Thợ Sài Gòn độ Honda CB750F "siêu chất" chỉ 35 triệu đồng

Ra đời từ năm 1969, mẫu xe môtô Honda CB750 là một trong những dòng naked-bike đặc trưng nhất của thương hiệu xe máy Nhật Bản. Tại Việt Nam, những chiếc CB750 thường thuộc thế hệ F7 với kiểu dáng naked-bike thuần, hướng tới sự thoải mái khi lái và phần nào đó có thể coi là phiên bản lớn hơn của dòng CB400 Super Four nổi tiếng. Chiếc xe môtô Honda CB750F trong bài viết này thuộc đời 1996, sau khoảng 23 năm lăn bánh - mới đây nó đã được xưởng garage Tự Thanh Đa độ lại mang phong cách scrambler classic, một phong cách cũng khá phổ biến trên những mẫu xe môtô đời mới hiện nay. Về ngoại hình so với nguyên bản chiếc naked-bike Honda CB750F cũ, nó được độ lại theo phong cách Scrambler, lược bỏ mọi chi tiết không cần thiết như; dàn áo, tay lái, bộ đèn pha và xi nhan dạng led... hiện đại hơn nhằm mang đến diện mạo mới với phong cách mới lạ hơn cho xe. Thiết kế tay lái của chiếc Honda CB750F độ scrambler dạng clip-on nhưng cao và dễ sử dụng hơn so với kiểu cách cafe-racer thường thấy. Cụm đồng hồ công tơ mét cũng được thay thế tối giản, dạng đơn nhưng lại đầy đủ các thông số. Các nút bấm trên xe không thay đổi so với nguyên bản. Trên bản độ mới nhất này, hình dáng của bình xăng xe đã được xưởng độ đã gò lại mang dáng hình giọt nước, nhưng lại phá cách cách hơn. Nắp bình xăng vẫn là dạng khoá, các chi tiết thân xecũng được làm mới bóng bẩy và có sức hút hơn nhiều so với nguyên bản trước đây. Bộ yên của xe được làm thủ công với các đường vân chần chỉ khá đẹp mắt, phần đuôi với chắn bùn rời hạ thấp. Ở phía sau chiếc xe, người thợ độ tài hoa cũng khéo léo tích hợp một đèn hậu LED dưới gầm. Ngoài ra việc thiết kế tấm ốp hai bên với logo Honda cỡ lớn cũng làm tăng thêm sức hút cho xe. Trên bản độ này, dàn chân của xe đã được Tự Thanh Đa làm mới lại. Đáng chú ý chính là cặp phuộc sau đến từ thương hiệu Ohlins màu vàng, kết hợp cùng bộ khung sườn lộ diện hoàn toàn mang lại cảm giác khá lạ mắt. Đáng chú ý cặp ống xả cũng được thay mới cho tiếng nổ ấn tượng. Honda CB750F được trang bị khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng mạnh mẽ. Yếu tố này giúp cho việc tạo dáng xe trông hầm hố và dữ dằn hơn rất nhiều, bên cạnh đó khối động cơ nguyên bản cho công suất 73 mã lực và mô-men xoắn 61,8 Nm đã được xưởng độ xe môtô Tự Thanh Đa dọn lại, cho người lái những trải nghiệm như mới. Sau khi "lên dáng" scrambler bởi xưởng độ Tự Thanh Đa, chiếc Honda CB750 đời 1996 này đã thay đổi hoàn toàn. Do hệ thống khung sườn trải qua gần 40 năm sử dụng đã không còn tốt nên đã được làm mới lại. Chi phí để độ xác của chiếc xe môtô phân khối lớn Honda CB750 lên phong cách scrambler này theo dự tính vào khoảng 35 triệu đồng, một cái giá không quá cao mà cũng đủ chứng minh tài thiết kế của những tay thợ độ xe máy tại Việt Nam không kém cạnh gì dân chơi xe thế giới. Video: Tự Thanh Đa - thợ độ xe máy nổi tiếng chốn sài thành.

