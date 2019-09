Toyota có nhiều xe ôtô ế nhất Việt Nam tháng 8/2019

Theo báo cáo mới nhất của VAMA tháng 8/2019, bên cạnh 10 ô tô bán chạy nhất thì danh sách ôtô ế nhất Việt Nam cũng được quan tâm. Đặc biệt, khi trong tháng 8 vừa qua danh sách 10 ôtô ế nhất lại quy tụ tới 4 mẫu xe của Toyota, khiến thương hiệu này chiếm nhiều nhất trong top. Đứng đầu trong danh sách 10 xe ôtô ế nhất Việt Nam tháng 8 chính là mẫu MPV hạng sang Toyota Alphard. Chỉ có 4 xe được bán ra là doanh số thê thảm của mẫu xe này. Nguyên nhân do đây là mẫu xe đắt nhất của Toyota tại Việt Nam, giá hơn 4 tỷ đồng khiến nhiều dân chơi phải chùn tay. Ford Focus đã bị khai tử tại thị trường ôtô Việt. Hiện tại, Ford Việt Nam cho biết, các dây chuyền của hãng đã tạm dừng lắp ráp mẫu xe này tại nhà máy. Mẫu xe hạng C này liên tục có doanh số ế ẩm qua từng tháng, tháng 8/2019 cũng chỉ có 10 xe được bán và đứng vị trí thứ 2 trong top. Mặc dù đã điều chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung thêm phiên bản động cơ diesel thế hệ mới 1.9 lít Ddi Blue Power bên cạnh máy dầu diesel 3.0 lít Ddi Blue Power nhưng mẫu bán tải Isuzu D-max vẫn lọt top 10 ôtô ế nhất Việt Nam với 22 xe bán ra. Nguyên nhân dẫn tới việc mẫu bán tải này luôn có doanh số rất thấp được cho điểm yếu từ thương hiệu. Luôn nằm trong danh sách ô tô ế ẩm chính là mu-X. Với doanh số 29 được bán trong tháng 8, mu-X tiếp tục đứng thứ 4 trong danh sách này. Đáng chú ý là mẫu xe này sở hữu thiết kế cũ, nhàm chán và tính cạnh tranh không cao trước các đối thủ trong phân khúc. Tương tự tình trạng như "người anh em" Toyota Alphard, mẫu xe SUV hạng sang Toyota Land Cruiser có giá 3,983 tỷ đồng kèm số tiền mặt phải bỏ thêm để sớm sở hữu xe lên đến 200 triệu đồng. Khiến mẫu xe mẫu xe này luôn trong tình trạng bán chậm tại Việt Nam. Doanh số tháng 8 vừa qua, xe chỉ đạt 31 chiếc. Toyota Land Prado bán ra chỉ 34 xe trong tháng vừa qua. Đây cũng là mẫu xe SUV nhập khẩu có giá bán cao thứ 3 của Toyota Việt Nam với mức gần 2,3 tỷ đồng, cùng tình trạng nguồn cung hạn chế chính là nguyên nhân khiến Land Prado luôn đạt doanh số thấp. Tuy có nhiều chương trình giảm giá nhưng Honda Jazz cũng chỉ bán được 46 xe trong tháng 8/2019. Nguyên nhân là mẫu xe này đã cuối chu kỳ sản phẩm cùng việc chồng chéo lên sản phẩm mới ra mắt là Honda Brio buộc Honda phải hy sinh cái cũ, mở đường cho xe mới. Đắt khách ở Indonesia nhưng tại Việt Nam Avanza luôn nằm trong tình trạng ế ẩm. Tháng 7 vừa qua, Avanza bản nâng cấp đã được đưa về Việt Nam với thay đổi mạnh mẽ về ngoại thất và một số trang bị mới cùng lợi thế là hệ dẫn động cầu sau, cho khả năng vận hành vượt hơn so với đối thủ khi đi vào địa hình xấu. Tuy vậy mẫu xe này cũng không có doanh số khả quan hơn la bao nhiêu, khi tháng 8/2019 chỉ bán được 47 xe. Không có lợi thế cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc mặc dù sở hữu giá bán được xem là "siêu rẻ" - tuy nhiên ngoại hình và trang bị chỉ ở mức chấp nhận được là nguyên nhân khiến Mitsubishi Mirage lọt danh sách 10 ôtô ế nhất tháng 8 với 49 xe bán ra. Ford Explorer là dòng xe SUV 7 chỗ cỡ lớn nằm trong phân khúc xe cao cấp được Ford Việt Nam phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Mặc dù có cảm giác lái tốt, nhiều trang bị nhưng giá bán quá cao, mức tiêu hao nhiên liệu lớn khiến Explorer gặp khó tại Việt Nam và chỉ bán ra được 57 xe trong tháng 8. Video: Mitsubishi Xpander thăng hoa, Toyota Innova bất ngờ "ế ẩm".

Theo báo cáo mới nhất của VAMA tháng 8/2019, bên cạnh 10 ô tô bán chạy nhất thì danh sách ôtô ế nhất Việt Nam cũng được quan tâm. Đặc biệt, khi trong tháng 8 vừa qua danh sách 10 ôtô ế nhất lại quy tụ tới 4 mẫu xe của Toyota, khiến thương hiệu này chiếm nhiều nhất trong top. Đứng đầu trong danh sách 10 xe ôtô ế nhất Việt Nam tháng 8 chính là mẫu MPV hạng sang Toyota Alphard. Chỉ có 4 xe được bán ra là doanh số thê thảm của mẫu xe này. Nguyên nhân do đây là mẫu xe đắt nhất của Toyota tại Việt Nam, giá hơn 4 tỷ đồng khiến nhiều dân chơi phải chùn tay. Ford Focus đã bị khai tử tại thị trường ôtô Việt. Hiện tại, Ford Việt Nam cho biết, các dây chuyền của hãng đã tạm dừng lắp ráp mẫu xe này tại nhà máy. Mẫu xe hạng C này liên tục có doanh số ế ẩm qua từng tháng, tháng 8/2019 cũng chỉ có 10 xe được bán và đứng vị trí thứ 2 trong top. Mặc dù đã điều chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung thêm phiên bản động cơ diesel thế hệ mới 1.9 lít Ddi Blue Power bên cạnh máy dầu diesel 3.0 lít Ddi Blue Power nhưng mẫu bán tải Isuzu D-max vẫn lọt top 10 ôtô ế nhất Việt Nam với 22 xe bán ra. Nguyên nhân dẫn tới việc mẫu bán tải này luôn có doanh số rất thấp được cho điểm yếu từ thương hiệu. Luôn nằm trong danh sách ô tô ế ẩm chính là mu-X. Với doanh số 29 được bán trong tháng 8, mu-X tiếp tục đứng thứ 4 trong danh sách này. Đáng chú ý là mẫu xe này sở hữu thiết kế cũ, nhàm chán và tính cạnh tranh không cao trước các đối thủ trong phân khúc. Tương tự tình trạng như "người anh em" Toyota Alphard, mẫu xe SUV hạng sang Toyota Land Cruiser có giá 3,983 tỷ đồng kèm số tiền mặt phải bỏ thêm để sớm sở hữu xe lên đến 200 triệu đồng. Khiến mẫu xe mẫu xe này luôn trong tình trạng bán chậm tại Việt Nam. Doanh số tháng 8 vừa qua, xe chỉ đạt 31 chiếc. Toyota Land Prado bán ra chỉ 34 xe trong tháng vừa qua. Đây cũng là mẫu xe SUV nhập khẩu có giá bán cao thứ 3 của Toyota Việt Nam với mức gần 2,3 tỷ đồng, cùng tình trạng nguồn cung hạn chế chính là nguyên nhân khiến Land Prado luôn đạt doanh số thấp. Tuy có nhiều chương trình giảm giá nhưng Honda Jazz cũng chỉ bán được 46 xe trong tháng 8/2019. Nguyên nhân là mẫu xe này đã cuối chu kỳ sản phẩm cùng việc chồng chéo lên sản phẩm mới ra mắt là Honda Brio buộc Honda phải hy sinh cái cũ, mở đường cho xe mới. Đắt khách ở Indonesia nhưng tại Việt Nam Avanza luôn nằm trong tình trạng ế ẩm. Tháng 7 vừa qua, Avanza bản nâng cấp đã được đưa về Việt Nam với thay đổi mạnh mẽ về ngoại thất và một số trang bị mới cùng lợi thế là hệ dẫn động cầu sau, cho khả năng vận hành vượt hơn so với đối thủ khi đi vào địa hình xấu. Tuy vậy mẫu xe này cũng không có doanh số khả quan hơn la bao nhiêu, khi tháng 8/2019 chỉ bán được 47 xe. Không có lợi thế cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc mặc dù sở hữu giá bán được xem là "siêu rẻ" - tuy nhiên ngoại hình và trang bị chỉ ở mức chấp nhận được là nguyên nhân khiến Mitsubishi Mirage lọt danh sách 10 ôtô ế nhất tháng 8 với 49 xe bán ra. Ford Explorer là dòng xe SUV 7 chỗ cỡ lớn nằm trong phân khúc xe cao cấp được Ford Việt Nam phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Mặc dù có cảm giác lái tốt, nhiều trang bị nhưng giá bán quá cao, mức tiêu hao nhiên liệu lớn khiến Explorer gặp khó tại Việt Nam và chỉ bán ra được 57 xe trong tháng 8. Video: Mitsubishi Xpander thăng hoa, Toyota Innova bất ngờ "ế ẩm".