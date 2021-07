Top ôtô "ế chổng vó" tại Việt Nam - có tới 8 mẫu xe Nhật

Thị trường ôtô Việt Nam tháng 6/2021 vừa qua xuất hiện dấu hiệu suy giảm chung, nguyên nhân một phần do dịch covid-19 đã trở lại. Điều này đã ảnh hưởng đến khá nhiều thương hiệu ôtô, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến Top xe ế nhất Việt Nam tháng 6/2021, trong đó có những mẫu xe không có chiếc xe nào rời đại lý. Đáng chú ý, đứng ở vị trí cuối cùng thuộc về mẫu xe Toyota Avanza và Ford Explorer, cả hai mẫu xe đều không có chiếc xe nào được tiêu thụ ra thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 6 vừa qua. Bên cạnh Avanza, một mẫu xe khác của Toyota Việt Nam ghi nhận doanh số xe ôtô bán chậm nhất trong tháng là Toyota Granvia với kết quả chỉ bán được 1 xe. Granvia cũng là cái tên thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường. Kết thúc tháng 6, Isuzu Mu-X tại Việt Nam chỉ vỏn vẹn có 2 xe giao đến tay khách hàng. Isuzu Mu-X không bán được xe nào trong tháng 5 do trước đó tại đại lý Isuzu trên toàn quốc đều không còn xe. Honda Accord với 4 xe bán ra trong tháng 6, giảm 9 chiếc so với tháng trước. Cộng dồn 6 tháng đầu năm, Honda Accord chỉ vỏn vẹn 68 xe rời đại lý. Honda chỉ phân phối duy nhất 1 phiên bản Accord với giá trên 1 tỷ đồng, một mức giá khá cao so với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng D Với doanh số 6 xe (giảm 1 xe so với tháng 5), Toyota Alphard xếp ở vị trí thứ 6. Toyota Việt Nam hiện bán Alphard bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỷ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỷ đồng. Trong tháng 6/2021, Toyota Hiace chỉ bán được 8 chiếc. Với 15 chỗ ngồi sắp xếp thành 5 hàng ghế, Toyota Hiace thường được sử dụng để làm dịch vụ vận chuyển, đưa đón khách. Toyota Hiace bán ra thị trường Việt Nam với giá 1,176 tỉ đồng đi kèm 2 tùy chọn màu ngoại thất trắng và bạc. Isuzu D-Max bán được 10 xe trong tháng 6/2021, giảm 26 xe so với tháng trước. Cộng dồn 6 tháng D-Max bán được 76 xe. Tại Việt Nam Isuzu D-max có giá từ 630-850 triệu đồng. Isuzu D-max 2021 thuộc thế hệ thứ 3 đã về Việt Nam trong tháng 04/2021. Lượng xe Suzuki Ciaz bán ra tại Việt Nam trong tháng 6/2021 chỉ đạt 14 xe, tăng 2 xe so với trước. Sau 6 tháng đầu năm 2021, chiếc sedan cỡ B này bán được 297 xe. Tuy giá rẻ chỉ khoảng 400 - 600 triệu đồng, nội thất rộng rãi không kém gì xe hạng C nhưng sedan hạng B Suzuki Ciaz nhập Thái luôn nằm trong top xe bán ế nhất phân khúc tại thị trường Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, Ford Tourneo hiện bán 2 phiên bản Titanium và Trend với giá bán lần lượt là 1,069 tỷ đồng và 999 triệu đồng. Mới đây, đại diện Ford Việt Nam đã xác nhận sẽ ngừng lắp ráp, phân phối mẫu xe này tại Việt Nam. Video: Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2021.

