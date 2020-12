Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam - xe nhỏ "giá mềm" lên ngôi

Tháng 11/2020 chứng kiến sự tăng trưởng doanh số của các mẫu xe lắp ráp trong nước nhờ ưu đãi 50% phí trước bạ, đáng chú ý nhất là xe cỡ nhỏ giá mềm. Trong đó, Toyota Vios giữ vững phong độ và dẫn đầu thị trường về doanh số, VinFast Fadil chắc ngôi đầu phân khúc xe hạng A. Ngoài ra, sự vươn lên của một số mẫu xe đã đẩy cái tên quen thuộc Ford Ranger ra khỏi top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Toyota Vios vẫn là cái tên khó đánh bại trên toàn thị trường ôtô Việt Nam nói chung và trong phân khúc sedan hạng B nói riêng. Trong tháng 11, Toyota Vios tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu bảng xếp hạng với doanh số kỷ lục 3.653 xe, tăng mạnh hơn 200 xe so với tháng trước. Đặc biệt, so với cùng kỳ năm ngoái, con số này còn tăng hơn 1.000 xe. Cộng dồn 11 tháng, doanh số đạt 26.216 xe. Liên tục dẫn đầu trong thời gian dài, Toyota Vios xứng đáng là chiếc xe quốc dân. Với 2.816 xe bán ra trong tháng 11, Vinfast Fadil tăng gần 1.000 xe so với tháng trước, kết quả này giúp cho mẫu xe nhà VinFast vượt mặt Accent vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng và trở thành mẫu xe ăn khách nhất của VinFast cũng như trong phân khúc riêng. Từ khi công bố doanh số đến nay VinFast Fadil đạt 14.573 xe bán ra. Trong tháng 11, Hyundai Grand i10 có sự bứt phá mạnh mẽ vượt mặt "đàn anh" Grand i10 vươn lên vị trí thứ 3 trong Top 10 với doanh số. 2.793 xe và lấy lại ngôi vương phân khúc xe hạng A từ tay Fadil. Dù không vượt mặt Fadil trong tháng này, nhưng tính tổng doanh số 11 tháng, Hyundai Grand i10 vẫn nhỉnh hơn với 17.801 xe được giao đến tay khách hàng. Hyundai Accent tiếp tục chịu thua Toyota Vios và thậm chí trong tháng 11 vừa qua Accent bất ngờ bị đàn em Grand i10 áp đảo về doanh số. Với doanh số 2.514 xe trong tháng 11, Hyundai Accent tụt xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay là 17.522 xe được giao đến tay khách hàng. Ưu điểm của Accent là ngoại hình đẹp đẽ, duyên dáng, nội thất đầy đủ và giá cả rất hợp túi tiền Trong tháng 11 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiếp tục đứng đầu phân khúc xe MPV với doanh số 2.300 xe, tăng 213 xe so với tháng trước giúp cho dòng xe MPV tăng. Tính đến hết tháng 11, doanh số Xpander là 13.889 xe. Hiện tại, Mitsubishi đang mở bán với 3 phiên bản gồm 1 bản lắp ráp giá 630 triệu đồng và 2 bản nhập khẩu là AT (630 triệu đồng) và MT (555 triệu đồng). Với doanh số 1.898 xe trong tháng 11, tăng hơn 200 xe so với tháng trước, Mazda CX5 tăng ..bậc từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ ... Doanh số cộng dồn 9.949 xe. Điều đó đồng nghĩa với việc, Mazda CX-5 là mẫu xe dẫn đầu phân khúc Crossover, vượt qua CR-V và Tucson trong tháng 11. Doanh số CX-5 tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm xuất phát từ các chương trình ưu đãi mạnh tay của Mazda Việt Nam. Kia Seltos là một tân binh trong phân khúc SUV B, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona. Với doanh số 1.821 xe trong tháng 11/2020, Kia Seltos tăng … bậc từ vị trí thứ 10 .. lên vị trí …trong bảng xếp hạng. Kết quả khá ấn tượng giúp Kia Seltos vượt mặt Corolla Corsoss vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc. Tổng doanh số của Kia Seltos từ khi chính thức giao xe vào tháng 09 đến thời điểm hiện tại đang là 4.473 xe. Với doanh số 1.773 xe tăng hơn 200 xe so với tháng trước, giúp cho Kia Cerato tiếp tục góp mặt trong top 10 xe bán chạy cũng như dẫn đầu phân khúc sedan hạng C. Doanh số cộng dồn của Cerato đang là 10.259 xe. Theo đó Cerato đang mở bán với 4 phiên bản và có giá 529-670 triệu đồng. Theo ghi nhận từ Toyota Việt Nam, Toyota Corolla Cross đã tiêu thụ được 1.537 xe trong tháng 11, giảm 11 xe so với tháng trước. Với kết quả này Corolla Cross đã để cho "hiện tượng" Kia Seltos qua mặt. Kể từ khi mở bán vào tháng 8/2020, Toyota Corolla Cross đã có 4.456 xe được giao đến tay khác hàng. Dù không được hưởng ưu đãi phí trước bạ như xe lắp ráp, nhưng đại diện Toyota vẫn đủ sức để đánh bại các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị. Mẫu xe Hyundai SantaFe đã có doanh số tháng 11 đạt 1.503 xe, tăng 574 xe so với tháng trước. Sự tăng trưởng này đã đưa mẫu SUV 7 chỗ trở lại với top 10 xe bán chạy nhất sau khi mất hút trong tháng 10. Video: Top 10 xe bán chạy nhất tháng 11 2020 Việt Nam.

Tháng 11/2020 chứng kiến sự tăng trưởng doanh số của các mẫu xe lắp ráp trong nước nhờ ưu đãi 50% phí trước bạ, đáng chú ý nhất là xe cỡ nhỏ giá mềm. Trong đó, Toyota Vios giữ vững phong độ và dẫn đầu thị trường về doanh số, VinFast Fadil chắc ngôi đầu phân khúc xe hạng A. Ngoài ra, sự vươn lên của một số mẫu xe đã đẩy cái tên quen thuộc Ford Ranger ra khỏi top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Toyota Vios vẫn là cái tên khó đánh bại trên toàn thị trường ôtô Việt Nam nói chung và trong phân khúc sedan hạng B nói riêng. Trong tháng 11, Toyota Vios tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu bảng xếp hạng với doanh số kỷ lục 3.653 xe, tăng mạnh hơn 200 xe so với tháng trước. Đặc biệt, so với cùng kỳ năm ngoái, con số này còn tăng hơn 1.000 xe. Cộng dồn 11 tháng, doanh số đạt 26.216 xe. Liên tục dẫn đầu trong thời gian dài, Toyota Vios xứng đáng là chiếc xe quốc dân. Với 2.816 xe bán ra trong tháng 11, Vinfast Fadil tăng gần 1.000 xe so với tháng trước, kết quả này giúp cho mẫu xe nhà VinFast vượt mặt Accent vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng và trở thành mẫu xe ăn khách nhất của VinFast cũng như trong phân khúc riêng. Từ khi công bố doanh số đến nay VinFast Fadil đạt 14.573 xe bán ra. Trong tháng 11, Hyundai Grand i10 có sự bứt phá mạnh mẽ vượt mặt "đàn anh" Grand i10 vươn lên vị trí thứ 3 trong Top 10 với doanh số. 2.793 xe và lấy lại ngôi vương phân khúc xe hạng A từ tay Fadil. Dù không vượt mặt Fadil trong tháng này, nhưng tính tổng doanh số 11 tháng, Hyundai Grand i10 vẫn nhỉnh hơn với 17.801 xe được giao đến tay khách hàng. Hyundai Accent tiếp tục chịu thua Toyota Vios và thậm chí trong tháng 11 vừa qua Accent bất ngờ bị đàn em Grand i10 áp đảo về doanh số. Với doanh số 2.514 xe trong tháng 11, Hyundai Accent tụt xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay là 17.522 xe được giao đến tay khách hàng. Ưu điểm của Accent là ngoại hình đẹp đẽ, duyên dáng, nội thất đầy đủ và giá cả rất hợp túi tiền Trong tháng 11 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiếp tục đứng đầu phân khúc xe MPV với doanh số 2.300 xe, tăng 213 xe so với tháng trước giúp cho dòng xe MPV tăng. Tính đến hết tháng 11, doanh số Xpander là 13.889 xe. Hiện tại, Mitsubishi đang mở bán với 3 phiên bản gồm 1 bản lắp ráp giá 630 triệu đồng và 2 bản nhập khẩu là AT (630 triệu đồng) và MT (555 triệu đồng). Với doanh số 1.898 xe trong tháng 11, tăng hơn 200 xe so với tháng trước, Mazda CX5 tăng ..bậc từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ ... Doanh số cộng dồn 9.949 xe. Điều đó đồng nghĩa với việc, Mazda CX-5 là mẫu xe dẫn đầu phân khúc Crossover, vượt qua CR-V và Tucson trong tháng 11. Doanh số CX-5 tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm xuất phát từ các chương trình ưu đãi mạnh tay của Mazda Việt Nam. Kia Seltos là một tân binh trong phân khúc SUV B, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona. Với doanh số 1.821 xe trong tháng 11/2020, Kia Seltos tăng … bậc từ vị trí thứ 10 .. lên vị trí …trong bảng xếp hạng. Kết quả khá ấn tượng giúp Kia Seltos vượt mặt Corolla Corsoss vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc. Tổng doanh số của Kia Seltos từ khi chính thức giao xe vào tháng 09 đến thời điểm hiện tại đang là 4.473 xe. Với doanh số 1.773 xe tăng hơn 200 xe so với tháng trước, giúp cho Kia Cerato tiếp tục góp mặt trong top 10 xe bán chạy cũng như dẫn đầu phân khúc sedan hạng C. Doanh số cộng dồn của Cerato đang là 10.259 xe. Theo đó Cerato đang mở bán với 4 phiên bản và có giá 529-670 triệu đồng. Theo ghi nhận từ Toyota Việt Nam, Toyota Corolla Cross đã tiêu thụ được 1.537 xe trong tháng 11, giảm 11 xe so với tháng trước. Với kết quả này Corolla Cross đã để cho "hiện tượng" Kia Seltos qua mặt. Kể từ khi mở bán vào tháng 8/2020, Toyota Corolla Cross đã có 4.456 xe được giao đến tay khác hàng. Dù không được hưởng ưu đãi phí trước bạ như xe lắp ráp, nhưng đại diện Toyota vẫn đủ sức để đánh bại các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị. Mẫu xe Hyundai SantaFe đã có doanh số tháng 11 đạt 1.503 xe, tăng 574 xe so với tháng trước. Sự tăng trưởng này đã đưa mẫu SUV 7 chỗ trở lại với top 10 xe bán chạy nhất sau khi mất hút trong tháng 10. Video: Top 10 xe bán chạy nhất tháng 11 2020 Việt Nam.