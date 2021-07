Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2021

Mẫu xe hạng A tiếp tục nắm giữ ngôi vị dẫn xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 6/2021 với doanh số 2.552 xe, tăng hơn 600 xe so với tháng trước, tăng gần 400 xe so với cùng kì năm ngoái. Tình hình kinh doanh của mẫu xe này có phần ổn định hơn những đối thủ khác. Đây đã là lần thứ 3 trong năm 2021 VinFast Fadil trở thành "vua doanh số". VinFast Fadil được trang bị động cơ 1.4L, hộp số CVT, giá bán 415 đến 492 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Vios đã có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng 6, với doanh số 2.014 xe bán ra. Tuy nhiên kết quả này vẫn không thể giúp Vios lấy lại được vị trí ngôi đầu từ tay Fadil. Trong tháng 6/2021, hãng xe Nhật Bản tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn đối với tất cả các mẫu xe, trong đó có Vios thông qua hình thức giảm tiền mặt nhằm hỗ trợ lệ phí trước bạ. Trong tháng 6, có tổng cộng 1.371 xe sedan Hyundai Accent được bán ra, giảm gần 300 xe so với tháng 5/2021. Sự suy giảm doanh số đáng kể này đã khiến Hyundai Accent tiếp tục đánh mất vị thế ngôi đầu phân khúc sedan hạng B vào tay Vios. Kia Cerato với những chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn tại thị trường ôtô Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm lớn của người dùng. Bằng chứng là trong tháng 6, mẫu xe này đã tăng lên 5 bậc và đứng ở vị trí thứ 4 với doanh số 1.325 xe được bán ra, tăng 450 xe so với tháng trước. Xe giá bán từ 559 đến 675 triệu đồng. Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi từ kiểu dáng thiết kế, tính năng, công nghệ giúp Hyundai SantaFe 2021 tạo được sức hút. Bên cạnh đó, những chương trình ưu đãi, khuyến mại nhằm “dọn kho” bản cũ đã giúp doanh số của mẫu xe này khởi sắc, đạt 1.313 xe bán ra trong tháng 6/2021, tăng 25 xe so với tháng trước. Kết thúc tháng 6, Toyota Corolla Cross với 985 xe bán ra, tăng 28% so với tháng trước. Việc thường xuyên lọt top 10 kể từ khi ra mắt đến nay là bằng chứng cho thấy Corlla Cross chính là quân cờ chí mạng mà Toyota nhắm vào các đối thủ khác. Doanh số tăng 220 xe so với tháng trước và vượt mặt Seltos là động thái cho thấy Toyota Corolla Cross chính là đối thủ cực kỳ đáng gờm. Trong bảng xếp hạng Hyundai Grand i10 vẫn chưa thể vươn lên nửa trên bảng xếp hạng và tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 với 983 xe bán ra trong tháng 6/2021, tăng 30 xe so với tháng trước. Tại Việt Nam, Hyundai Grand i10 phiên bản hiện hành đã dần lỗi thời so với các đối thủ như Kia Morning hay VinFast Fadil, trong khi thế hệ mới của mẫu xe này đã được ra mắt thế giới từ lâu. Với doanh số 971 xe bán ra trong tháng 6, doanh số Kia Seltos đã giảm hơn 100 xe so với tháng trước, ít hơn đối thủ Corolla Cross 14 xe. Đây là lần thứ 2 kể từ khi ra mắt Kia Seltos bị đối thủ Corolla Cross vượt mặt. Hiện, Kia Seltos cũng đang khan hàng khiến các đại lý không đủ xe giao cho khách, nhiều khách đặt hàng phải chờ từ 2-3 tháng mới nhận được xe. Honda City thế hệ mới xuất hiện vào đầu năm 2021 đã khiến mẫu xe này đạt được doanh số bán hàng khá ấn tượng trong những tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, trong tháng 4 và tháng 5, Honda City lại có xu hướng tụt dốc và không còn nằm trong Top 10. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, doanh số Honda City đạt 802 xe, tăng 37% so với tháng trước. Kết thúc tháng 6/2021, Mitsubishi Xpander bán được 793 xe, giảm gần 700 xe so với tháng trước đó khiến thứ hạng của mẫu MPV này trong Top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Hiện Mitsubishi Xpander 2021 được phân phối với 3 phiên bản là AT nhập khẩu, AT lắp ráp và MT với giá từ 555 triệu đến 630 triệu đồng. Trong tháng 6, doanh số Ford Ranger tục giảm với 754 xe được bán ra, giảm 40 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, Ranger vẫn đang là “vua bán tải” trong phân khúc xe bán tải với doanh số bỏ xa các đối thủ. Mới đây, Ford Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin Ford Ranger sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước từ tháng 6/2021. Video: Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5/2021 tại Việt Nam

Mẫu xe hạng A tiếp tục nắm giữ ngôi vị dẫn xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 6/2021 với doanh số 2.552 xe, tăng hơn 600 xe so với tháng trước, tăng gần 400 xe so với cùng kì năm ngoái. Tình hình kinh doanh của mẫu xe này có phần ổn định hơn những đối thủ khác. Đây đã là lần thứ 3 trong năm 2021 VinFast Fadil trở thành "vua doanh số". VinFast Fadil được trang bị động cơ 1.4L, hộp số CVT, giá bán 415 đến 492 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Vios đã có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng 6, với doanh số 2.014 xe bán ra. Tuy nhiên kết quả này vẫn không thể giúp Vios lấy lại được vị trí ngôi đầu từ tay Fadil. Trong tháng 6/2021, hãng xe Nhật Bản tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn đối với tất cả các mẫu xe, trong đó có Vios thông qua hình thức giảm tiền mặt nhằm hỗ trợ lệ phí trước bạ. Trong tháng 6, có tổng cộng 1.371 xe sedan Hyundai Accent được bán ra, giảm gần 300 xe so với tháng 5/2021. Sự suy giảm doanh số đáng kể này đã khiến Hyundai Accent tiếp tục đánh mất vị thế ngôi đầu phân khúc sedan hạng B vào tay Vios. Kia Cerato với những chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn tại thị trường ôtô Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm lớn của người dùng. Bằng chứng là trong tháng 6, mẫu xe này đã tăng lên 5 bậc và đứng ở vị trí thứ 4 với doanh số 1.325 xe được bán ra, tăng 450 xe so với tháng trước. Xe giá bán từ 559 đến 675 triệu đồng. Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi từ kiểu dáng thiết kế, tính năng, công nghệ giúp Hyundai SantaFe 2021 tạo được sức hút. Bên cạnh đó, những chương trình ưu đãi, khuyến mại nhằm “dọn kho” bản cũ đã giúp doanh số của mẫu xe này khởi sắc, đạt 1.313 xe bán ra trong tháng 6/2021, tăng 25 xe so với tháng trước. Kết thúc tháng 6, Toyota Corolla Cross với 985 xe bán ra, tăng 28% so với tháng trước. Việc thường xuyên lọt top 10 kể từ khi ra mắt đến nay là bằng chứng cho thấy Corlla Cross chính là quân cờ chí mạng mà Toyota nhắm vào các đối thủ khác. Doanh số tăng 220 xe so với tháng trước và vượt mặt Seltos là động thái cho thấy Toyota Corolla Cross chính là đối thủ cực kỳ đáng gờm. Trong bảng xếp hạng Hyundai Grand i10 vẫn chưa thể vươn lên nửa trên bảng xếp hạng và tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 với 983 xe bán ra trong tháng 6/2021, tăng 30 xe so với tháng trước. Tại Việt Nam, Hyundai Grand i10 phiên bản hiện hành đã dần lỗi thời so với các đối thủ như Kia Morning hay VinFast Fadil, trong khi thế hệ mới của mẫu xe này đã được ra mắt thế giới từ lâu. Với doanh số 971 xe bán ra trong tháng 6, doanh số Kia Seltos đã giảm hơn 100 xe so với tháng trước, ít hơn đối thủ Corolla Cross 14 xe. Đây là lần thứ 2 kể từ khi ra mắt Kia Seltos bị đối thủ Corolla Cross vượt mặt. Hiện, Kia Seltos cũng đang khan hàng khiến các đại lý không đủ xe giao cho khách, nhiều khách đặt hàng phải chờ từ 2-3 tháng mới nhận được xe. Honda City thế hệ mới xuất hiện vào đầu năm 2021 đã khiến mẫu xe này đạt được doanh số bán hàng khá ấn tượng trong những tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, trong tháng 4 và tháng 5, Honda City lại có xu hướng tụt dốc và không còn nằm trong Top 10. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, doanh số Honda City đạt 802 xe, tăng 37% so với tháng trước. Kết thúc tháng 6/2021, Mitsubishi Xpander bán được 793 xe, giảm gần 700 xe so với tháng trước đó khiến thứ hạng của mẫu MPV này trong Top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Hiện Mitsubishi Xpander 2021 được phân phối với 3 phiên bản là AT nhập khẩu, AT lắp ráp và MT với giá từ 555 triệu đến 630 triệu đồng. Trong tháng 6, doanh số Ford Ranger tục giảm với 754 xe được bán ra, giảm 40 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, Ranger vẫn đang là “vua bán tải” trong phân khúc xe bán tải với doanh số bỏ xa các đối thủ. Mới đây, Ford Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin Ford Ranger sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước từ tháng 6/2021. Video: Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5/2021 tại Việt Nam