Toyota Camry SE 2021 nhập Mỹ đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam

Mới đây, một chiếc Toyota Camry SE 2021 mới bất ngờ lăn bánh trên phố Việt. Chiếc xe này mang cấu hình của đời đầu thuộc thế hệ thứ 8. Thị trường Mỹ vừa đón nhận bản nâng cấp với sự thay đổi nhẹ. Cụm lưới tản nhiệt có nhiều chi tiết đan xen, mang đến sự mạnh mẽ. Hốc hút gió giả hai bên đã được tách biệt. Đèn pha của mẫu xe sedan Toyota Camry SE 2021 nhập Mỹ này thu gọn cùng đèn định vị là dải đèn LED sắc sảo. Bộ mâm 18 inch thiết kế thể thao pha 2 màu đen bạc. Đuôi xe có các cánh gió gắn cố định cùng ống xả kép đặt bên phải. Cản sau thể thao kết hợp với cánh chia gió nhỏ. Bên dưới là cụm đèn hình mang cá chạy dọc. Toyota Camry thế hệ thứ 8 sở hữu kích thước 4.885 x 1.840 x 1.445 mm. Chiều dài trục cơ sở 2.825 mm. Ở thế hệ mới, xe sử dụng nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA). Toyota Camry trang bị thép cường độ cao, công nghệ đúc mới nhằm cải thiện độ cứng cáp, không tăng nhiều trọng lượng. Những hình ảnh chụp bên ngoài chưa thể biết được chiếc xe có sự khác biệt nào so với bản hiện hành tại thị trường Việt Nam. Bên trong xe, điều hòa tự động 2 vùng là trang bị tiêu chuẩn, bản cao cấp sử dụng điều hòa 3 vùng độc lập. Hãng xe Nhật mang đến 3 màn hình bên trong khoang cabin bao gồm màn hình 10 inch hiển thị trên kính lái HUD, màn hình 7 inch tại cụm đồng hồ, màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống giải trí T-Connect Telematics, hệ thống âm thanh JBL cao cấp, các cổng sạc USB, nút điều chỉnh đặt gọn gàng xung quanh màn hình cảm ứng 8 inch. Vô-lăng 3 chấu bọc da, tích hợp phím bấm chức năng. Phía sau của chiếc Toyota Camry SE 2021 nhập Mỹ có lẫy chuyển số thể thao. Ghế lái của xe chỉnh điện 10 hướng đi kèm chức năng ghi nhớ vị trí ghế lái. Gương chiếu hậu và vị trí tay lái tích hợp chìa khóa thông minh. Nội thất của xe tích hợp nhiều tiện nghi cao cấp. Rèm che nắng chỉnh tay, cửa gió điều hoà riêng biệt phối với cổng sạc bên dưới. Ghế ngồi khoang sau có thể điều chỉnh ngả lưng bằng điện tích hợp tại cụm điều khiển ở bệ tỳ tay. Đây là nơi khách hàng có thể điều chỉnh nhiều tính năng khác như điều hòa nhiệt độ, tăng/giảm âm lượng,... Toyota Camry SE tại Mỹ sử dụng động cơ 2.5L 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 202 mã lực tại tốc độ tua máy 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn 246 Nm tại tốc độ tua máy 4.400 vòng/phút. Khối động cơ này được hỗ trợ bởi hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động AWD. Hiện tại, chưa rõ giá xe Toyota Camry SE 2021 nhập Mỹ này có giá bao nhiêu tại Việt Nam. Thiết kế Toyota Camry tại Việt Nam trước đây thường khác biệt lớn so với bản bán tại thị trường ôtô toàn cầu, nhưng hiện tại đã có sự tương đồng. Hai bản đang bán tại Việt Nam có thiết kế khá giống bản LE tại Mỹ. Tuy nhiên, Toyota cung cấp cho thị trường Mỹ 12 lựa chọn khác nhau, chênh lệch khá nhiều so với đội hình gồm 2 phiên bản tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết Toyota Camry 2021 thế hệ thứ 8.

Mới đây, một chiếc Toyota Camry SE 2021 mới bất ngờ lăn bánh trên phố Việt. Chiếc xe này mang cấu hình của đời đầu thuộc thế hệ thứ 8. Thị trường Mỹ vừa đón nhận bản nâng cấp với sự thay đổi nhẹ. Cụm lưới tản nhiệt có nhiều chi tiết đan xen, mang đến sự mạnh mẽ. Hốc hút gió giả hai bên đã được tách biệt. Đèn pha của mẫu xe sedan Toyota Camry SE 2021 nhập Mỹ này thu gọn cùng đèn định vị là dải đèn LED sắc sảo. Bộ mâm 18 inch thiết kế thể thao pha 2 màu đen bạc. Đuôi xe có các cánh gió gắn cố định cùng ống xả kép đặt bên phải. Cản sau thể thao kết hợp với cánh chia gió nhỏ. Bên dưới là cụm đèn hình mang cá chạy dọc. Toyota Camry thế hệ thứ 8 sở hữu kích thước 4.885 x 1.840 x 1.445 mm. Chiều dài trục cơ sở 2.825 mm. Ở thế hệ mới, xe sử dụng nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA). Toyota Camry trang bị thép cường độ cao, công nghệ đúc mới nhằm cải thiện độ cứng cáp, không tăng nhiều trọng lượng. Những hình ảnh chụp bên ngoài chưa thể biết được chiếc xe có sự khác biệt nào so với bản hiện hành tại thị trường Việt Nam. Bên trong xe, điều hòa tự động 2 vùng là trang bị tiêu chuẩn, bản cao cấp sử dụng điều hòa 3 vùng độc lập. Hãng xe Nhật mang đến 3 màn hình bên trong khoang cabin bao gồm màn hình 10 inch hiển thị trên kính lái HUD, màn hình 7 inch tại cụm đồng hồ, màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống giải trí T-Connect Telematics, hệ thống âm thanh JBL cao cấp, các cổng sạc USB, nút điều chỉnh đặt gọn gàng xung quanh màn hình cảm ứng 8 inch. Vô-lăng 3 chấu bọc da, tích hợp phím bấm chức năng. Phía sau của chiếc Toyota Camry SE 2021 nhập Mỹ có lẫy chuyển số thể thao. Ghế lái của xe chỉnh điện 10 hướng đi kèm chức năng ghi nhớ vị trí ghế lái. Gương chiếu hậu và vị trí tay lái tích hợp chìa khóa thông minh. Nội thất của xe tích hợp nhiều tiện nghi cao cấp. Rèm che nắng chỉnh tay, cửa gió điều hoà riêng biệt phối với cổng sạc bên dưới. Ghế ngồi khoang sau có thể điều chỉnh ngả lưng bằng điện tích hợp tại cụm điều khiển ở bệ tỳ tay. Đây là nơi khách hàng có thể điều chỉnh nhiều tính năng khác như điều hòa nhiệt độ, tăng/giảm âm lượng,... Toyota Camry SE tại Mỹ sử dụng động cơ 2.5L 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 202 mã lực tại tốc độ tua máy 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn 246 Nm tại tốc độ tua máy 4.400 vòng/phút. Khối động cơ này được hỗ trợ bởi hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động AWD. Hiện tại, chưa rõ giá xe Toyota Camry SE 2021 nhập Mỹ này có giá bao nhiêu tại Việt Nam. Thiết kế Toyota Camry tại Việt Nam trước đây thường khác biệt lớn so với bản bán tại thị trường ôtô toàn cầu, nhưng hiện tại đã có sự tương đồng. Hai bản đang bán tại Việt Nam có thiết kế khá giống bản LE tại Mỹ. Tuy nhiên, Toyota cung cấp cho thị trường Mỹ 12 lựa chọn khác nhau, chênh lệch khá nhiều so với đội hình gồm 2 phiên bản tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết Toyota Camry 2021 thế hệ thứ 8.