Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5/2020, Honda CR-V gây shock

Theo số liệu mới nhất từ các doanh nghiệp, top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5/2020 chứng kiến hàng loạt sự xáo trộn, lật đổ thú vị, trong đó quá nửa sụt giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Đứng đầu danh sách vẫn là Toyota Vios với doanh số gần 2.000 xe nhưng giảm 9% so với cùng kỳ. Cộng dồn từ đầu năm đến nay Toyota Vios đạt hơn 9.400 xe. Toyota Vios là mẫu xe được khách hàng đánh giá cao bởi khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Xe hiện đang được phân phối với 3 phiên bản cùng mức giá từ 470- 570 triệu đồng. Một điều khá bất ngờ khi vị trí thứ 2 thuộc về mẫu xe Honda CR-V với 1.581 xe. Đây là tháng Honda CR-V ghi nhận doanh số kỷ lục từ đầu năm tới nay. Tăng trưởng 285% so với tháng trước và tăng 4 bậc so với bảng xếp hạng. Theo đó, nguyên nhân khiến doanh số tăng trưởng vượt bậc là do các đại lý giảm giá, xả hàng chuẩn bị chào đón phiên bản nâng cấp mới lắp ráp trong nước sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Trong khi đó, Ford Ranger tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 với 1.176 xe bán ra trong tháng 5, tăng 695 xe (tăng 144%) so với tháng 4. Như vậy, sau sự sụt giảm doanh số đáng kể vào tháng 4 (doanh số tháng 3 là 860 xe, tháng 4 là 481 xe) đến tháng 5, “vua bán tải” Ford Ranger đã tăng trưởng trở lại một cách mạnh mẽ. Để có được thành tích đó, Ranger đã được kích cầu mạnh mẽ bằng chương trình giảm giá tới 120 triệu đồng. Bất ngờ lớn nhất trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam lần này là việc VinFast lần đầu tiên có mặt và thậm chí có tới 2 đại diện là Fadil và Lux A2.0. Với tổng số 1.156 xe bán ra chỉ trong tháng 5/2020, VinFast Fadil đứng vị trí thứ 4 nhưng dẫn đầu phân khúc A, lật đổ thế “độc tôn” của Hyundai Grand i10. Điều này cho thấy đây sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí ngôi vương toàn diện phân khúc xe nhỏ giá rẻ thời gian tới. Đặc biệt, trong lần xếp hạng này Hyundai góp mặt 3 xe. Tuy nhiên, dù vẫn là xe Hyundai bán chạy nhất nhưng Accent đã tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 5 trong danh sách với 1.128 xe được giao đến khách hàng. Hyundai Accent là mẫu xe Sedan hạng B, được lắp ráp trong nước vào năm 2018 và được phân phối với 4 phiên bản có giá niêm yết từ 426 - 542 triệu đồng. Đứng vị trí thứ 6 là Hyundai Grand i10 với 1.076 xe, tụt xuống 1 bậc so với tháng trước và bị VinFast Fadil cướp mất ngôi vương trong phân khúc xe hạng A. Tuy nhiên, Grand i10 lại có mức tăng trưởng 136% so với tháng trước và đây cũng là mẫu xe bán chạy thứ 2 của Hyundai trong tháng 5/2020. Đáng chú ý, mẫu xe đa dụng giá rẻ Mitsubishi Xpander đã bất ngờ đứng ở vị trí thứ 7, tăng 3 bậc so với tháng trước với 685 xe được giao đến khách hàng. Được biết, nguyên nhân khiến cho Xpander khiến cho doanh số bán ra của Xpander mấy tháng gần đây liên tục bị tụt thứ hạng là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nguồn cung gặp nhiều khó khăn. Ngoài Fadil, VinFast còn ghi tên mình trong danh sách tháng 5/2020 với mẫu sedan Lux A2.0, đạt doanh số bán ra với 682 xe, xếp ở vị trí thứ 8. Kết quả này là nhờ các chương trình kích cầu được VinFast tung ra, như giảm giá, hỗ trợ đổi cũ lấy mới, tăng thời gian bảo hành. Hyundai SantaFe với doanh số bán ra là 665 xe và góp mặt vào Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5. Hiện, phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam vẫn là cuộc đấu sống còn của Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner hay Ford Everest... Tuy nhiên mẫu xe Hàn vẫn được nhiều người dùng ưa chuộn nhất hiện nay. Mazda3 đứng ở vị trí cuối bảng với doanh số 652 xe được giao đến tay khách hàng, trước đó trong tháng 4 Mazda3 bị đá văng khỏi Top 10 xe bán chạy nhất. Trên thực tế, nhìn vào doanh số trên có thể thấy Mazda3 thế hệ mới gặp nhiều khó khăn khi ra mắt thị trường Việt Nam với mức giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc dù có nhiều cải tiến đột phá. Video: Covid-19 "Cú knock-out" với kinh doanh xe hơi (Nguồn: VTC1).

