nhập khẩu) hay V8 4.6L nổi tiếng là “ngốn” xăng khi vận hành trong đô thị! Bên cạnh lựa chọn máy xăng, vẫn có nhiều khách hàngthích sử dụng dòng xe Toyota Land Cruiser máy dầu vì độ bền bỉ, chi phí khi vận hành thấp hơn, kinh tế hơn, hay động cơ cho mô-men xoắn cao. Chính vì thế, luôn có những chiếc Land Cruiser máy dầu được nhập về nước để đáp ứng cho các nhu cầu ấy, dù giá nhập về nước không hề rẻ so với xe máy xăng nhập chính hãng. Chiếc Toyota Land Cruiser đời 2018 máy dầu 4.5L này lăn bánh được 23.000km đang được chào giá 5,2 tỷ đồng. Tức đắt hơn khoảng 1,2 tỷ đồng so với Toyota Land Cruiser đời 2020 máy xăng V8 4.6L nhập khẩu chính hãng. Tham khảo giá bán những chiếc Toyota Land Cruiser máy dầu 4.5L đời thấp hơn như 2016 – 2017 có giá rao hiện tại không dưới 4,8 tỷ đồng. Thậm chí, có những chiếc Land Cruiser máy dầu “đi hơn 10 năm” như đời 2008 vẫn có giá bán lại ngót ngét gần 2 tỷ đồng. Bên dưới nắp ca-pô chiếc Toyota Land Cruiser này là động cơ V8 dung tích 4.5L tăng áp (mã 1VD-FTV) cho công suất tối đa 260 mã lực tại 3.400 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 650Nm có được tại ngay dải vòng tua rất thấp từ 1.600 - 2.600 vòng/phút nhờ đó mang lại sức kéo tối ưu cho chiếc SUV cỡ lớn. Mô-men xoắn của động cơ dầu V8 4.5L của Land Cruiser lớn hơn nhiều so với các phiên bản lắp động cơ xăng V8 4.6 hay V8 5.7L, tuy nhiên công suất (hp) thì lại thấp hơn. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Theo nhà sản xuất, động cơ dầu 4.5L này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 10,5 lít/100km. Ngoài dòng Land Cruiser, động cơ dầu V8 4.5L (1VD-FTV) này còn được hãng xe Toyota lắp trên mẫu SUV hạng sang – Lexus LX phiên bản “450d” máy dầu được bán ở các thị trường như Nga. Là mẫu SUV full-size, nội thất Land Cruiser cung cấp chỗ ngồi rộng rãi cho 7 hàng khách với 3 hàng ghế. Tất cả ghế ngồi đều được bọc da cao cấp. Phiên bản máy dầu này được trang trí ốp gỗ, nội thất và vô lăng đa chức năng bọc da, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch cỡ lớn ở khoang lái. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tự động độc lập với cửa gió cho hàng ghế thứ 3. Ngoài ra mẫu xe này còn được trang bị camera 360 độ, bậc lên xuống xếp điện, cửa sổ trời, cốp sau đóng mở bằng điện… Land Cruiser đi kèm với nhiều trang bi an toàn như tính năng chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, khởi động ngang dốc, lựa chọn vận tốc vượt địa hình, các chế độ thích nghi địa hình và 10 túi khí... Nhìn chung, so với các phiên bản máy xăng, Land Cruiser 2018 máy dầu còn hiếm ở thị trường Việt Nam. Mặc dù giá bán khá cao, hơn 5 tỷ đồng cho một chiếc đời 2018 đã qua sử dụng, nhưng Land Cruiser vẫn có sức hút từ một bộ phận người tiêu dùng trong nước, họ là những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, chuộng xe SUV full-size “ăn chắc mặc bền” và thích động cơ dầu! Video: Toyota Land Cruiser GXR máy dầu đời 2017.