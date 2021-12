Toyota Corolla Cross bất ngờ "nhảy" lên đỉnh thị trường ôtô Việt

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, trong tháng 11/2021 doanh số Top 10 ôtô bán chạy nhất có sự xáo trộn. Đáng chú ý, hai mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai Accent và Hyundai Grand i10 biến mất khỏi Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng tại thị trường ôtô Việt. Kết thúc tháng 11/2021, Toyota Corolla Cross mới với 3.346 xe được bán ra tăng gần 1.000 xe so với tháng trước và trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng. Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020, Corolla Cross đã và đang trở thành mẫu xe mới thành công nhất của Toyota Việt Nam khi thường xuyên có mặt trong top 10. Trong tháng 11 vừa qua, mẫu sedan hạng B của Toyota bán được 2.739 xe, tăng gần 1.000 xe so với tháng 10. Cộng dồn 11 tháng năm 2021, Toyota Vios bán được 17.133 xe. Hiện, Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Mẫu xe cỡ A của hãng xe Việt Vinfast đạt doanh số 2.489 xe trong tháng 11/2021, tăng 200 xe so với tháng. Với doanh số này, VinFast Fadil đứng ở vị trí thứ 3 trong top 10 xe ôtô bán chạy. Với lượng bán cộng dồn sau 11 tháng đầu năm là 22.375 xe, Vinfast Fadil vẫn là mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2021, vượt xa Toyota Vios và Hyundai Accent. So với tháng trước, doanh số Ford Ranger giảm gần 400 xe xuống còn 2.102 xe được bán ra. Cộng dồn doanh số 11 tháng đầu năm, Ranger đạt 14.446 xe. Ford Ranger 2021 mới được chuyển về lắp ráp tại nhà máy của Ford tại Hải Dương vào tháng 7 vừa qua. Mẫu xe này được giới thiệu 5 phiên bản với giá bán dao động từ 616 triệu đến 925 triệu đồng. Kia Seltos tiếp tục có tăng trưởng cao trong tháng vừa qua với doanh số 1.957 xe. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của Thaco. Tính luỹ kế 11 tháng năm 2021, Seltos bán ra được 13.777 xe. Hiện tại, giá Kia Seltos được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, giá bán từ 589 - 719 triệu đồng. Kết thúc tháng 11/2021, với 1.447 xe bán ra, thành tích này giúp Xpander xếp vị trí thứ 6. Bên cạnh đó, với tổng doanh số bán sau 11 tháng đã qua của năm 2021 đạt 11.607 xe, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV 5+2 chỗ bán chạy nhất Việt Nam. Đứng ở vị trí thứ 7, là mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, với 1.407 xe bán ra, tăng hơn 200 xe so với tháng liền trước. Đây đã là tháng thứ 7 liên tiếp Santa Fe góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất. Những nâng cấp trên Hyundai SantaFe 2021 tiếp tục cho thấy sự hiệu quả, giữ vững vị thế chiếc SUV 7 chỗ ăn khách nhất thị trường. Mazda CX-5 đã quay trở lại sau một tháng vắng bóng với doanh số 1.330 xe bán ra trong tháng 11/2021, tăng gần 600 xe so với tháng trước. Doanh số cộng dồn trong 11 tháng đầu năm 2021 đạt 8.030 xe. Mới đây, phiên bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) Mazda CX-5 2022 đã bị rò rỉ ảnh thực tế tại Trung Quốc. Khả năng cao trong thời gian tới Mazda CX-5 tại Việt Nam cũng sẽ được cập nhật phiên bản mới. Hyundai Tucson với doanh số tháng 11 đạt 1.291 xe, giảm hơn 100 xe so với tháng trước, tuy nhiên với thành tích nãy cũng giúp Tucson đứng ở vị trí thứ 8 trong Top 10 xe bán chạy. Việc được áp dụng chính sách giảm giá, cao nhất 80 triệu đồng đã góp phần thúc đẩy doanh số của mẫu SUV này. Hyundai Tucson được bán với 3 phiên bản, giá 799-940 triệu đồng. Sự góp mặt của bản nâng cấp giúp mẫu sedan hạng C - Kia K3 tiếp tục tạo sức hút tại thị trường Việt Nam. Hơn 1.000 xe Kia K3 đã được Thaco bán ra trong tháng 11/2021, cộng dồn 11 tháng của năm 2021 đạt 8.945 xe. Kia K3 đang tiếp bước "tiền bối" Kia Ceraro để giữ vững ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Video: Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11/2021.

