Toyota Hilux GR Sport 2023 đã đủ sức "đấu" với Ford Ranger Raptor?

Toyota Hilux GR Sport 2023 mới vừa được giới thiệu tại Úc với cảm hứng từ đường đua Dakar Rally danh tiếng. Mẫu xe này là dòng GR Sport thứ tư được Toyota Australia phát triển, sau các biến thể trước đó dành riêng cho thị trường Thái Lan, Nhật Bản và Châu Âu. Cả bốn biến thể của mẫu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport 2023 đều nâng cấp hệ thống treo, thiết kế ngoại thất, nhưng biến thể vừa ra mắt tại Úc được nâng cấp thêm phần động cơ. Các kỹ sư và thiết kế Toyota Australia đã tham gia sâu vào quá trình phát triển Hilux GR Sport 2023 sau khi tham khảo ý kiến đóng góp từ nhóm phát triển R&D của Toyota tại Châu Mỹ Latin, Thái Lan và Nhật Bản. Mục tiêu của họ là tạo ra một dòng sản phẩm đặc biệt có thể thách thức trực tiếp Ford Ranger Raptor, vốn vận hành mạnh mẹ và khả năng vượt địa hình ấn tượng. Tuy nhiên, Toyota Hilux GR Sport 2023 gần với đối thủ đồng hương Nissan Navara Pro-4X hơn từ sức mạnh cho tới định vị thương hiệu. So với ba biến thể GR Sport từng ra mắt, phiên bản Toyota Hilux GR Sport 2023 tại Úc có thể xem là mẫu Hilux có ngoại hình chắc chắn nhất từ trước đến nay. Mặc dù vẫn có kiểu thân xe cabin kép, nhưng phiên bản vừa ra mắt tại Úc sở hữu bộ bodykit bắt mắt với cảm ứng từ những chiếc xe đua Dakar Rally. Nổi bật nhất là bộ ốp cua bánh màu đen đã mở rộng đáng kể chiều rộng tổng thể so với những phiên bản khác. Mặt ca-lăng được thiết kế lại với họa tiết tổ ong, sơn đen óng, đồng thời bổ sung ốp bảo vệ cản trước và động cơ bằng nhôm. Toyota Hilux GR Sport 2023 cũng bổ sung huy hiệu GR trên mặt ca-lăng, bệ bước chuyên địa hình, móc kéo cản sau sơn đỏ và bộ la-zăng 17 inch màu đen đi kèm bộ lốp AT chuyên địa hình. Toyota cho biết các bộ phận nâng cấp được thử nghiệm hiệu quả khí động học, mặc dù không đặt nhiều kỳ vọng về hệ số này. Khoang cabin Toyota Hilux GR Sport 2023 không tạo nhiều ấn tương như phần ngoại thất, khi thế hệ hiện tại cũng ra mắt gần 8 năm trên thị trường. So với bản thường, GR Sport được tạo điểm nhấn bởi các huy hiệu GR trên vô lăng, tựa đầu, dây an toàn hay bàn đạp kiểu thể thao. Trong khi đó hệ thống thông tin giải trí và giao diện lái không có nhiều thay đổi. Toyota Hilux GR Sport 2023 tại Úc được trang bị động cơ diesel 2.8L 4 xi lanh, nhưng nâng công suất tối đa lên đến 221 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Kết quả này nhờ cải thiện hiêu suất nạp của tăng áp và giám sát hệ thống phun nhiên liệu. Mặc dù cả hai thông số công suất và mô-men xoắn đều tăng 10% so với nguyên bản, tuy nhiên vẫn chưa thể “đọ” với Ford Ranger Raptor thế hệ mới tại Úc với công suất lên đến 392 mã lực từ khối động cơ 3.0L V6. Một điểm cần lưu tâm là Toyota Hilux GR Sport ở những thị trường khác không nhận được bất kỳ nâng cấp nào về động cơ. Vì vậy công suất và mô-men xoắn cực đại chỉ đạt mức 201 mã lực và 500 Nm. Đi kèm là hộp số tự động kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh 4WD. Ngoài động cơ, Toyota Hilux GR Sport 2023 còn nhận được nâng cấp về khung gầm và hệ thống treo. Cụ thể chiều rộng cơ sở trục trước tăng thêm 140 mm và trục sau tăng thêm 155 mm. Hệ thống treo được bổ sung bộ giảm sóc monotube hoàn toàn mới, đi kèm giảm chấn và khả năng tản nhiệt cao hơn, lò xo cứng hơn, tay đòn thiết kế lại cũng như gia cố thêm cho trục sau. Tất cả những điều chỉnh này nhằm mang lại cảm giác lái năng động hơn, khả năng off-road vượt trội nhưng không làm mất đi sự thoải mái khi lái xe. Toyota không công bố thông số khoảng sáng gầm mới của GR Sport so với bản thường, nhưng ít nhất hệ thống phanh được nâng cấp toàn bộ phanh đĩa thông gió cho cả trước và sau. Xe dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý Toyota Australia từ quý III/2023. Mức giá xe Toyota Hilux GR Sport 2023 vẫn chưa được tiết lộ nhưng khả năng sẽ cao hơn mức 70.200 AUD (1,1 tỷ đồng) của Toyota Hilux Rogue nhờ một loạt nâng cấp đáng giá. Năm ngoái, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải bán chạy nhất tại Úc, đánh bại đối thủ trực tiếp là Ford Ranger. Video: Chi tiết xe bán tải Toyota Hilux GR Sport 2023.

