Toyota Corolla Altis 2022 sắp về Việt Nam, có cả động cơ Hybrid

Sau nhiều tháng mong đợi, cuối cùng Toyota Corolla Altis 2022 mới đã bước đầu “đánh tiếng” tại Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, thế hệ mới của mẫu sedan hạng C này cũng được hãng xe Nhật Bản lên kế hoạch ra mắt vào tháng 3/2022 tới đây tương tự như bộ đôi Toyota Avanza 2022 và Toyota Veloz 2022. Đúng với chiến lược trẻ hóa dòng sản phẩm của Toyota Việt Nam, Corolla Altis thế hệ mới sẽ có nhiều điểm hấp dẫn nổi bật hơn hẳn so với thế hệ cũ. Về ngoại hình, xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới tương tự như "đàn anh" Camry. Cụ thể việc thiết kế cột A sẽ được thu nhỏ, trọng tâm lái đặt thấp hơn giúp cải thiện được tầm quan sát. Xe sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED, tích hợp đèn pha tự động thích ứng trên bản 1.8V và 1.8HV, đây cũng là tính năng thuộc gói công nghệ Toyota Safety Sense. Mâm hợp kim có 2 kích thước, thứ nhất là 16 inch cho bản 1.8G tiêu chuẩn và 17 inch cho 2 phiên bản còn lại. Ngoài ra, gương chiếu hậu trên bản 1.8HV còn có tính năng tự động điều chỉnh khi lùi giống xe ở thị trường Thái Lan. Bước và bên trong, nội thất của mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2022 cũng mang thiết kế hiện đại với màn hình giải trí 8 inch đặt nổi (trên 2 bản 1.8V và 1.8HV) có kết nối Apple CarPlay không dây, bảng đồng hồ thông tin 7 inch sau vô lăng. Một số tiện nghi hấp dẫn của xe Toyota Corolla Altis thế hệ mới gồm có điều hòa tự động 2 vùng, ghế chỉnh điện, phanh tay điện tử và nhiều khả năng là cả sạc điện thoại không dây... Theo một số tư vấn bán hàng tại Việt Nam cho hay, mẫu xe này sẽ có cả động cơ Hybrid và gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0, 2 chi tiết đang dần phổ cập trên các dòng xe Toyota hiện nay, điển hình là Toyota Corolla Cross và Toyota Camry. Được biết, cách sắp xếp phiên bản của Toyota Corolla Altis 2022 mới sắp về Việt Nam cũng sẽ có sự thay đổi, gồm có 1.8G, 1.8V và 1.8HV tương tự như mẫu C-SUV Toyota Corolla Cross. Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Corolla Altis 2022 sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 1.8L sản sinh công suất tối đa 138 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 173 Nm. Thứ 2 là động cơ Hybrid (bản 1.8HV) gồm máy xăng 1.8L có thông số kỹ thuật là 97 mã lực và 142 Nm, kết hợp với mô-tơ điện có 72 mã lực và 163 Nm cho tổng công suất là 122 mã lực. Về phần trang bị an toàn, ngoài gói Toyota Safety Sense 2.0 trên bản 1.8V và 1.8HV, được biết trên bản cao nhất xe còn được trang bị thêm cảnh báo điểm mù. Mức giá xe Toyota Corolla Altis 2022 vẫn là một ẩn số tại Việt Nam. Với thế hệ mới này, Corolla Altis và Honda Civic chuẩn bị đón bán nâng cấp. Hiện tại ở phân khúc sedan hạng C chỉ còn Hyundai Elantra là vẫn “bình chân như vại” nhưng sẽ không tụt lại phía sau quá lâu. Video: Toyota Corolla Altis 2022 có gì mới?

