Top ôtô bền bỉ nhất thị trường Mỹ, Toyota tiếp tục áp đảo

10. GMC Yukon XL

Chiếc xe đầu tiên trong Top ôtô bền bỉ nhất thị trường Mỹ là GMC Yukon XL là phiên bản lớn hơn của Yukon tiêu chuẩn. Mẫu xe này rơi từ vị trí thứ 7 năm ngoái xuống vị trí thứ mười. Trong tổng số những xe được bán trong nghiên cứu mới nhất Iseecars, có khoảng 3,6% xe đã đạt tỷ lệ có khả năng cán mốc 200.000 dặm và vẫn hoạt động ổn định. 9. Toyota Tundra

Toyota Tundra là mẫu xe mới xuất hiện trong top 10 của danh sách 2021. Thế hệ mới của Toyota Tundra sắp ra mắt, nhưng thế hệ hiện tại vẫn đang cho thấy sự bền bỉ. Nghiên cứu cho thấy 3,7% trong số xe được nghiên cứu đủ tiêu chuẩn đề ra. 8. Toyota Highlander Hybrid

Highlander Hybrid thế hệ mới đã chứng minh rằng một hệ thống truyền động hybrid có thể vận hành bền bỉ không thua kém những loại động cơ truyền thống. Mặc dù vậy, Highlander Hybrid năm nay lại tụt hạng từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 8. Mẫu xe đạt điểm số 3,8%. 7. Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe là đàn em kém sang trọng hơn so với GMC Yukon và đã phần nào chứng minh được bền hơn. Hai mô hình phần lớn giống hệt nhau nhưng Tahoe rẻ hơn. Mẫu xe này rơi xuống vị trí thứ 7 so với thứ 6 của năm ngoái. Tahoe có tỷ lệ 3,9% xe đạt tiêu chuẩn của Iseecars. 6. Toyota Avalon

Toyota Avalon là chiếc sedan duy nhất xuất hiện trong danh sách của năm nay. Mẫu xe này thậm chí còn không nằm trong danh sách top 10 xe của năm ngoái nhưng bất ngờ vươn lên vị trí thứ 6 trong năm nay. Giống như Tahoe, có 3,9% xe trong danh sách được nghiên đã đạt tỷ lệ có khả năng cán mốc 200.000 dặm và vẫn hoạt động ổn định. 5. Toyota 4Runner

Toyota 4Runner là một chiến binh thực thụ trong giới SUV với sự bền bỉ được chứng minh qua nhiều thập kỉ. 4Runner được xây dựng như một chiếc SUV khung sườn cổ điển với động cơ V6 mạnh mẽ. Mẫu xe này đứng thứ 8 trong danh sách này năm ngoái nhưng đã nhảy lên vị trí thứ 5 lần này. Nghiên cứu cho thấy 4,1% xe đủ chỉ tiêu. 4. Ford Expedition

Ford Expedition là mẫu SUV lớn nhất trong dải sản phẩm của Ford. Theo nghiên cứu của Iseecars, có 4,9% số xe Ford Expedition được bán ra trong năm 2020 có chỉ số đạt tỷ lệ có khả năng cán mốc 200.000 dặm và vẫn hoạt động ổn định. 3. Chevrolet Suburban

Suburban tăng một vị trí trong năm nay và hiện xếp ở vị trí thứ 3. Có 5,1% số xe trong danh sách được nghiên cứu đủ chỉ tiêu đề ra. 2. Toyota Sequoia

Toyota Sequoia thường bị lu mờ bởi Land Cruiser và đàn em 4Runner, nhưng đây vẫn là một chiếc SUV ấn tượng. Sequoia đã đánh bại các đối thủ Mỹ và chứng minh rằng Toyota đã tạo ra một số phương tiện bền bỉ bậc nhất. Với số điểm 11,2%, Sequoia có tỷ lệ áp đảo các mẫu xe xếp sau. 1. Toyota Land Cruiser

Giống như năm ngoái, chiếc SUV mạnh mẽ của Toyota tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng này và thậm chí nhiều chiếc trong số chúng đang được rao bán với Odometer cao kỉ lục. Năm nay, tỷ lệ xe Land Cruiser đạt chỉ tiêu đề ra của Iseecars là 16,3 tăng nhẹ so với con số 15,7% trong nghiên cứu năm 2020. Toyota đang có kế hoạch dừng bán Land Cruiser tại Mỹ. Video: Top xe Toyota cho thị trường Mỹ năm 2021.

