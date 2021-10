The Solar EV - xe điện chạy cả năm sạc 1 lần, chỉ 590 triệu đồng

Với giá bán chỉ khoảng 25.900 USD (khoảng 589 triệu đồng), The Solar EV chạy điện được trang bị bộ pin 100 kWh và công nghệ sạc Never Charge độc đáo giúp xe có thể chạy cả năm mà không cần sạc. Cụ thể, Aptera sEV hoàn toàn mới có 3 mét vuông bề mặt được ghép bởi 180 tấm hấp thụ năng lượng mặt trời để phục vụ việc sạc điện. Phạm vi hoạt động mỗi ngày của sEV là khoảng 72 km, tổng mỗi năm là gần 18.000 km nếu chỉ sử dụng năng lượng ánh mặt trời. Nếu người dùng có nhu cầu sử dụng cao hơn thì sẽ cần đến cả bộ pin 100 kWh - cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 1.600 km trên một lần sạc đầy. Về thiết kế, Aptera sEV sở hữu kiểu dáng hình giọt nước, nên hệ số cản (Cd) chỉ 0,13, thấp hơn xe đua Công thức 1. Đặc biệt, xe chỉ cần 4 bộ phận chính để lắp ráp thành cấu trúc hoàn chỉnh. Trọng lượng xe rất nhẹ vì được áp dụng vật liệu composite rộng rãi. Một số điểm đáng chú ý khác của Aptera sEV là gương chiếu hậu kỹ thuật số, cấu hình 2 ghế, ba bánh xe thiết kế độc đáo và động cơ điện kết hợp hệ dẫn động 4 bánh giúp mẫu xe 3 bánh dễ dàng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,5 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 177 km/h. Video: The Solar EV - xe điện 3 bánh chạy cả năm chỉ cần sạc 1 lần.

Với giá bán chỉ khoảng 25.900 USD (khoảng 589 triệu đồng), The Solar EV chạy điện được trang bị bộ pin 100 kWh và công nghệ sạc Never Charge độc đáo giúp xe có thể chạy cả năm mà không cần sạc. Cụ thể, Aptera sEV hoàn toàn mới có 3 mét vuông bề mặt được ghép bởi 180 tấm hấp thụ năng lượng mặt trời để phục vụ việc sạc điện. Phạm vi hoạt động mỗi ngày của sEV là khoảng 72 km, tổng mỗi năm là gần 18.000 km nếu chỉ sử dụng năng lượng ánh mặt trời. Nếu người dùng có nhu cầu sử dụng cao hơn thì sẽ cần đến cả bộ pin 100 kWh - cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 1.600 km trên một lần sạc đầy. Về thiết kế, Aptera sEV sở hữu kiểu dáng hình giọt nước, nên hệ số cản (Cd) chỉ 0,13, thấp hơn xe đua Công thức 1. Đặc biệt, xe chỉ cần 4 bộ phận chính để lắp ráp thành cấu trúc hoàn chỉnh. Trọng lượng xe rất nhẹ vì được áp dụng vật liệu composite rộng rãi. Một số điểm đáng chú ý khác của Aptera sEV là gương chiếu hậu kỹ thuật số, cấu hình 2 ghế, ba bánh xe thiết kế độc đáo và động cơ điện kết hợp hệ dẫn động 4 bánh giúp mẫu xe 3 bánh dễ dàng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,5 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 177 km/h. Video: The Solar EV - xe điện 3 bánh chạy cả năm chỉ cần sạc 1 lần.