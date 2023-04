Top ôtô bán chạy nhất tháng 3/2023 - khách Việt đang "chán" sedan

Sau giai đoạn khởi động ở những tháng đầu năm, thị trường ôtô Việt Nam đang bắt đầu bước vào cuộc đua tăng tốc với sự tăng trưởng doanh số ấn tượng trong tháng 3/2023. Điều này đã tạo nên những biến động đáng kể về thứ hạng cũng như các mẫu xe góp mặt vào top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng. Đáng chú ý nhất chính là việc Mitsubishi Xpander bất ngờ tăng tốc khi đạt doanh số 2.288 chiếc, tăng tới 58,6% so với tháng trước, đồng thời dẫn đầu tuyệt đối trong nhóm xe bán chạy nhất Việt Nam. Ngoài ra, mẫu xe này còn tiếp tục đứng đầu phân khúc MPV, tạo cách biệt lớn với các đối thủ. Xếp ở vị trí thứ 2 là “vua bán tải” Ford Ranger với 1.480 xe bàn giao tới tay khách hàng. Hiện Ford Ranger 2023 lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak, giá xe dao động từ 659 - 965 triệu đồng. Từ tháng 5 trở đi, Ford Ranger sẽ được điều chỉnh tăng giá từ 10 - 20 triệu đồng tùy phiên bản. Đứng ở vị trí thứ 3 là mẫu xe SUV đô thị Toyota Corolla Cross với doanh số 1.465 xe, tăng 380 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá dao động từ 746 - 936 triệu đồng. Xếp ngay sau Toyota Corolla Cross là Hyundai Accent với 1.355 xe, xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng. Sau 2 tháng liên tiếp giữ ngôi vương, đến nay, mẫu xe này bất ngờ tụt 4 bậc. So với tháng trước, Accent bán ít hơn 209 chiếc. Dù có tụt thứ hạng nhưng Accent vẫn đứng trên đối thủ Toyota Vios. Trong bảng xếp hạng top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất tháng 3 lần này đã có sự quay trở lại của Ford Everest. Mẫu SUV này đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng và đạt doanh số 1.088 chiếc. Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,099 - 1,452 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 6 là Toyota Vios với 1.050 xe bàn giao tới tay khách hàng. Dù được tặng nhiều ưu đãi và phụ kiện trong tháng 3 nhưng doanh số của Vios vẫn khá hẩm hiu. Toyota Vios hiện tại vẫn được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, giá xe dao động từ 478 - 638 triệu đồng. Hyundai Creta là mẫu xe xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng với doanh số đạt 1.035 chiếc. Kể từ ra mắt tại Việt Nam, Creta liên tục ghi nhận doanh số ấn tượng, khi mẫu xe này liên tiếp góp mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất. Hyundai Creta hiện được phân phối 3 phiên bản với giá bán từ 620 - 730 triệu đồng. Đứng ở vị trí thứ 8 là Mazda CX-5 với 1.021 xe được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 3 vừa qua. Là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam, CX-5 hiện được phân phối với tới 7 phiên bản, giá bán từ 839 - 1.059 triệu đồng. Trở lại đường đua ôtô Việt trong tháng 3/2023, Kia Sonet ghi nhận doanh số đạt 1.012 xe, xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng. Ra mắt vào cuối năm 2021, hiện Sonet đang được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 499 - 609 triệu. Xếp thứ 10 là Toyota Veloz với 914 chiếc. Tuy vẫn nằm trong top 10, nhưng mẫu xe này đã bị đối thủ Mitsubishi Xpander bỏ lại khá xa. Từ đầu năm 2023, mẫu xe này đang được lắp ráp trong nước với 2 phiên bản là CVT và TOP. Giá bán của Veloz Cross cho 2 bản này lần lượt là 658 và 698 triệu. Theo phân tích từ các chuyên gia, top 10 xe bán chạy nhất tháng 3 đang phản ánh khá rõ nét xu hướng chọn ôtô của người Việt hiện nay. Nhiều người dùng ngày càng thích lựa chọn các dòng xe đa dụng đáp ứng tốt về độ rộng rãi, tính thực dụng, linh hoạt, tiết kiệm cùng chi phí vừa phải. Video: Đánh giá Mitsubishi Xpander Cross 2023 tại Việt Nam.

