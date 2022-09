SVH Tundar từ 119 triêu đồng - bản nhái Toyota Tundra “xấu đau đớn”

Toyota Tundra hiện đã không còn là cái tên xa lạ với những người yêu thích xe bán tải. Vào năm ngoái, hãng Toyota đã tung ra thế hệ mới của mẫu xe bán tải cỡ lớn này với thiết kế ấn tượng hơn. Có vẻ như thiết kế mới của Toyota Tundra đã "lọt vào mắt xanh" của một công ty ôtô tại Trung Quốc. Kết quả là SVH Tundar nhái Toyota Tundra ra đời. Được gọi bằng cái tên Tundar, mẫu xe bán tải nhái Toyota Tundra này là sản phẩm của công ty Sino Vehicle Hub (SVH) đến từ Trung Quốc. Không chỉ sao chép thiết kế, công ty này còn nhái luôn cả tên của Toyota Tundra. Trên đầu xe, SVH Tundar 2022 mới cũng có lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn màu đen bóng và được bao quanh bằng viền dày dặn giống Toyota Tundra. Ngay cả thiết kế cụm đèn pha của Toyota Tundra cũng được bê nguyên sang mẫu xe bán tải Trung Quốc này. Những chi tiết giống Toyota Tundra khác bao gồm hốc bánh vuông vức và cụm đèn hậu nằm dọc. Thậm chí, cửa thùng sau của xe còn được dập chữ "Tundra". So với Toyota Tundra, SVH Tundar sở hữu kích thước nhỏ hơn nhiều. Cụ thể, mẫu xe bán tải Trung Quốc này có chiều dài 4.150 mm, chiều rộng 1.680 mm và chiều cao 1.540 mm. Những con số tương ứng của Toyota Tundra là 5.933 mm, 2.037 mm và 1.981 mm. Do đó, SVH Tundar trông "phèn" hơn rất nhiều so với bản gốc. Ngoài ra, mẫu xe bán tải Trung Quốc này chỉ dùng vành có đường kính 13 inch và chiều cao gầm khiêm tốn. Thanh thể thao trên thùng sau của SVH Tundar cũng có thiết kế khá rẻ tiền. Khác với ngoại thất, nội thất của mẫu xe bán tải SVH Tundar lại không sao chép từ Toyota Tundra. Thay vào đó, xe lại được trang bị cửa gió điều hòa giống Mercedes-Benz, vô lăng 3 chấu không hề có phím chức năng, màn hình kéo dài trên mặt táp-lô, hệ thống điều hòa và cần số như ô tô tải. Động cơ của SVH Tundar cũng không thể sánh với Toyota Tundra. Bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe bán tải Trung Quốc là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L do hãng Isuzu sản xuất. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho phép xe đạt vận tốc tối đa chỉ 100 km/h. Theo một bài đăng trên fanpage, hãng SVH khẳng định muốn bán Tundar ra thị trường ngoài Trung Quốc với giá chỉ 5.000 USD (khoảng 119 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Con số này chỉ bằng 1/8 so với giá của Toyota Tundra. Video: SVH Tundar 2022 - bản nhái Toyota Tundra “xấu đau đớn”.

Toyota Tundra hiện đã không còn là cái tên xa lạ với những người yêu thích xe bán tải. Vào năm ngoái, hãng Toyota đã tung ra thế hệ mới của mẫu xe bán tải cỡ lớn này với thiết kế ấn tượng hơn. Có vẻ như thiết kế mới của Toyota Tundra đã "lọt vào mắt xanh" của một công ty ôtô tại Trung Quốc. Kết quả là SVH Tundar nhái Toyota Tundra ra đời. Được gọi bằng cái tên Tundar, mẫu xe bán tải nhái Toyota Tundra này là sản phẩm của công ty Sino Vehicle Hub (SVH) đến từ Trung Quốc. Không chỉ sao chép thiết kế, công ty này còn nhái luôn cả tên của Toyota Tundra. Trên đầu xe, SVH Tundar 2022 mới cũng có lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn màu đen bóng và được bao quanh bằng viền dày dặn giống Toyota Tundra. Ngay cả thiết kế cụm đèn pha của Toyota Tundra cũng được bê nguyên sang mẫu xe bán tải Trung Quốc này. Những chi tiết giống Toyota Tundra khác bao gồm hốc bánh vuông vức và cụm đèn hậu nằm dọc. Thậm chí, cửa thùng sau của xe còn được dập chữ "Tundra". So với Toyota Tundra, SVH Tundar sở hữu kích thước nhỏ hơn nhiều. Cụ thể, mẫu xe bán tải Trung Quốc này có chiều dài 4.150 mm, chiều rộng 1.680 mm và chiều cao 1.540 mm. Những con số tương ứng của Toyota Tundra là 5.933 mm, 2.037 mm và 1.981 mm. Do đó, SVH Tundar trông "phèn" hơn rất nhiều so với bản gốc. Ngoài ra, mẫu xe bán tải Trung Quốc này chỉ dùng vành có đường kính 13 inch và chiều cao gầm khiêm tốn. Thanh thể thao trên thùng sau của SVH Tundar cũng có thiết kế khá rẻ tiền. Khác với ngoại thất, nội thất của mẫu xe bán tải SVH Tundar lại không sao chép từ Toyota Tundra. Thay vào đó, xe lại được trang bị cửa gió điều hòa giống Mercedes-Benz, vô lăng 3 chấu không hề có phím chức năng, màn hình kéo dài trên mặt táp-lô, hệ thống điều hòa và cần số như ô tô tải. Động cơ của SVH Tundar cũng không thể sánh với Toyota Tundra. Bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe bán tải Trung Quốc là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L do hãng Isuzu sản xuất. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho phép xe đạt vận tốc tối đa chỉ 100 km/h. Theo một bài đăng trên fanpage, hãng SVH khẳng định muốn bán Tundar ra thị trường ngoài Trung Quốc với giá chỉ 5.000 USD (khoảng 119 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Con số này chỉ bằng 1/8 so với giá của Toyota Tundra. Video: SVH Tundar 2022 - bản nhái Toyota Tundra “xấu đau đớn”.