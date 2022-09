Tên gọi của các mẫu xe ôtô đình đám khiến nhiều người "ngã ngửa"

Bạn đã từng thắc mắc về cái tên mà hãng đặt cho các mẫu xe của họ chưa? Có những tên mỹ miều, nhưng cũng có những cái tên được đặt với lý do hết sức đơn giản. Tuy không thể tổng hợp hết tất cả ý nghĩa của các mẫu xe trên thế giới nhưng dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến độc giả thông tin của một vài mẫu xe ôtô có tên thú vị, đặc biệt ấn tượng mà bạn có thể chưa biết. Corolla là một từ được các nhà thực vật học sử dụng, chúng có nghĩa là "những cánh hoa". Tuy nhiên, trong tiếng Latin, Corolla có nghĩa là "vương miện nhỏ". Kể từ khi Toyota sản xuất mẫu sedan Crown thì Corolla chính là vương miện nhỏ của hãng. Lamborghini luôn đặt tên cho các mẫu xe của mình theo tên của những chú bò tót chiến đấu, đồng thời đây cũng là thương hiệu của hãng. Ví dụ như Aventador là một con bò tót từng đoạt giải thưởng vào năm 1993. Hurricane là chú bò chiến Tây Ban Nha nổi tiếng năm 1879. Veneno được đặt theo tên chú bò tót mạnh nhất mọi thời đại. Chỉ có Urus là "lệch tông" vì đây là một loài bò hoang dã lớn đã tuyệt chủng từ thế kỷ 17. Mercedes dùng ký hiệu chữ cái cho các phân khúc xe của mình, ví dụ như C-Class, E-Class hay S-Class. Trong đó, tên gọi của Mercedes G-Class được bắt nguồn từ chữ "Geländewagen", có nghĩa là "xe xuyên quốc gia". Cuối cùng, Geländewagen được rút ngắn gọn thành G-Class vào năm 1994. Với Mercerdes-Benz E-Class, chữ "E" là viết tắt của "einsosystemzung", trong tiếng Đức có nghĩa là "một hệ thống". Tesla cũng sử dụng các chữ cái làm tên gọi cho sản phẩm của mình, ngoại trừ Model 3, vốn có tên gọi ban đầu là Model E. Tuy nhiên, cái tên này đã gây ra tranh chấp vì đơn vị sản xuất xe điện của Ford có tên gọi Model E. Năm 2010, Tesla và Ford đã ký một hợp đồng, trong đó có nội dung Ford không cho phép Tesla sử dụng cái tên Model E. Do đó, Tesla đã đổi từ Model E thành Model 3, số 3 thay thế cho chữ E. Khi Porsche giới thiệu 911 tại Triển lãm ôtô Frankfurt 1963, nó được gọi là 901. Nhưng thật không may, Peugeot đã đăng ký nhãn hiệu cho mọi tên xe có 3 chữ số với số 0 ở giữa. Dù không có kế hoạch ra mắt một mẫu xe có tên 901 hay sản xuất xe thể thao với động cơ đặt sau nhưng Peugeot cũng chẳng để yên cho Porsche. Kết quả là Porsche đã thay thế số 0 bằng số 1 và trở thành 911. Porsche đã sản xuất 82 chiếc 911 với tên 901 trước khi được Peugeot thông báo. Kể từ đó, chúng có tên 911. TT là viết tắt của Tourist Trophy trong một cuộc đua môtô Isle of Man Tourist Trophy. Điều đáng nói là Audi chưa bao giờ sản xuất môtô và chưa bao giờ tham gia giải đua này. NSU là 1 trong 4 công ty hợp thành Audi ngày nay. Công ty này đã sản xuất môtô đua và giành 4 vị trí đứng đầu ở phân khúc 250cc trong giải TT 1954. Để tri ân những thành công trong giải đua môtô này, hãng Audi đã quyết định trình làng mẫu xe concept TT trong triển lãm Frankfurt 1995. Đến năm 1998, phiên bản thương mại của Audi TT chính thức đi vào sản xuất. Dodge, Chrysler Ram và Jeep sử dụng tên SRT cho các mẫu xe hiệu suất cao của mình. SRT là viết tắt của "Street and Racing Technology". Hầu hết các mẫu SRT đều có động cơ Hellcat - tên một loại máy bay chiến đấu được Hải quân Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ 2. Camaro ra mắt vào năm 1967, phần lớn các sản phẩm của Chevrolet đều có tên bắt đầu bằng chữ "C". Đội ngũ làm thương hiệu được giao trách nhiệm tìm ra một cái tên phù hợp cho mẫu xe và họ đã liệt kê một danh sách 2.000 từ bắt đầu bằng chữ "C" và cuối cùng họ chọn Camaro. Thực tế, Camaro là từ không có nghĩa trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Chevrolet từng tự hào nói rằng Camaro là một loài động vật nhỏ bé nhưng nguy hiểm, có thể ăn thịt "ngựa hoang" Ford Mustang. Hãng xe siêu sang Bentley đã đặt tên mẫu SUV của mình theo tên một đỉnh núi tại quần đảo Canary. Đỉnh núi Roque Bentayga nhìn về phía ngôi làng Tejeda trên hòn đảo Gran Canaria. Hiện hãng Bentley vẫn chưa hé lộ nguyên nhân cụ thể vì sao lại chọn đỉnh núi đá này làm nguồn cảm hứng cho tên gọi của Bentayga. Rolls-Royce Cullinan được đặt tên theo viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Nam Phi vào năm 1905. Bên cạnh đó, bộ 3 mẫu xe Phantom, Ghost và Wraith đều mang ý nghĩa là ma hoặc bóng ma. Dù tên gọi có phần ma quái, nhưng những dòng xe Rolls-Royce luôn là mơ ước của người mê xe. Thiết kế của chúng cũng thể hiện sự bí ẩn, huyền ảo đúng với tên gọi, khiến ai nấy đều phải tò mò và mong chờ. Video: Top 10 xe ôtô hạng sang hàng đầu năm 2022.

