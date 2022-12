Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam - Toyota Corolla Cross lên đỉnh

Với doanh số 2.481 xe bán ra, Toyota Corolla Cross trở thành mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11/2022. Đây là một trong những mẫu xe Hybrid thành công nhất tại thị trường Việt Nam khi liên tục nằm trong danh sách bán chạy. Hiện tại, mẫu xe Toyota Corolla Cross đang được phân phối 3 phiên bản theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mitsubishi tiếp tục là mẫu xe có doanh số tăng trưởng mạnh trong tháng 11 vừa qua, với 2.370 xe được bán ra. Kết quả này, giúp Xpander đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng và vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV tháng 11. Mitsubishi Xpander bản nâng cấp 2022 mới được ra mắt vào ngày 13/6 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Kết thúc tháng 10/2022, doanh số của Hyundai Accent đạt 2.097 xe, tăng 192 xe so với tháng trước. Kết quả kinh doanh ấn tượng này giúp Accent tăng 3 bậc nên vị trí thứ 2 trong Top 10, và trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc hạng B. Hyundai Accent hiện đang phân phối 4 phiên bản. So với tháng trước, doanh số Ranger giảm 409 xe, xuống còn 1.985 xe được bán ra trong tháng 11. Điều này đã khiến Ford Ranger tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Ford Ranger 2023 lắp ráp tại Việt Nam với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak. Trong tháng 11 vừa qua, Toyota Vios bán ra 1.985 xe, giảm 212 xe so với tháng 10 (2.197) xe. Với kết quả này, Vios bị tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11/2022. Hiện, Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước. Với doanh số 1.621 xe bán ra trong tháng 11, Toyota Veloz Cross có doanh số tăng 25 xe so với tháng trước (1.596 xe). Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đã có 12.876 xe Veloz Cross được bán ra thị trường. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Một đại diện khác của TC Group góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11/2022 là Hyundai Creta với doanh số 1.237 xe. Kể từ thời điểm được ra mắt vào tháng 4/2022, đây là tháng thứ 6 liên tiếp Creta góp mặt trong nhóm 10 ôtô bán chạy nhất. Hyundai Creta được phân phối với 3 phiên bản gồm tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Đây là tháng thứ 2 Ford Everst lọp vào Top 10, với doanh số 1.105 xe bán ra trong tháng 11, giảm 193 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 5.906 xe được bán ra thị trường. Kể từ khi ra mắt thế hệ mới, mẫu xe đã có sự tăng trưởng vượt bậc và vươn lên dẫn đầu, trở thành xe bán chạy nhất thương hiệu. Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản. Tháng 10 vừa qua, Mazda3 bán được 1.062 xe, giảm 77 xe so với tháng trước, tuy nhiên với kết quả này Mazda3 vẫn đứng ở vị trí thứ 9 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Mẫu xe ghi điểm với những ưu điểm vượt trội như thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và giá thành hợp lý. Hiện tại, Mazda 3 đang được phân phối 4 phiên bản. Mặc dù mới ra mắt, nhưng Ford Territory 2023 đã đạt được doanh số ấn tượng với 1.062 xe được bán ra thị trường trong tháng 11/2022 và đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Hiện Ford Territory đang được được bán ra với 3 phiên bản cùng mức giá dao động từ 822 - 935 triệu đồng. Video: Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 11/2022.

