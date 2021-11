Toyota Frontlander 2022 chính thức trình làng, "sát vách" Việt Nam

Hôm nay, triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 đã chính thức khai mạc tại Trung Quốc. Tham gia triển lãm này, hãng xe Nhật Bản đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ B mới mang tên Toyota Frontlander 2022 mới với khách hàng tại thị trường tỷ dân. Như thông tin đã đưa từ trước đó, mẫu xe SUV Toyota Frontlander 2022 chính là phiên bản khác cả tên gọi lẫn thiết kế của Corolla Cross hiện đang bán tại Việt Nam. Tại thị trường Trung Quốc, Frontlander sẽ do liên doanh GAC Toyota sản xuất và phân phối. Ngoài ra, Corolla Cross cũng sẽ được phân phối ở thị trường Trung Quốc nhưng mẫu xe này lại do liên doanh FAW Toyota sản xuất. Toyota Corolla Cross 2022 ở Trung Quốc có thiết kế và tên gọi giống xe ở Việt Nam. Trong khi đó, Toyota Frontlander 2022 lại sở hữu thiết kế giống xe hiện đang bán tại Nhật Bản. Trên đầu xe, Toyota Frontlander 2022 được trang bị lưới tản nhiệt trên thanh mảnh, lưới tản nhiệt dưới cỡ lớn, được bao quanh bằng viền dày dặn và hốc gió trung tâm hình thang. Nằm hai bên lưới tản nhiệt dưới còn có 2 đèn sương mù trước hình tròn. Tuy nhiên, Frontlander không đi kèm logo hình chữ "C" ở lưới tản nhiệt trên như xe tại Nhật Bản mà dùng logo quen thuộc của hãng Toyota. Một điểm nhấn nữa trong thiết kế của Toyota Frontlander mới nằm ở cụm đèn pha được chia thành 2 tầng bởi dải đèn LED định vị ban ngày. Bên trên dải đèn LED định vị ban ngày này là đèn báo rẽ dạng LED tuần tự trong khi phía dưới là đèn pha chính. Ở đằng sau, Toyota Frontlander 2022 đi kèm đèn hậu nằm ngang và cản va giống với Corolla Cross ở Nhật Bản. Tuy nhiên, tên xe lại được dập vào lẫy mở cốp sau thay vì nằm bên trái cửa cốp như Toyota Corolla Cross bán tại Nhật Bản. Không chỉ khác biệt về tên gọi và thiết kế, Toyota Frontlander 2022 còn có chiều dài nhỉnh hơn 25 mm so với Corolla Cross ở Việt Nam. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.485 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. Hiện hãng Toyota chưa công bố hình ảnh và thông tin về trang bị nội thất của Frontlander dành cho thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, nguồn cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 171 mã lực. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Như vậy, có thể thấy là Toyota Frontlander 2022 tại Trung Quốc dùng động cơ hoàn toàn khác với Corolla Cross ở Việt Nam. Đáng tiếc là giá xe Toyota Frontlander 2022 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được hé lộ. Video: Toyota Frontlander 2022 cho thị trường Trung Quốc.

