Top xe hạng C bán chạy nhất Việt Nam cuối năm 2019

Phân khúc xe hạng C bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2019 vừa qua vẫn là cuộc đua của những cái tên quen thuộc như Mazda3, Kia Cerato, Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra, Honda Civic. Nhìn một cách khái quát, thì đây vẫn là cuộc chiến thị phần của hai ông lớn Hàn Quốc và Nhật Bản. Mazda 3 vẫn dẫn đầu phân khúc, Kia Cerato vẫn bám đuổi ráo riết, thứ hạng các xe khác vẫn không có gì thay đổi so với tháng trước. Mazda3 vẫn vững vàng đứng ở vị trí đầu bảng khi đạt doanh số 1308 xe bán ra, tăng hơn so với tháng trước 180 xe. Tiếp tục duy trì ngôi vương phân khúc hạng C, qua đó xuất sắc giành vị trí thứ 5 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường xe hơi năm 2019, khi đạt doanh số 13.761 chiếc. Doanh số Mazda3 bỏ xa các đối thủ trong cùng phân khúc. Từ đầu tháng 11, Mazda3 thế hệ mới chính thức ra mắt với nhiều cải tiến về công nghệ và thẩm mỹ. Tuy nhiên, phiên bản lần này có giá khá cao, chênh khoảng từ 50-190 triệu đồng so với phiên bản cũ. Nhưng theo nhiều người đánh giá, mức giá cũng khá hợp lý so với những cải tiến về công nghệ, nội thất và ngoại thất mà mẫu xe này mang lại. Xe được công bố giá bán chính thức từ 719 -939 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Tiếp tục một mẫu xe đến từ Thaco, mẫu xe này ngay từ khi ra mắt đã lăm le chiếm lấy ngôi đầu của Mazda, luôn trong tình trạng bám đuổi sít sao. Trong tháng 12 vừa qua mẫu Kia Cerato mới cũng bán được hơn 1050 chiếc, doanh số nhìn chung tăng nhẹ so với tháng trước. Với doanh số trung bình hơn 1000 chiếc, mẫu xe này xuất sắc cán đích ở vị trí top 10 xe ô tô bán chạy nhất 2019, tổng doanh số cả năm của đạt 11.313 chiếc. Tại thị trường Việt Nam, Kia Cerato bán ra với 4 phiên bản lựa chọn gồm: MT giá 559 triệu đồng; AT giá 589 triệu đồng; Deluxe giá 635 triệu đồng và Premium giá 675 triệu đồng.Doanh số Hyundai Elantra cũng có sự tăng trưởng nhẹ, dù chỉ bằng một nửa so với 2 đối thủ. Theo đó, mẫu xe này đã bán được 670 chiếc trong tháng 12, tăng 158 chiếc so với tháng 11. Tính đến hết năm 2019, mẫu xe này cũng bán được hơn 7.376 chiếc. Hyundai Elantra 2019 tại Việt Nam mới được nâng cấp từ thế hệ trước và có nhiều cải tiến đáng kể từ nội thất đến ngoại thất. Tuy nhiên, động cơ vẫn không được thay đổi mà vẫn được giữ nguyên từ xe đời cũ. Có thể thấy doanh số Toyota Corolla Altis tăng mạnh trong tháng 12, khi mẫu xe này đã bán được 539 chiếc, tăng so với tháng trước 156 chiếc. Kể từ khi vượt mặt Honda Civic tháng 11, mẫu xe này tiếp tục tăng trưởng mạnh, doanh số bán ra vượt Honda Civic 268 chiếc. Toyota Corolla Altis hiện đang được phân phối 5 phiên bản bao gồm: Altis 1.8E MT giá 697 triệu đồng, Altis 1.8E CVT giá 733 triệu đồng, Altis 1.8G CVT giá 791 triệu đồng, Altis 2.0V Luxury giá 889 triệu đồng và Altis 2.0V Sport giá 932 triệu đồng. Doanh số mẫu xe Honda Civic tại Việt Nam tăng nhẹ, nhưng nhìn chung vẫn bị lép vế so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Trong tháng cuối năm, mẫu xe này cũng đã giao đến tay khách hàng được 389 chiếc. Cộng dồn từ đầu năm nay mẫu xe cũng đã bán được 3277 chiếc. Trong năm nay, Honda Civic RS là phiên bản mới đã được thương hiệu Nhật Bản bổ sung để tăng thêm lựa chọn cho khách hàng. Để sở hữu Honda Civic RS, khách hàng sẽ phải bỏ ra 929 triệu đồng và thêm 5 triệu đồng đối với phiên bản màu Trắng Ngọc trai. Vieo: Top 5 xe hạng C đáng mua nhất trong năm 2019.

Phân khúc xe hạng C bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2019 vừa qua vẫn là cuộc đua của những cái tên quen thuộc như Mazda3, Kia Cerato, Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra, Honda Civic. Nhìn một cách khái quát, thì đây vẫn là cuộc chiến thị phần của hai ông lớn Hàn Quốc và Nhật Bản. Mazda 3 vẫn dẫn đầu phân khúc, Kia Cerato vẫn bám đuổi ráo riết, thứ hạng các xe khác vẫn không có gì thay đổi so với tháng trước. Mazda3 vẫn vững vàng đứng ở vị trí đầu bảng khi đạt doanh số 1308 xe bán ra, tăng hơn so với tháng trước 180 xe. Tiếp tục duy trì ngôi vương phân khúc hạng C, qua đó xuất sắc giành vị trí thứ 5 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường xe hơi năm 2019, khi đạt doanh số 13.761 chiếc. Doanh số Mazda3 bỏ xa các đối thủ trong cùng phân khúc. Từ đầu tháng 11, Mazda3 thế hệ mới chính thức ra mắt với nhiều cải tiến về công nghệ và thẩm mỹ. Tuy nhiên, phiên bản lần này có giá khá cao, chênh khoảng từ 50-190 triệu đồng so với phiên bản cũ. Nhưng theo nhiều người đánh giá, mức giá cũng khá hợp lý so với những cải tiến về công nghệ, nội thất và ngoại thất mà mẫu xe này mang lại. Xe được công bố giá bán chính thức từ 719 -939 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Tiếp tục một mẫu xe đến từ Thaco, mẫu xe này ngay từ khi ra mắt đã lăm le chiếm lấy ngôi đầu của Mazda, luôn trong tình trạng bám đuổi sít sao. Trong tháng 12 vừa qua mẫu Kia Cerato mới cũng bán được hơn 1050 chiếc, doanh số nhìn chung tăng nhẹ so với tháng trước. Với doanh số trung bình hơn 1000 chiếc, mẫu xe này xuất sắc cán đích ở vị trí top 10 xe ô tô bán chạy nhất 2019, tổng doanh số cả năm của đạt 11.313 chiếc. Tại thị trường Việt Nam, Kia Cerato bán ra với 4 phiên bản lựa chọn gồm: MT giá 559 triệu đồng; AT giá 589 triệu đồng; Deluxe giá 635 triệu đồng và Premium giá 675 triệu đồng. Doanh số Hyundai Elantra cũng có sự tăng trưởng nhẹ, dù chỉ bằng một nửa so với 2 đối thủ. Theo đó, mẫu xe này đã bán được 670 chiếc trong tháng 12, tăng 158 chiếc so với tháng 11. Tính đến hết năm 2019, mẫu xe này cũng bán được hơn 7.376 chiếc. Hyundai Elantra 2019 tại Việt Nam mới được nâng cấp từ thế hệ trước và có nhiều cải tiến đáng kể từ nội thất đến ngoại thất. Tuy nhiên, động cơ vẫn không được thay đổi mà vẫn được giữ nguyên từ xe đời cũ. Có thể thấy doanh số Toyota Corolla Altis tăng mạnh trong tháng 12, khi mẫu xe này đã bán được 539 chiếc, tăng so với tháng trước 156 chiếc. Kể từ khi vượt mặt Honda Civic tháng 11, mẫu xe này tiếp tục tăng trưởng mạnh, doanh số bán ra vượt Honda Civic 268 chiếc. Toyota Corolla Altis hiện đang được phân phối 5 phiên bản bao gồm: Altis 1.8E MT giá 697 triệu đồng, Altis 1.8E CVT giá 733 triệu đồng, Altis 1.8G CVT giá 791 triệu đồng, Altis 2.0V Luxury giá 889 triệu đồng và Altis 2.0V Sport giá 932 triệu đồng. Doanh số mẫu xe Honda Civic tại Việt Nam tăng nhẹ, nhưng nhìn chung vẫn bị lép vế so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Trong tháng cuối năm, mẫu xe này cũng đã giao đến tay khách hàng được 389 chiếc. Cộng dồn từ đầu năm nay mẫu xe cũng đã bán được 3277 chiếc. Trong năm nay, Honda Civic RS là phiên bản mới đã được thương hiệu Nhật Bản bổ sung để tăng thêm lựa chọn cho khách hàng. Để sở hữu Honda Civic RS, khách hàng sẽ phải bỏ ra 929 triệu đồng và thêm 5 triệu đồng đối với phiên bản màu Trắng Ngọc trai. Vieo: Top 5 xe hạng C đáng mua nhất trong năm 2019.