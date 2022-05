Toyota bZ4X từ 1,3 tỷ đồng tại Đông Nam Á, có về Việt Nam

Không thể phủ nhận rằng hiện nay, xe Toyota bZ4X 2023 chạy điện đang rất được chú ý trên toàn thế giới với mức độ phổ biến đang tăng lên không ngừng. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan với nhiều chính sách ưu đãi lối sống xanh chính là thị trường béo bở được nhiều dòng xe điện nhắm đến. Tân binh mới nhất ở thị trường này chính là Toyota với chiếc xe chạy điện 100% đầu tiên bZ4X. Tại Thái, mẫu xe SUV Toyota bZ4X 2023 được phát triển trên nền tảng e-TNGA và thiết kế tay lái nghịch (bên phải). Xe dự kiến sẽ mở bán rộng rãi vào cuối năm nay với giá bán vào khoảng dưới 2 triệu baht (khoảng 1,3 tỷ đồng). Toyota sẽ được bán dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, nhiều kỳ vọng cho rằng hãng xe Nhật sẽ sớm mở các dây chuyền sản xuất xe điện, trong đó có bZ4X, tại Thái Lan. Toyota đang chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động điện khí hóa tại quốc gia này. Đại diện Toyota từng chia sẻ: “Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu nội địa hóa hơn nữa trong nỗ lực biến Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất chính cho nhiều loại xe điện. Sáng kiến này phù hợp với định hướng của chính phủ Thái Lan đối với điện khí hóa, nền kinh tế BCG và các mục tiêu loại bỏ khí thải carbon”. Theo hãng xe Nhật, cái tên bZ4X có nhiều ý nghĩa. Trong đó, "bZ" có nghĩa là "beyond zero" (hơn cả số 0 - liên quan đến mức phát thải =0 của xe điện). Còn 4X là tên gọi của xe theo kích cỡ và phân khúc. Toyota cũng đã đăng ký thương hiệu cho cụm từ bZ1X, bZ2X, bZ3X, bZ4X đến bZ5X.Toyota bZ4X hoàn toàn mới là mẫu crossover chạy điện 5 chỗ ngồi với các cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh AWD. Với cầu hình cầu trước FWD, chiếc xe có một động cơ công suất 201 mã lực, trong khi cấu hình AWD có hai động cơ 107 mã lực cho tổng công suất kết hợp 215 mã lực. Cả hai phiên bản đều có pin 71,4 kWh giống hệt nhau, hỗ trợ sạc AC lên đến 6,6 kW và sạc DC lên đến 150 kW. Các con số về hiệu suất bao gồm thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 8,4 giây đối với FWD và 7,7 giây đối với AWD. Về ngoại hình, có thể thấy Toyota bZ4X thiết kế khá hiện đại và hầm hố. Thân xe cơ bắp và nhiều góc cạnh, khác hẳn kiểu thiết kế trung tính thường thấy của hãng xe Nhật. Đầu xe lẽ ra không có lưới tản nhiệt vì là xe điện. Tuy nhiên, bZ4X concept lại có 1 khe tảng nhiệt nhỏ hình lục giác mỏng. Đây có thể chỉ là chi tiết trang trí, giúp tăng độ sâu cho thiết kế và làm nổi bật cụm đèn pha và đèn chạy ban ngày LED ở đầu xe. Toyota bZ4X có nhiều chi tiết điêu khắc phức tạp, giúp tăng độ nhận diện. Trong đó bao gồm phần xẻ rãnh kéo dài từ hốc đèn sương mù lên đường vai và một đường rãnh tương tự ở đuôi xe và chắn bùn sau. Cột C có đường gờ dốc tạo hình sắc cạnh khi quan sát chiếc xe cắt ngang từ bên hông. Nóc xe kết hợp với cánh gió tạo hiệu ứng nối dài từ đầu ra sau. Sau xe bZ4X sở hữu dải đèn hậu thời trang, kéo dài hết phần đuôi. Các dải đèn LED xếp chồng theo chiều ngang tạo ra nét "tương lai". Dàn mâm lại khá đơn gản với họa tiết hoa mai 5 cánh cách điệu. Bên trong cabin gây chú ý với 2 màn hình lớn. Một màn hình đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng và 1 màn hình thông tin giải trí cỡ lớn đặt ngang giữa xe. Màn hình cụm đồng hồ được đặt trong hốc mở, tạo cảm giác như xe đua. Trong khi đó, màn hình thông tin giải trí được dựng lên với nhiều nút điều khiển nhỏ. Bên dưới là núm điều khiển, các chế độ lái và một bảng cảm ứng (touchpad) phát ánh sáng xanh. Mẫu xe bZ4X cũng dự kiến sẽ có mặt tại một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Mức giá xe Toyota bZ4X 2023 tại Thái Lan dự đoán khoảng hơn 2 triệu baht (khoảng 1,3 tỷ đồng). Rất có thể Việt Nam cũng sẽ bán mẫu xe này để đón đầu xu hướng điện khí hóa tại nước ta khi các đối thủ như Kia, Hyundai, VinFast đều đã “đánh tiếng” mang các mẫu xe điện về nước. Video: Giới thiệu xe SUV Toyota bZ4X chạy điện hoàn toàn mới.

