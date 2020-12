Top ôtô ế nhất thị trường Việt Nam tháng 11/2020

Bên cạnh sự tăng trưởng của các mẫu xe ôtô ở top bán chạy nhờ những chính sách giảm thuế, phí... vẫn còn những mẫu xe có doanh số rất ì ạch thậm chí "ế bền vững". Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC MOTOR, danh sách top ôtô ế nhất tháng 11/2020 vẫn gọi tên những thương hiệu Nhật Bản và Mỹ. Mẫu MPV 9 chỗ Toyota Granvia đã có màn ra mắt chính thức tại thị trường ôtô Việt vào hồi đầu tháng 06/2020. Sau gần 6 tháng ra mắt, mẫu xe này chỉ tiêu thụ được tổng cộng 8 xe trên thị trường. Tháng 11/2020 vừa qua chỉ có vỏn vẹn 01 xe được bàn giao tới khách hàng. Toyota Granvia đang được bán tại Việt Nam với mức giá khá cao: 3,08 tỷ đồng cho màu trắng ngọc trai và 3,072 tỷ đồng cho các màu sắc khác. Là một mẫu SUV hạng trung cỡ lớn trong tầm giá 2,5 tỷ đồng, Toyota Prado không phải một mẫu xe lý tưởng với "túi tiền" của đông đảo khách hàng Việt. Tính tổng 11 tháng của năm 2020, Toyota Việt Nam đã bàn giao tới khách hàng 330 xe Land Cruiser Prado. Trong đó, tháng 11 chỉ bán được duy nhất 01 xe. Toyota Prado được phân phối tại Việt Nam là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhập Bản, cạnh tranh với Ford Explorer. Với chỉ 11 xe bán ra trong tháng 11/2020, không lạ gì khi Isuzu D-Max tiếp tục lọt top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường ôtô Việt dù hãng liên tục triển khác các chương trình ưu đãi. Cộng dồn 11 tháng của năm 2020, Isuzu D-Max đạt doanh số bán khá "khiêm tốn", chỉ 185 xe được bàn giao tới khách hàng. Hiện tại, Isuzu Việt Nam đang phân phối tới khách Việt 4 phiên bản D-Max có giá dao động từ 595 - 759 triệu đồng. Thực tế, Honda Jazz đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam từ cuối tháng 05/2020. Nhiều người nghi ngờ mẫu hatchback hạng B này đã chính thức bị "khai tử" tại Việt Nam do tình hình kinh doanh ế ẩm. Cho đến nay, một số đại lý còn tồn xe vẫn tiếp tục bán cho tới khi hết hàng, dù vậy lượng xe bán ra vẫn khá nhỏ giọt. Thậm chí, trong tháng 10/2020, không có chiếc Jazz nào được bán ra. Sang đến tháng 11/2020, Honda Việt Nam đã bàn giao tới khách hàng 36 xe Jazz, nâng tổng số xe bán ra trong năm 2020 đạt 120 xe. Mặc dù Việt Nam Suzuki đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp Suzuki Ciaz 2020 tại thị trường Việt vào cuối tháng 09/2020 vừa qua nhưng có vẻ như mẫu xe này vẫn chưa giành được sự chú ý của người dùng Việt. Tổng kết tháng 11/2020, doanh số bán của Ciaz chỉ đạt 37 xe, nâng tổng số xe bán ra trong năm 2020 đạt 133 xe. Suzuki Ciaz 2020 hiện đang được bán tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản có giá 529 triệu đồng. Sau 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam, có thêm lợi thế về thương hiệu nhưng Toyota Avanza vẫn không thể cạnh tranh với Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga ở phân khúc MPV 5+2 chỗ. Doanh số tháng 11/2020 của Toyota Avanza chỉ đạt 36 xe, tỉnh tổng 11 tháng của năm 2020 đạt 309 xe bán ra tại Việt Nam. Mẫu MPV Ford Tourneo mới của thương hiệu Mỹ có doanh số 38 xe bán ra trong tháng 11/2020, tính tổng 11 tháng doanh số xe đạt 274 chiếc. Mặc dù có giá bán rẻ nhất phân khúc (999 triệu đồng đến 1,069 tỉ đồng), mẫu MPV này vẫn khó thu hút được khách hàng do kiểu dáng thực dụng. Mẫu SUV 7 chỗ Isuzu Mu-X là cái tên quen thuộc trong danh sách 10 ôtô ế nhất Việt Nam theo từng tháng. Hết tháng 11/2020, đã có 57 xe mu-X được bàn giao đến tay khách hàng, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm đến nay lên 475 xe. Mặc dù sở hữu giá bán khá cạnh tranh nhưng việc chậm đổi mới về mẫu mã, công nghệ khiến Isuzu mu-X không đủ sức hấp dẫn khách hàng trước các đối thủ khác trong phân khúc Thêm một mẫu xe Toyota góp mặt trong danh sách bán “ế” nhất tại Việt Nam tháng 11/2020 này là Land Cruiser với 74 xe tới tay khách hàng, tăng hơn so với tháng trước đó nhờ những chính sách hậu mãi và thuế... Doanh số cộng dồn từ đầu năm tới hết tháng 11/2020 của Toyota Land Cruiser là 403 xe. Ford Explorer có một phiên bản duy nhất với mức giá 1,99 tỷ đồng. Mức giá cao và ít sự lựa chọn khiến đại diện nước Mỹ gặp nhiều khó khăn tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 11/2020, doanh số của Explorer chỉ đạt 89 chiếc. Tính tổng 11 tháng của năm 2020 mẫu xe này bán ra 1.086 chiếc. Video: Top 5 mẫu xe mới gây bão tại Việt Nam năm 2020.

Bên cạnh sự tăng trưởng của các mẫu xe ôtô ở top bán chạy nhờ những chính sách giảm thuế, phí... vẫn còn những mẫu xe có doanh số rất ì ạch thậm chí "ế bền vững". Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC MOTOR, danh sách top ôtô ế nhất tháng 11/2020 vẫn gọi tên những thương hiệu Nhật Bản và Mỹ. Mẫu MPV 9 chỗ Toyota Granvia đã có màn ra mắt chính thức tại thị trường ôtô Việt vào hồi đầu tháng 06/2020. Sau gần 6 tháng ra mắt, mẫu xe này chỉ tiêu thụ được tổng cộng 8 xe trên thị trường. Tháng 11/2020 vừa qua chỉ có vỏn vẹn 01 xe được bàn giao tới khách hàng. Toyota Granvia đang được bán tại Việt Nam với mức giá khá cao: 3,08 tỷ đồng cho màu trắng ngọc trai và 3,072 tỷ đồng cho các màu sắc khác. Là một mẫu SUV hạng trung cỡ lớn trong tầm giá 2,5 tỷ đồng, Toyota Prado không phải một mẫu xe lý tưởng với "túi tiền" của đông đảo khách hàng Việt. Tính tổng 11 tháng của năm 2020, Toyota Việt Nam đã bàn giao tới khách hàng 330 xe Land Cruiser Prado. Trong đó, tháng 11 chỉ bán được duy nhất 01 xe. Toyota Prado được phân phối tại Việt Nam là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhập Bản, cạnh tranh với Ford Explorer. Với chỉ 11 xe bán ra trong tháng 11/2020, không lạ gì khi Isuzu D-Max tiếp tục lọt top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường ôtô Việt dù hãng liên tục triển khác các chương trình ưu đãi. Cộng dồn 11 tháng của năm 2020, Isuzu D-Max đạt doanh số bán khá "khiêm tốn", chỉ 185 xe được bàn giao tới khách hàng. Hiện tại, Isuzu Việt Nam đang phân phối tới khách Việt 4 phiên bản D-Max có giá dao động từ 595 - 759 triệu đồng. Thực tế, Honda Jazz đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam từ cuối tháng 05/2020. Nhiều người nghi ngờ mẫu hatchback hạng B này đã chính thức bị "khai tử" tại Việt Nam do tình hình kinh doanh ế ẩm. Cho đến nay, một số đại lý còn tồn xe vẫn tiếp tục bán cho tới khi hết hàng, dù vậy lượng xe bán ra vẫn khá nhỏ giọt. Thậm chí, trong tháng 10/2020, không có chiếc Jazz nào được bán ra. Sang đến tháng 11/2020, Honda Việt Nam đã bàn giao tới khách hàng 36 xe Jazz, nâng tổng số xe bán ra trong năm 2020 đạt 120 xe. Mặc dù Việt Nam Suzuki đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp Suzuki Ciaz 2020 tại thị trường Việt vào cuối tháng 09/2020 vừa qua nhưng có vẻ như mẫu xe này vẫn chưa giành được sự chú ý của người dùng Việt. Tổng kết tháng 11/2020, doanh số bán của Ciaz chỉ đạt 37 xe, nâng tổng số xe bán ra trong năm 2020 đạt 133 xe. Suzuki Ciaz 2020 hiện đang được bán tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản có giá 529 triệu đồng. Sau 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam, có thêm lợi thế về thương hiệu nhưng Toyota Avanza vẫn không thể cạnh tranh với Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga ở phân khúc MPV 5+2 chỗ. Doanh số tháng 11/2020 của Toyota Avanza chỉ đạt 36 xe, tỉnh tổng 11 tháng của năm 2020 đạt 309 xe bán ra tại Việt Nam. Mẫu MPV Ford Tourneo mới của thương hiệu Mỹ có doanh số 38 xe bán ra trong tháng 11/2020, tính tổng 11 tháng doanh số xe đạt 274 chiếc. Mặc dù có giá bán rẻ nhất phân khúc (999 triệu đồng đến 1,069 tỉ đồng), mẫu MPV này vẫn khó thu hút được khách hàng do kiểu dáng thực dụng. Mẫu SUV 7 chỗ Isuzu Mu-X là cái tên quen thuộc trong danh sách 10 ôtô ế nhất Việt Nam theo từng tháng. Hết tháng 11/2020, đã có 57 xe mu-X được bàn giao đến tay khách hàng, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm đến nay lên 475 xe. Mặc dù sở hữu giá bán khá cạnh tranh nhưng việc chậm đổi mới về mẫu mã, công nghệ khiến Isuzu mu-X không đủ sức hấp dẫn khách hàng trước các đối thủ khác trong phân khúc Thêm một mẫu xe Toyota góp mặt trong danh sách bán “ế” nhất tại Việt Nam tháng 11/2020 này là Land Cruiser với 74 xe tới tay khách hàng, tăng hơn so với tháng trước đó nhờ những chính sách hậu mãi và thuế... Doanh số cộng dồn từ đầu năm tới hết tháng 11/2020 của Toyota Land Cruiser là 403 xe. Ford Explorer có một phiên bản duy nhất với mức giá 1,99 tỷ đồng. Mức giá cao và ít sự lựa chọn khiến đại diện nước Mỹ gặp nhiều khó khăn tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 11/2020, doanh số của Explorer chỉ đạt 89 chiếc. Tính tổng 11 tháng của năm 2020 mẫu xe này bán ra 1.086 chiếc. Video: Top 5 mẫu xe mới gây bão tại Việt Nam năm 2020.