Toyota Fortuner giảm kịch sàn, sắp đón bản nâng cấp mới

Cụ thể, từ ngày 1/09 – 16/09 khách hàng mua và thanh toán 100% hai phiên bản Toyota Fortuner tại Việt Nam gồm 2.4 AT 4x2 và MT 4x2 sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cùng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm (hoặc 100.000km), tổng giá trị lên tới 55 triệu đồng

Bên cạnh đó, khách hàng còn được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ lên đến 70 triệu đồng (tùy từng mẫu xe và khu vực). Như vậy, tổng giá trị lên tới 125 triệu đồng.

Nhằm kích cầu doanh số, Toyota Fortuner tại Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá tiền mặt, bảo hiểm vật chất...

Ngoài những ưu đãi trên từ hãng, theo khảo sát Toyota Fortuner đang được một số đại lý ưu đãi với mức giảm tiền mặt từ 15 – 150 triệu đồng tùy từng phiên bản, tuy nhiên số lượng xe tại các đại lý không còn nhiều, riêng phiên bản 2.8V 4x4 AT AT Xăng hiện đã hết xe.

Tại khu vực Hà Nội, phiên bản Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT Dầu giảm giá 50 triệu đồng; phiên bản 2.4G 4x2 AT Dầu giảm giá 45 triệu đồng; phiên bản 2.7V 4x2 AT Xăng giảm 30 triệu đồng; phiên bản 2.7V 4x4 AT Xăng được giảm giá 15 triệu đồng; đặc biệt đối với phiên bản 2.7V 4x2 AT TRD 2019 có mức giảm tiền mặt 150 triệu đồng và gói khuyến mại phụ kiện dán kính, thảm trải sàn.

Toyota Fortuner tại Hà Nội đang dao động từ 1,085– 1,412 tỷ đồng tuỳ phiên bản, tại TP.HCM giá lăn bánh mẫu xe này dao động từ 1,095 - 1,267 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại khu vực TP. HCM, phiên bản Fortuner 2.4G 4x2 MT Dầu, bản 2.4G 4x2 AT Dầu và bản 2.7V 4x2 AT Xăng đều được giảm giá 440 triệu đồng và các phiên bản 2.7V 4x4 AT Xăng; 2.7V 4x2 AT TRD 2019 đều hết xe.