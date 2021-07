Top xe ôtô được dân Mỹ ưa chuộng nhất 2021, xe Hàn “mất hút“

2020 là một năm kỳ lạ với ngành công nghiệp ôtô thế giới nói chung và Mỹ nói riêng. Tuy nhiên, năm 2021 cũng kỳ lạ không kém bởi đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu. Dù vậy, khách hàng Mỹ vẫn đổ xô đến đại lý để mua ôtô mới trong nửa đầu năm nay giúp các hãng tăng mạnh doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Điều thú vị là trong top số xe ôtô bán chạy nhất Mỹ, có đến 7 mẫu xe Nhật Bản và 3 thương hiệu Mỹ trong khi xe Hàn Quốc hoàn toàn "mất hút". 10. Toyota Highlander (144.380 chiếc)

Trong nửa đầu năm nay, mẫu SUV 3 hàng ghế Toyota Highlander tiếp tục được khách hàng Mỹ ưa chuộng. Nhờ đó, hãng Toyota đã bán được tổng cộng 144.340 chiếc Highlander cho khách Mỹ, tăng đến 83% so với cùng kỳ năm ngoái. 9. Honda Civic (152.956 chiếc)

Trong nửa đầu năm nay, Honda Civic tại thị trường Mỹ chỉ tăng 20% về mặt doanh số, đạt 152.956 chiếc. Tuy nhiên, doanh số của mẫu sedan cỡ C này hứa hẹn sẽ tăng lên kể từ sau khi Honda Civic thế hệ mới bắt đầu được tung ra thị trường Mỹ. 8. Toyota Corolla (155.531 chiếc)

Trong suốt nhiều năm qua, Toyota Corolla vốn được khách hàng trên toàn thế giới nói chung và dân Mỹ nói riêng ưa chuộng vì rất đáng tin cậy. Doanh số 155.531 chiếc của Toyota Corolla trong nửa đầu năm nay đã chứng minh danh tiếng đó. So với cùng kỳ năm ngoái, kết quả kinh doanh của mẫu xe cỡ C này tăng 42%. Đồng thời, Toyota Corolla còn bán chạy hơn đối thủ trực tiếp là Honda Civic. 7. Toyota Camry (177.671 chiếc)

Trong suốt nhiều năm qua, Toyota Camry đã liên tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan ở thị trường Mỹ. Nửa đầu năm nay cũng không phải là ngoại lệ. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Toyota Camry đã tăng 41% lên 177.671 chiếc. 6. Nissan Rogue (182.289 chiếc)

So với thế hệ cũ, Nissan Rogue mới đã được cải thiện đáng kể về cả thiết kế lẫn trang bị. Điều này đã kéo doanh số của Nissan Rogue tăng lên 70%, đạt 182.289 chiếc. 5. Honda CR-V (213.199 chiếc)

Trong nửa đầu năm 2021, CR-V tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Honda tại thị trường Mỹ. Doanh số của mẫu xe này đạt 213.199 chiếc, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được điều đó một phần là nhờ việc Honda CR-V được bổ sung phiên bản hybrid tiết kiệm xăng hơn. 4. Toyota RAV4 (221.195 chiếc)

Kể từ khi khách hàng Mỹ chuyển sang ưa chuộng SUV, RAV4 đã vượt mặt Camry để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Toyota tại thị trường Mỹ. Điều này đã lặp lại trong 6 tháng đầu năm 2021 khi Toyota RAV4 đạt doanh số 221.195 chiếc, tăng 21%. 3. Chevrolet Silverado (286.410 chiếc)

Trong nửa đầu năm nay, Chevrolet Silverado đã bị đối thủ Ram vượt mặt. Đồng thời, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Chevrolet Silverado phiên bản hạng nhẹ chỉ tăng 3%. 2. Xe bán tải Ram (313.068 chiếc)

Chẳng những vượt qua đối thủ "đồng hương" Chevrolet Silverado, xe bán tải Ram còn tăng doanh số 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 313.068 chiếc. 1. Ford F-Series (362.032 chiếc)

Vì bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu, Ford F-Series đã giảm doanh số 1,5%. Tuy nhiên, dòng xe bán tải cỡ lớn này vẫn vững vàng ở vị trí số 1 tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm nay. Trong thời gian tới, sự xuất hiện của phiên bản chạy điện Ford F-150 Lightning hứa hẹn sẽ càng củng cố vị thế cho dòng F-Series. Video: Top xe SUV bán chạy nhất tại Mỹ.

