Toyota Glanza 2022 - xe hạng B “ngon, bổ và rẻ“ từ 191 triệu đồng

Chẳng bao lâu sau khi Suzuki Baleno thế hệ mới trình làng, Toyota Glanza 2022 mới cũng được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ. Tương tự phiên bản cũ, Toyota Glanza 2022 được phát triển dựa trên Suzuki Baleno. Trên thực tế, Glanza 2022 chính là phiên bản đổi tên và thay đổi nhẹ trong thiết kế của Suzuki Baleno mới. Bước sang phiên bản mới, mẫu xe hatchback Toyota Glanza thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất. Trong đó, thiết kế đầu xe của Toyota Glanza 2022 khác biệt hoàn toàn so với Suzuki Baleno mới. Tại đây, mẫu hatchback giá rẻ này được trang bị lưới tản nhiệt theo phong cách của những mẫu xe Toyota đời cũ. Lưới tản nhiệt có 2 nẹp mạ crôm, nối liền với logo Toyota ở giữa. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha mới với thiết kế không giống Suzuki Baleno 2022. Cụm đèn pha này tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày nằm thấp. Ngoài ra, Toyota Glanza 2022 còn có hốc gió trung tâm lớn hơn trước, được bao quanh bằng viền màu đen kéo dài lên trên. Trong khi đó, hốc đèn sương mù trước đi kèm viền mạ crôm mới. Khác với đầu xe, thiết kế bên sườn của Toyota Glanza 2022 gần như được bê nguyên từ Suzuki Baleno sang, trừ vành la-zăng. Tương tự sườn xe, thiết kế phía sau xe cũng giống với Suzuki Baleno, bao gồm cả cụm đèn hậu hình chữ "C". Ngay cả kích thước của Toyota Glanza 2022 cũng không thay đổi so với Suzuki Baleno. Mẫu xe hạng B này sở hữu chiều dài 3.990 mm, chiều rộng 1.745 mm, chiều cao 1.500 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm và chiều cao gầm 151 mm. Bên trong Toyota Glanza 2022 là không gian nội thất không khác gì Suzuki Baleno mới. Xe cũng được trang bị mặt táp-lô với thiết kế 3 tầng hoàn toàn mới. Ở bản cao cấp, Toyota Glanza 2022 sẽ có màn hình hiển thị thông tin kính lái, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, điều hòa tự động cũng như cửa gió điều hòa và cổng USB dành cho hàng ghế sau. Đó là chưa kể đến ứng dụng Toyota i-Connect mang đến 45 tính năng, bao gồm mở khóa cửa từ xa bằng đồng hồ thông minh. Nhìn chung, trong phân khúc xe hatchback hạng B tại thị trường Ấn Độ hiện nay, Toyota Glanza 2022 nổi bật hẳn lên về mặt trang bị tiện nghi. "Trái tim" của Toyota Glanza 2022 là khối động cơ xăng K-Series Dual Jet 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L tương tự Suzuki Baleno. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AGS 5 cấp mới, thay cho loại CVT cũ. Cũng như Suzuki Baleno thế hệ mới, Toyota Glanza 2022 có một số trang bị an toàn đáng chú ý, bao gồm camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình và 6 túi khí. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Toyota Glanza 2022 cho tổng cộng 7 bản trang bị dao động từ 639.000 - 949.000 Rupee (khoảng 191 - 284 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này của Toyota có giá ngang ngửa với Suzuki Baleno mới. Video: Giới thiệu Toyota Glanza 2022 hoàn toàn mới.

