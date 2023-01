Top 10 xe ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2022

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong năm 2022 doanh số bán ôtô tại Việt Nam đạt gần 358.063 xe các loại. Thị trường biến động với những đợt ưu đãi, giảm giá bán cùng sự xuất hiện của các bản nâng cấp, mẫu mã mới khiến cuộc đua vào danh sách top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam 2022 có nhiều xáo trộn. Danh sách Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2022 cũng chứng kiến sự áp đảo của các mẫu xe Toyota khi có đến 3 mẫu xe góp mặt. Bên cạnh đó, còn cho thấy xu hướng tiêu dùng ôtô của người Việt đang dần chuyển đổi sang các mẫu mã thuộc phân khúc SUV/Crossover cỡ nhỏ dành cho đô thị. Kết thúc tháng 12/2022, Toyota Vios đạt doanh số 2.764 xe, tăng gần 800 xe so với tháng liền trước, đứng thứ 2 toàn thị trường. Nhưng tổng doanh số của mẫu xe này trong năm 2022 đạt 23.529 xe, từ đó giúp Toyota Vios lấy lại vị trí ngôi đầu sau 1 năm bị VinFast Fadil vượt mặt. Hyundai Accent đã có sự bứt phá trong tháng cuối năm 2022, khi đạt doanh số 2.929 xe, tăng gần 1.000 xe xe so với tháng trước và vươn lên xếp trên đối thủ Toyota Vios. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để Hyundai Accent trở thành mẫu sedan hạng B bán chạy nhất năm, khi tổng doanh số của mẫu xe này thua Vios 884 xe. Mitsubishi Xpander đã trải qua năm 2022 khá thành công với doanh số 21.983 xe được bán ra thị trường, tăng 8.322 xe so với năm 2021. Đây là mẫu xe chủ lực của Mitsubishi tại Việt Nam, trong năm qua, Xpander đã được nâng cấp, cập nhật phiên bản mới. Tháng 12 vừa qua, Toyota Corolla Cross bán được 2.479 xe, tăng 61 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, đã có tổng cộng 21.437 xe Toyota Corolla Cross được giao đến tay khách hàng, tăng hơn 3.000 xe so với cùng kì năm ngoái và bỏ xa đối thủ Kia Seltos. Ford Ranger là mẫu bán tải duy nhất lọt vào top xe bán chạy nhất năm với doanh số bán ra trong năm 2022 đạt 15.537 xe. Đây là mẫu xe có phong độ ổn định nhất khi thường xuyên có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất năm 2022. Kiểu dáng mang chất Mỹ cùng việc thường xuyên được nâng cấp, cải tiến giúp Ranger có mặt đều trong danh sách xe bán chạy. Trong năm 2022, Honda City có 6 lần lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng. Trong tháng 12, mẫu xe này đạt doanh số 1.186 xe và đứng thứ 6 toàn thị trường. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đã có 14.969 xe được bán ra và đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Với doanh số 14.104 xe bán ra trong năm 2022, điều này đã giúp tân binh Toyota Veloz Cross đã vượt qua nhiều đối thủ đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất năm 2022, và cũng là đối thủ nặng ký Mitsubishi Xpander. Kia Seltos chính là đối thủ lớn nhất của Toyota Corolla Cross trong nhóm SUV đô thị. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nguồn cung, khiến cho cuộc đua doanh số năm của Kia Seltos gần như cũng đã bị “rớt lại” phía sau gần khi để đối thủ trực tiếp Toyota Corolla Cross bỏ quá xa (9.039 xe). Mặc dù không nằm trop Top 10 xe bán chạy nhất tháng 12, tuy nhiên với doanh số cộng dồn từ đầy năm đến nay đạt 12.700 xe, đã giúp cho mẫu xe này góp mặt ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất năm 22. Đồng thời cũng vượt qua 2 đối thủ Hyundai Tucson và Honda CR-V trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/CUV hạng C năm 2022. Dù xuất hiện chưa lâu nhưng Hyundai Creta thường xuyên có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tháng 12 vừa qua, mẫu Hyundai Creta đạt 1.877 xe bán ra chiếc bán ra, tăng hơn 600 xe so với tháng trước (với 1.237 xe). Cộng dồn doanh số, Creta đã có 12.096 xe bán ra thị trường, chỉ đứng sau Toyota Corolla Cross và Kia Seltos trong phân khúc, điều này chứng minh sức hấp dẫn của Creta. Video: Những mẫu xe xứng đáng chờ đợi để dốc hầu bao cuối năm 2022, đầu năm 2023.

